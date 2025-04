Alerta por la presencia de salmonella en estas hamburguesas de pollo distribuidas en Catalunya y 8 comunidades más

La seguridad alimentaria vuelve a ser noticia en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria de importancia tras detectar la presencia de la bacteria Salmonella spp. en un lote específico de hamburguesas de pollo. La notificación, que pone en guardia a consumidores y autoridades, se originó a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras un aviso de las autoridades sanitarias de Andalucía.

El producto implicado pertenece a la marca "SELECCIÓN DE DÍA", una enseña frecuentemente asociada a conocidos supermercados, lo que amplifica la necesidad de una difusión rápida y eficaz de la información para prevenir posibles casos de salmonelosis entre la población. La presencia de Salmonella en productos cárnicos, especialmente en preparados de ave como las hamburguesas de pollo, representa un riesgo significativo para la salud pública si no se manejan o cocinan adecuadamente, aunque en este caso, la recomendación principal es evitar por completo su consumo.

La rápida activación de los protocolos de alerta demuestra la eficacia de los sistemas de vigilancia sanitaria en España y Europa. El SCIRI funciona como un canal vital para compartir información crítica entre las diferentes administraciones autonómicas y la administración central, permitiendo una respuesta coordinada y ágil ante cualquier riesgo alimentario detectado. En esta ocasión, la alerta procedente de Andalucía ha permitido informar de manera inmediata a las comunidades autónomas donde se ha confirmado la distribución inicial del lote afectado, entre las que se encuentra Cataluña, junto con otras ocho regiones. El objetivo primordial ahora es asegurar que el producto contaminado sea retirado de todos los puntos de venta lo antes posible para proteger a los consumidores.

Detalles cruciales del producto afectado

Para que los consumidores puedan identificar si tienen el producto afectado en sus hogares, es fundamental prestar atención a los datos específicos proporcionados por AESAN. La alerta se centra exclusivamente en el producto denominado "BURGUER MEAT DE POLLO" de la marca "SELECCIÓN DE DÍA". Este producto se comercializa en un formato característico: una bandeja de plástico que contiene 6 unidades de hamburguesas, cada una de 90 gramos, sumando un peso total por unidad de venta de 540 gramos. Se trata de un producto que requiere refrigeración para su conservación.

El dato más importante para identificar el producto inseguro es el número de lote, que en este caso es el 250969. Además, la fecha de caducidad marcada en el envase del lote afectado es el 19/04/2025. Es imperativo que cualquier persona que haya adquirido recientemente hamburguesas de pollo de la marca "SELECCIÓN DE DÍA" revise cuidadosamente estos datos en el etiquetado. Solo los productos que coincidan exactamente con esta descripción, número de lote y fecha de caducidad están incluidos en esta alerta sanitaria específica. La correcta identificación es el primer paso para evitar el riesgo.

Alcance geográfico y medidas de retirada

La investigación inicial sobre la distribución de este lote contaminado ha confirmado su presencia en un número considerable de comunidades autónomas. Según la información disponible facilitada por AESAN, las hamburguesas de pollo del lote 250969 han sido distribuidas inicialmente en Andalucía, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Madrid. Esta amplia distribución subraya la importancia de la alerta a nivel nacional.

No obstante, las autoridades advierten que no se puede descartar la posibilidad de que existan redistribuciones secundarias a otras comunidades autónomas no mencionadas en la lista inicial. Esto significa que, potencialmente, el producto afectado podría encontrarse en establecimientos de cualquier parte del territorio español. Por ello, la AESAN ha trasladado toda la información a las autoridades competentes de todas las comunidades autónomas a través del SCIRI. El objetivo es que se verifique de manera exhaustiva la retirada efectiva de los productos afectados de todos los canales de comercialización, incluyendo supermercados, tiendas minoristas y cualquier otro punto de venta, para evitar que lleguen a los consumidores.

Riesgo de salmonelosis y recomendaciones esenciales

El principal riesgo asociado al consumo de este producto contaminado es la salmonelosis, una infección gastrointestinal causada por la bacteria Salmonella. Los síntomas más comunes de esta enfermedad incluyen diarrea, vómitos, fiebre y dolor de cabeza, que suelen aparecer entre 6 y 72 horas después de consumir el alimento contaminado. Aunque en la mayoría de los casos la enfermedad cursa de forma leve o moderada, puede ser más grave en personas vulnerables como niños pequeños, ancianos o individuos con sistemas inmunitarios debilitados.

Ante esta situación, la recomendación de AESAN es clara y contundente: las personas que tengan en su domicilio el producto "BURGUER MEAT DE POLLO" de "SELECCIÓN DE DÍA" perteneciente al lote 250969 y con fecha de caducidad 19/04/2025, deben abstenerse por completo de consumirlo. El producto debe ser desechado de forma segura o devuelto al punto de compra si es posible.

Además, se indica que si alguna persona ha consumido este producto específico y presenta sintomatología compatible con la salmonelosis, se recomienda encarecidamente acudir a un centro de salud para recibir valoración y tratamiento médico si fuera necesario. Es importante informar al personal sanitario sobre el antecedente de consumo del producto alertado para facilitar el diagnóstico. La prevención, mediante la no consumición del lote afectado, es la medida más eficaz para evitar problemas de salud.