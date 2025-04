Enric Morist, presidente del tercer sector: "Los discursos de odio se combaten con más inversión social"

Educador social, coordinador de la Cruz Roja durante casi 20 años y director de la Fundació Salut i Esperança, el pasado noviembre el igualadino Enric Morist fue elegido presidente de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. En una entrevista con EL PERIÓDICO, reflexiona sobre la brecha que sufre el sector social respecto el educativo o sanitario, pide que el dinero extra de la nueva financiación catalana se dedique a los servicios sociales y ve una coorrelación entre el aumento del discurso del odio y la desinversión social de las últimas décadas.

¿Qué diagnosis social hace de Catalunya? Tenemos un 24% de riesgo de pobreza, un 35% de pobreza infantil, sólo nos supera Rumanía. El 14% tiene impagos de alquiler. No podemos hacer un diagnóstico en positivo, y más si hace años que hablamos de pobreza crónica, de trabajadores pobres… Eso es resultado de una falta de inversión social histórica. Es inimaginable que una escuela no sepa si mañana podrá abrir. A las entidades sociales nos ocurre desde hace muchos años. La infrafinanciación del tercer sector es un drama nacional. Hay elementos positivos: tenemos más de 3.000 entidades, la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital. Pero los servicios sociales son el hermanito pobre del Estado del bienestar.

¿Se ha normalitzado esta desinversión? Estamos prestando servicios públicos con mucha dificultad. Pides la subvención pero ya veremos cuando la cobras, y cuánto te dan. No puede ser que no podamos pagar a nuestros trabajadores. Las entidades están pidiendo esfuerzos a patrones, a asociados, para avanzar pagos que debe pagar la Administración, piden créditos que no pueden justificar después… Esta infrafinanciacón debe resolverse, lo cual no quita que haya transparencia, rigor y auditoría.

"Sin las entidades sociales, este país sería ingobernable"

¿Tienen datos de este impacto? No, debemos actualizarlo. Y hay que aprobar urgentemente la Ley del Tercer Sector, que quedó paralizada en la última legislatura. Nos llenamos la boca del tercer sector en Catalunya pero debemos reconocer que somos un valor, que prestamos servicios públicos y que necesitamos seguridad jurídica, que es lo que nos permitirá esta ley.

Llevan años reclamando que la Generalitat les pague más para los servicios públicos que prestan. ¿Cuánto han de subir las tarifas? Nosotros pedimos el 12%. Queremos que una persona que trabaja en una entidad social tenga el mismo reconocimiento laboral y salarial que quien hace el mismo trabajo en la Administración pública.

¿El tercer sector pierde trabajadores? Claro. La gente cobra más trabajando en un ayuntamiento y se va. Lo entiendo, yo haría lo mismo. Es muy injusto, estamos en una situación muy complicada, parece que seamos una patronal que no quiere pagar, que se quiere quedar beneficios.

¿Y si los servicios públicos no los gestionaran las entidades sociales? Sería un desastre absoluto. Imagina que desenchufamos a todas las entidades que trabajan con concertaciones, contratos… este país sería ingobernable. Entrarían las empresas privadas y todo costaría ocho veces más. Nosotros no estamos aquí para hacer beneficios.

Hay quien defiende que los servicios sociales sean 100% públicos. Lo entiendo pero perdemos todo el valor añadido del tercer sector. Las entidades hacen labores mixtas, una parte con servicios públicos y trabajadores, pero otra con voluntariado. Y los servicios se reinvierten con la acción voluntaria que no está subvencionada, atacando temas que nadie financia. Las entidades no somos esclavas de la administraciones ni somos responsables de los servicios sociales en Catalunya. Nosotros tenemos lo nuestro.

¿Qué tienen? Debemos colaborar mejor entre nosotros. Y la ‘taula’ existe para eso, tener un punto de encuentro. Necesitamos ser más eficaces.

Ya ha tenido varios encuentros con el nuevo Govern, ¿qué opina? El diagnóstico es compartido con el president Illa. Tenemos una oportunidad muy importante, el nuevo modelo de financiación, que nosotros apoyamos y consideramos justo, para reducir la brecha que tenemos los servicios sociales respecto la salud y la educación. Siempe nos dicen que no hay dinero, pues si tenemos dinero extra con el nuevo modelo de financiación debemos invertir en aquello que tenemos pendiente de hace tanto tiempo: los servicios sociales.

Y sobre el discurso migratorio, ¿cree que está retrocediendo? Hemos creado una campaña que se llama ‘És odi’, pensada para los adolescentes y jóvenes. En las redes se ridiculiza y se cuentan falsas verdades sobre los migrantes, dependientes, mayores, personas sin hogar… Les hacen culpables de todos los males del país. Y no, no tienen ese poder. Lo vimos tambén con la dana, atacando el trabajo de las oenegés.

Especialmente la Cruz Roja, entidad donde usted trabajó más de treinta años. No es casual que se ataque a las organizaciones sociales. Debemos contrarrestar estas campañas. Hay una parte de la condición humana que tiene miedo. Si estoy sin trabajo o si el que tengo es muy precario veo al migrante sin papeles como mi competencia. No veo como competencia al futbolista o al que viene a vivir en un ático en Paseo de Gràcia. El problema es que hay quien lo está alimentando.

Habla como si el discurso del odio creciera entre los más vulnerables. ¿Cree que hay relación con la falta de inversión social? Claro. La gente tiene una sensación, errónea, que solo se ayuda a un tipo de personas, que los servicios sociales son sólo para un colectivo. El discurso de la extrema derecha también se combate dotando los servicios sociales y mejorando la tramitación administrativa. Cualquier de nosotros un día puede ser vulnerable, y el sistema debe responder a esto. ¿Por qué cuesta tan poco pagar una multa pero cuesta tanto solicitar una ayuda social? Hay que tener ordenador, internet, conocimientos básicos… No puede ser que tengamos que explicar nuestras miserias a ocho trabajadores sociales diferentes. Es vergonzoso, es algo muy íntimo. El sistema debe ser más amable.

Y luego están las listas de espera. Hay mucha gente que no se acerca, que siente rechazo o que directamente no recibe la ayuda. Con la dependencia, hay gente que muere antes de recibir la ayuda, faltan residencias, centros de día… Las mujeres dejan el trabajo para cuidar, emocionalmente quedan hechas añicos, descatalogadas profesionalmente… Necesitamos más recursos. Y esto tiene un nombre: presupuesto de servicios sociales y nuevo modelo de financiación para Catalunya.

¿Catalunya tiene una crisis de voluntariado? Es una suerte que en Catalunya haya más de 3.000 organizaciones atendiendo a personas. Y los voluntarios son un valor espectacular. No salen en la tele pero ¿a cuánta gente están cuidando sin que lo sepamos? Quizá haya que buscar nuevas fórmulas. Yo trabajo en una fundación donde el voluntariado es virtual y hay catalanes en el extranjero que siguen haciendo voluntariado, en este caso de apoyo emocional. Pero no creo que tengamos una crisis de voluntariado porque cuando pasan cosas, y la dana es el último ejemplo, el covid es otro, aparecen miles de personas que quieren ayudar. Debemos saber transmitir que las causas valen la pena.