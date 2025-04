Las duchas de las playas ya funcionan en toda Catalunya tras el fin de la sequía

Este pasado fin de semana arrancó la temporada de baño. Una de las preocupaciones principales es la falta de arena que aún no está resuelta en algunas playas metropolitanas. En el caso de Barcelona, el ayuntamiento anunció mejoras en la accesibilidad y el servicio de apoyo a las personas con discapacidad. Sin embargo, una novedad que ya se puede apreciar en las playas de toda Catalunya es la puesta en marcha de las duchas, que ya funcionan en su totalidad, después de que el Govern retirara las restricciones por sequía.

El pasado verano, ciudades como Barcelona ya recuperaron el uso de las duchas tras la salida de la fase de excepcionalidad y la entrada en alerta. No obstante, algunas localidades siguieron sin activar las duchas para seguir ahorrando y reducir el gasto municipal, que estaba limitado a 230 litros por persona y día de media. Hasta hace pocos días, eran solo los municipios del Alt Empordà que todavía estaban en la fase de excepcionalidad del Plan Especial de Sequía los que aún tenían restringido el uso de las duchas de la playa.

Pero desde que la eliminación de las medidas antisequía se publicaron en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) el uso de las duchas ya está permitido en toda Catalunya. Aun así, puede ser que algunas ciudades y pueblos esperen todavía unas semanas para disponer de las duchas a pleno rendimiento.

Piscinas

En la mayoría de comarcas, también está permitido volver a llenar las piscinas que no cuenten con un sistema de recirculación del agua. Hasta este momento, se podían rellenar parcialmente todas las instalaciones (públicas o privadas) que dispusieran de este tipo de mecanismo y ajustando el llenado a la cantidad indispensable para garantizar la calidad sanitaria del agua. También estaba permitido el primer llenado de piscinas de nueva construcción y de aquellas que hubieran sufrido obras de rehabilitación o modificación del vaso. Las restricciones no se aplicaban a las piscinas de agua de mar que se llenen y vacíen sin conexión a las redes de abastecimiento. Las zonas del Alt Empordà abastecidas por el acuífero Fluvià-Muga que siguen en fase de alerta aún no tienen permitido llenar las piscinas de cero.

Las fuentes ornamentales, lagos artificiales y otros elementos de uso estético del agua volverán a llenarse. Barcelona, por ejemplo, ya ha invertido más de 7 millones de euros en la renovación de estos espacios y llevará a cabo una reapertura progresiva.