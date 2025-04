Revolta Pagesa colapsa la C-16, C-14 y C-55 con marchas lentas durante la operación retorno

La Revolta Pagesa ha protestado este domingo por la tarde con marchas lentas en la C-16 en el Berguedà, la C-14 en la Conca de Barberà y la C-55 en el Solsonès, coincidiendo con la operación retorno de Semana Santa. Agricultores y ganaderos quieren dar un “toque de atención” al Govern por los “incumplimientos” con el sector.

“Llevamos días y meses dialogando con la Generalitat. A principios de febrero se pactaron 18 puntos en Cervera y no se ha avanzado absolutamente nada”, lamentó Montse Centellas, de Revolta Pagesa, en declaraciones a la ACN. “Y la gota que ha colmado el vaso es que un pago que se comprometieron a hacer el 30 de marzo y ya se ha pospuesto dos veces y ahora dicen que se hará el 15 de mayo”, continuó Centellas.

“Se saltan su propia normativa. Lo único que queremos es que la Generalitat cumpla con los acuerdos”, insistió la miembro de Revolta Pagesa. En el Berguedà, una decena de vehículos —entre turismos y remolques— salieron en marcha lenta desde Bagà en dirección a Manresa. Eran alrededor de las cinco de la tarde y algunos llevaban pancartas de Revolta Pagesa. Circularon por la C-16 sin interrumpir la circulación, pero obligando al resto de vehículos a reducir la velocidad. Dos horas más tarde, en Sallent, finalizaron la protesta. Y en Solsona, la protesta de Revolta Pagesa recorrió la C-55 en dirección a Cardona. Una veintena de vehículos —principalmente tractores— se sumaron a la marcha lenta, a una velocidad media de unos 20 km/h, obligando a los demás usuarios a reducir la velocidad.

Una decena de tractores en la C-14 en el Camp de Tarragona

En el Camp de Tarragona, una decena de tractores participaron este domingo por la tarde en la marcha lenta organizada por el Gremi de la Pagesia en la C-14, en su confluencia con la N-420. El punto de encuentro fue Solivella, en la Conca de Barberà, donde ganaderos y agricultores de la comarca y alrededores se concentraron poco antes de las seis de la tarde. Aunque la acción coincidió con la operación retorno de Semana Santa, la circulación no se detuvo por completo en ningún momento. “La marcha no será extremadamente lenta porque no queremos causar muchos problemas a la sociedad, pero sí queremos ser visibles”, apuntó Eduard Escolà, representante del Gremi de la Pagesia en la zona.

Así, a velocidad de tractor y en columnas separadas, los agricultores recorrieron la C-14 desde Solivella hacia Montblanc, para luego regresar al punto de partida y dirigirse hacia Belltall, en un recorrido de unas dos horas de duración. Todo ello con el objetivo de denunciar que los acuerdos firmados con el Govern en febrero no se han cumplido completamente. “Al final, lo que se quiere conseguir es dar un toque de atención. Sabemos que la conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca pone toda la voluntad y el esfuerzo del mundo; muchos de estos acuerdos que firmamos no dependen solo de ellos, y lo que queremos es que el resto de consellerias apoyen a la nuestra, porque creemos que es un sector primordial para el país”, concluyó Escolà.