Una incidencia técnica impide llamar al teléfono de atención sanitaria 061 en Catalunya

El Departament de Salut de la Generalitat ha informado este sábado por de una incidencia técnica que afecta la línea telefónica del servicio 061 'Salut Respon' en Catalunya. Debido a problemas de conexión a internet y telefónicos, temporalmente no se pueden realizar llamadas al 061. No obstante, se mantiene la posibilidad de contacto a través de chat o correo electrónico.

Para situaciones de emergencia, se insta a la población a utilizar el teléfono de emergencias 112. Para consultas que no sean urgentes, se recomienda a los ciudadanos que esperen "unas horas" para realizar sus llamadas. La incidencia ha sido notificada por la mañana, y pasadas las 12:00 del mediodía todavía no se ha resuelto, aunque Salut ha notificado que "está detectada la incidencia tecnológica y se está trabajando en ella, pero no hay todavía tiempo estimado de resolución".

El servicio 061 'Salut Respon' está compuesto por un equipo de más de 200 profesionales, incluyendo médicos, enfermeros y técnicos, quienes proporcionan atención sanitaria no presencial, así como asesoramiento e información de salud. Además de gestionar trámites administrativos, el servicio está capacitado para resolver dudas y problemas de salud. Así mismo, si es necesario, dirigen a los usuarios al centro de salud adecuado y coordinan intervenciones médicas domiciliarias, ambulancias o helicópteros medicalizados del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).