Los profesores de ciencias rechazan los cambios en bachillerato y mantienen su amenaza de no corregir los exámenes de Selectividad

Los profesores de ciencias reunidos bajo la plataforma Ciències en Perill han recibido como un jarro de agua fría la decisión del Departament d'Educació i FP de mantener los cambios propuestos en primero de bachillerato de la modalidad científica que suponen la fusión de Física y Química y la de Biología, Geología y Ciencias ambientales para atender el requerimiento que hizo el Ministerio de Educación y FP para ajustar el bachillerato que se imparte en Catalunya a la Lomloe y asegurar la homologación de los títulos. El colectivo mantiene su intención de no corregir los exámenes de la Selectividad del próximo junio si la conselleria no atiende sus peticiones.

"Si Educació ha pactado con el ministerio para conservar las Literaturas, ¿por qué no pueden llegar a un acuerdo para mantener Física, Química, Biología y Geología?" Julio Pérez — Ciències en Perill

"Si Educació ha llegado a un acuerdo con el ministerio para mantener la Literatura Catalana y la Literatura Castellana como modalidad en segundo de bachillerato, ¿por qué no pueden llegar a un acuerdo para mantener las asignaturas de modalidad de Física, Química, Biología y Geología de primero de bachillerato con entidad propia como ahora?", planteaba este miércoles Julio Pérez, profesor de ciencias y miembro de Ciències en Perill. Aludía al hecho de que la conselleria sí negoció con el ministerio 'salvar' del requerimiento a las literaturas. Reclaman a Esther Niubó que negoce con el Gobierno el mismo trato.

A los docentes tampoco les ha convencido el argumento de la homologación de los títulos. "En Catalunya llevamos 20 años con esta organización del bachillerato científico. Nadie ha cuestionado nunca la validez de los títulos. Ni la de los estudiantes que acabaron tras el decreto de 2022 ni la de los que acabarán este curso o el que viene. Esta es una decisión política, no pedagógica", consideraba Pérez. "El curriculum actual garantiza los saberes mínimos que pide la Lomloe. Eso no lo cuestiona nadie", ha remachado este docente.

"Habrá centros que no podrán ofrecer las optativas Plus. Y habrá otros que las utilizarán para asegurar que sus alumnos reciben el máximo número de horas de estas materias" Julio Pérez — Ciències en Perill

Aunque la conselleria mantiene que no se pierden horas de ciencias ni conocimentos, Ciències en Perill lo cuestiona. "Minimizan el efecto que esto va a tener. Pero lo veremos en el plazo de cinco años y luego lamentaremos que ha caído el nivel del alumnado en ciencias", ha pronosticado Pérez.

Con la fusión, Física y Química pasarán de sumar 6 horas (tres para cada materia) a tener 4 para ambas. Lo mismo ocurre con Biología, Geología y Ciencias ambientales. Para atender las quejas del profesorado sobre la reducción de horas de esta materias, Educació ha anunciado la creación de las optativas Física plus, Química plus, Biología plus y Geología plus "para complementar conocimientos".

¿No es esta una vía para sortear los efectos del requerimiento y asegurar que el alumnado reciba los conocimientos como hasta ahora? No desde el punto de vista de Ciències en Perill. "Es un error grave porque el Departament deja la decisión a criterio de cada centro y fomenta la desigualdad. Habrá centros que no podrán ofrecer estas optativas. Y habrá otros que efectivamente buscarán estrategias para asegurar que sus alumnos reciben el máximo número de horas de estas materias y que aterrizarán así las optativas Plus. Animan a los centros a buscarse la vida. Es vergonzoso".

Así las cosas, el colectivo mantiene el plante para no corregir los exámenes de la Selectividad y ha llamado al conjunto del profesorado universitario, y especialmente a los responsables de las PAU "para que se adhieran a esta medida de presión" porque "la educación científica no puede continuar siendo víctima de decisiones políticas sin fundamento pedagógico ni consenso con la comunidad educativa". También puntualiza que esta medida de presión "no va en contra del alumnado", sino que por el contrario, tiene como objetivo "no permitir una reforma que empeora gravemente la formación científica de nuestro alumnado y amplía las desigualdades entre centros y estudiantes, haciendo que la formación pública catalana deje de ser equitativa y ecuánime para todos".

Una medida de presión cuyo impacto minimiza la conselleria, puesto que, aduce, el profesorado corrector es voluntario y el departament siempre puede recurrir a docentes de las universidades.