Donkey Kong, Panamá y Soundcloud: las peligrosas pastillas adulteradas que se venden en la noche de toda España

El MDMA (éxtasis) es la droga sintética más consumida en España. Desde finales del pasado mes de marzo, los expertos en sustancias psicoactivas han detectado que algunas de estas pastillas tienen un peligro añadido: la adulteración mediante otras sustancias sintéticas similares. Una combinación que podría tener riesgos muy altos para los consumidores.

La voz de alarma la ha dado el proyecto barcelonés de reducción de riesgos Energy Control, que ha identificado en varios análisis la presencia de éxtasis mezclado con catinonas sintéticas en Madrid y Sevilla. Este diario ha sabido que este tipo de pastillas adulteradas también se han encontrado en otras provincias como Málaga o Guadalajara.

Una de las características de los comprimidos de éxtasis es su morfología. Ya no tienen el aspecto de pastillas al uso; ahora suelen tener la forma de algún logo conocido o llevar grabado el nombre de alguna marca que nada tiene que ver con la droga, pero que le da nombre a la remesa en cuestión. Las que han sido identificadas como MDMA adulterado se llaman Donkey Kong (con la forma de la cabeza de un mono, protagonista de un conocido videojuego), Panamá (con el nombre del país grabado en la cabeza de un murciélago) y Soundcloud (con la silueta de una nube, el avatar de una popular página de streaming musical).

El logo de Soundcloud, en una de las pastillas adulteradas con catinonas sintéticas / ABD

Gran pureza

"En las pastillas que hemos analizado hemos hallado tres tipos de catinonas sintéticas", explica a EL PERIÓDICO Claudio Vidal, portavoz de Energy Control -ABD (Asociación Bienestar y Desarrollo), la entidad que ha alertado de su presencia en su página web. Un tipo de adulteración que no es común en el mercado del éxtasis.

"En el contexto actual, no es habitual encontrar pastillas de MDMA adulteradas. Al contrario, lo que hemos visto es que sigue la tendencia de encontrar una pureza del cristal de entre el 80 y el 85%, que es una dosis muy alta", explica Vidal. Sin embargo, de un tiempo a esta parte "hemos encontrado catinonas sintéticas. Antes por sustitución del MDMA; ahora, mezclado".

¿Qué es eso de la catinona?: "Igual que la cafeína es un alcaloide que se encuentra en el café o la cocaína es el alcaloide de la planta de coca, la catinona es el alcaloide de la planta del khat", ilustra Vidal. El khat (Catha Edulis) es un arbusto originario de África Oriental con propiedades psicoestimulantes. El efecto que provoca la catinona en el consumidor "es liberar mucha serotonina", cuenta Vidal. Efectos, por tanto, similares a los del éxtasis.

Réplica de laboratorio

Pero desde 2008 viene proliferando la fabricación de las catinonas sintéticas; es decir, que no proceden del khat sino que son fabricadas en laboratorios. Los químicos han conseguido generar de forma artificial sustancias "que producen efectos similares a la catinona natural. No lo sustituye al 100%, pero provoca estimulación y efectos empatógenos muy parecidos", aclaran desde ABD.

La investigación para hallar nuevas drogas es una tendencia que se viene produciendo desde la primera década de este siglo con otros psicotrópicos. En el caso que nos ocupa, las sustancias halladas en los análisis de las pastillas de MDMA son 2-MMC (2-metilmetcatinona), 3-CMC (3-clorometcatinona) y 4-MMC (4-clorometcatinona).

Todas ellas son sustancias psicoestimulantes que se presentan en polvo (para ser esnifadas) o pastillas (ingeridas) y provocan efectos muy parecidos al MDMA: euforia, aumento de la energía o estimulación del deseo sexual. Fueron fiscalizadas a principios de esta década y se identificaron por primera vez en nuestro país en 2022 en Tarragona, Castellón, Alicante, Sevilla, Granada o Madrid, en forma de polvo cristalino, amarillo o blanco.

Philipp Plein, Punisher o 777 son algunas de las catinonas sintéticas vendidas como MDMA / ABD

Hasta la fecha, lo que se había identificado era que algunas pastillas que se adquirían como MDMA eran en realidad catinonas sintéticas. Como las Philipp Plein en Andalucía o las Coca Cola en Cataluña durante el año 2022. Pero estos compuestos dentro de pastillas que sí llevan MDMA es una novedad para los expertos en sustancias psicoactivas.

"El problema viene ahí, cuando estas catinonas se mezclan con el MDMA. Son sustancias que por sí solas ya provocan la liberación de mucha serotonina. En combinación podrían liberar demasiada y ser peligrosas. Son sustancias de reciente creación y hay poca información. Se desconoce la posible interacción del MDMA estas catinonas sintéticas y nuestra recomendación es que no se consuman estas pastillas", concluyen desde Energy Control.

De China a Polonia

La EUDA (Agencia de la Unión Europea sobre Drogas), el Observatorio Europeo de las Drogas y Europol ya advirtieron en 2022 del incremento de la producción de este tipo de sustancias. Psicotrópicos sintéticos de nuevo cuño que proceden en su mayoría de China, el principal suministrador mundial de precursores (los elementos necesarios para fabricar drogas). Pero ahora esa producción también se está dando en nuestro continente.

La aparición de laboratorios de sustancias psicoactivas sintéticas en el norte de Europa, especialmente en Polonia, podría estar detrás de estas catinonas sintéticas: "Son sustancias con mercados pequeños y poca demanda", explican desde Energy Control. Y esta podría ser una de las claves de la aparición de estos elementos en el MDMA.

"No creemos que tenga un motivo económico detrás. En el mercado del MDMA hay sobreproducción, como en el de la cocaína. No hay escasez, por lo que los fabricantes no necesitan recurrir a otras sustancias. Lo que creemos es que, al ser las catinonas sintéticas unas sustancias con mercados más reducidos, se haya producido una desviación de excedentes a la fabricación de pastillas de éxtasis, al producir efectos similares".

De los efectos adversos que podrían producir en el consumidor poco se sabe: "Al ser sustancias nuevas, hay poco recorrido de información. Pero lo más probable es que provoque afectaciones cardiovasculares, como otros estimuladores anfetamínicos". No obstante, los analistas insisten en que "los riesgos al consumir esta combinación son altos".