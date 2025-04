Alerta alimentaria en Catalunya: cuidado con estas barritas de proteínas

La seguridad alimentaria es una prioridad constante para las autoridades sanitarias, y recientemente, una alerta ha puesto el foco en Cataluña y otras regiones españolas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido un comunicado crucial sobre la detección de gluten no declarado en el etiquetado de varias barritas de proteínas de la conocida marca BioTechUSA. Esta situación representa un riesgo significativo para un colectivo específico de consumidores: las personas con celiaquía o sensibilidad al gluten, quienes deben extremar las precauciones ante los productos señalados. La notificación inicial provino de las autoridades sanitarias de Dinamarca, canalizada a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), un sistema vital para la rápida comunicación de incidencias alimentarias entre los países miembros de la UE.

Es fundamental destacar que esta alerta no surge de una inspección externa rutinaria, sino del propio sistema de autocontrol de la empresa BioTechUSA. La compañía, al detectar la presencia del alérgeno no indicado en sus productos, actuó conforme a la legislación vigente y notificó proactivamente la incidencia a las autoridades competentes. Este paso, aunque revela un fallo en el etiquetado, también demuestra un compromiso con la transparencia y la seguridad del consumidor, buscando evitar la distribución de alimentos que podrían ser perjudiciales para ciertos grupos de población. La rápida comunicación es esencial en estos casos para minimizar cualquier posible impacto negativo en la salud pública.

Origen de la alerta y responsabilidad empresarial

El mecanismo que ha permitido identificar y comunicar este problema es un claro ejemplo de cómo funcionan las redes de seguridad alimentaria a nivel europeo e interno. La alerta se originó en Dinamarca y fue rápidamente transmitida a través del sistema RASFF a todos los estados miembros potencialmente afectados. La AESAN, como organismo receptor en España, activó a su vez el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para informar a las autoridades competentes de las comunidades autónomas implicadas. Este flujo de información es crucial para una respuesta coordinada y eficaz.

La actuación de BioTechUSA, al detectar internamente el problema y comunicarlo, subraya la importancia de los sistemas de autocontrol en la industria alimentaria. Estos protocolos internos son la primera línea de defensa para garantizar que los productos que llegan al mercado son seguros y cumplen con toda la normativa, especialmente en lo referente a la declaración de alérgenos. Aunque el error en el etiquetado es un fallo, la detección y notificación por parte de la propia empresa es un indicativo de que los mecanismos de control interno funcionaron para identificar el riesgo, aunque fuera a posteriori, y para iniciar el proceso de retirada.

Productos afectados y distribución feográfica

La alerta se centra específicamente en las barritas de proteínas de la marca BioTechUSA, comercializadas en diferentes sabores y con un peso que oscila entre los 50 y 70 gramos por unidad. No todas las barritas de esta marca están afectadas, sino únicamente aquellas pertenecientes a una serie concreta de lotes. Los números de lote identificados y que deben ser revisados por los consumidores son: 1287586, 1289078, 1286616, 1287583, 1289075, 1287588, 1287589, 1287587, 1281206 y 1284729. Es imperativo que los consumidores, especialmente aquellos con sensibilidad al gluten, verifiquen si poseen productos con estos códigos.

Según la información facilitada por la AESAN, la distribución inicial de estos lotes específicos se realizó en varias comunidades autónomas, incluyendo Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco, Canarias y Andalucía. Sin embargo, las autoridades no descartan que, debido a las complejas cadenas de distribución y posibles redistribuciones secundarias, los productos afectados puedan encontrarse en puntos de venta de otras comunidades autónomas no mencionadas inicialmente. Por ello, la alerta tiene un alcance potencialmente nacional, y la vigilancia debe extenderse a todo el territorio. Las autoridades autonómicas ya están trabajando para verificar la retirada efectiva de estos productos de todos los canales de comercialización.

Recomendaciones clave y riesgos específicos

La recomendación principal de la AESAN es clara y directa: aquellas personas con problemas derivados de la ingesta de gluten (como enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celíaca) que pudieran tener en su posesión barritas de proteínas BioTechUSA pertenecientes a los lotes afectados, deben abstenerse rigurosamente de consumirlas. La presencia de gluten no declarado convierte a estos productos en un riesgo potencial para su salud, pudiendo desencadenar reacciones adversas que van desde molestias digestivas hasta problemas más serios, dependiendo de la sensibilidad individual.

Es importante matizar, tal y como señala la propia agencia, que el consumo de estas barritas no supone ningún riesgo para el resto de la población que no presenta problemas relacionados con el gluten. La alerta se circunscribe específicamente al peligro que representa el alérgeno oculto para el colectivo sensible. Mientras tanto, las autoridades competentes de las comunidades autónomas afectadas continúan supervisando la retirada del mercado de los lotes implicados, asegurando que no sigan disponibles para la compra. Este incidente, junto con otras alertas recientes como la de fragmentos de piedras en chocolates de otra marca, resalta la continua necesidad de vigilancia tanto por parte de las empresas como de los consumidores para garantizar la seguridad de los alimentos que llegan a nuestra mesa. Se aconseja a los consumidores revisar siempre el etiquetado y, en caso de duda o si se posee un producto afectado, contactar con el punto de venta o desechar el producto de forma segura.