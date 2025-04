Catalunya mantiene los cambios en bachillerato: fusiones en ciencias, menos optativas y pierde peso el TR

El Departament d'Educació da por cerrados los debates abiertos con el profesorado sobre los cambios en el currículo de bachillerato que anunció el pasado diciembre para dar cumplimiento a un requerimiento del Ministerio de Educación y FP que instaba a Catalunya a adaptarlo a la Lomloe bajo riesgo de poner en peligro las homologaciones de dichos estudios en caso de movilidad geográfica de los estudiantes catalanes a otros puntos de España.

La secretaria de Millora Educativa, Pepín Beltran, ha insistido que el ajuste responde a la necesidad de garantizar la homologación del bachillerato, "para que el alumnado no tenga problemas con eso si se traslada a otras comunidades". No han dado cifras del número de alumnos que podría estar en esta situación que ha dado pie a estos cambios. "La homologación ha de estar garantizada ni que sea para un alumno", ha señalado Beltran.

El primero de bachillerato mantiene las 18 horas de materias de modalidad y optativas, pero las segundas se reducen en beneficio de las primeras

Educació mantiene los cambios anunciados, el grueso de los cuales afecta a primero de bachillerato y a la modalidad científica, aunque con algunas modificaciones. Todos entrarán en vigor el curso 2026-2027 para el alumnado que ese curso empiece primero de bachillerato, es decir que los centros educativos tendrán el próximo curso para realizar las adaptaciones necesarias.

En conjunto, el primero de bachillerato mantendrá las 12 horas lectivas de materias comunes y las 18 de material de modalidad y optativas, aunque estas se reformulan ya que habrá menos optativas (de nueve horas pasarán a seis) y más de modalidad (de nueve pasarán a doce). Han sido muchas las direcciones, han apuntado desde la conselleria, que habían pedido menos asignaturas optativas, e incluso que desaparecieran las optativas trimestrales. Todas las materias de modalidad serán de cuatro horas en lugar de tres. Una mejora subrayada por la conselleria.

"La homologación ha de estar garantizada ni que sea para un solo alumno" Pepín Beltran — Secretaria de Mejora Educativa de la Conselleria d'Educació i FP

La afectación más profunda es en primero de bachillerato científico, con la fusión de Física y Química y la fusión de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, todas materias de modalidad. La Lomloe contempla que en primero de bachillerato hay dos materias de ciencias de modalidad y no cuatro. Problema que resuelve la fusión, que también solventa el problema de la homologación. Un ejemplo práctico para que lo entienda todo el mundo: un alumno que ha estudiado en Catalunya acude a otra comunidad para que se le convalide su bachillerato. Presenta tres materias de modalidad: Matemáticas, Física y Química. Pero según la ley le falta una, porque en la Lomloe Física y Química es una sola materia; por tanto la homologación no sería posible.

Estas materias, que ahora tenían tres horas cada una, pasarán a tener cuatro en su versión fusionada. Esta reducción hizo que el profesorado de ciencias se llevara las manos a la cabeza. El departament plantea ahora como novedad, y para compensar esa pérdida, las materias optativas anuales Física Plus, Química Plus, Biología Plus y Geología Plus, que serán "altamente recomendables" para complementar la formación del alumnado. La conselleria asegura, sin embargo, que las materías de modalidad fusionadas "garantizan los conocimientos básicos" para que el alumnado acceda a segundo de bachillerato. "No perdemos horas de ciencias", ha insistido Pepín Beltrán.

Estas nuevas optativas Plus tendrán su propio despliegue curricular que se trabajará en próximos meses y se hará llegar a los centros el curso que viene. La conselleria las recomendará activamente, por encima de la cuestionada alternativa inicial 'Retos Científicos". "Esta la mantendremos en el catálogo para quien considere, pero recomendaremos las optativas Plus", ha subrayado Beltrán.

Sigue el TR pero como asignatura

El otro gran cambio es la reducción del peso del Treball de Recerca, una singularidad de Catalunya. El TR, que hasta ahora suponía un 10% de la nota global de bachillerato, pasará a contar como una asignatura más; esto es un peso de un 4% aproximadament. La conselleria tiene intención de mantener el TR porque "es competencial y muy importante", pero ha de ver ahora cómo se desarrollará este trabajo, que ahora supone horas de dedicación por parte del alumnado, que lo empieza a trabajar en el primer curso y lo presenta en el primer trimestre del segundo.

En cambio, la conselleria, tal y como se comprometió, ha llegado a un "acuerdo político" con el Ministerio mantiene como materias de modalidad la Literatura Catalana y la Literatura Castellana de segundo de bachillerato. Seguirán siendo, por tanto, dos de las ocho materias de elección por parte del alumnado. "De esta manera se reconoce la singularidad cultural e histórica de estas materias en el currículo catalán".

Otra novedad es que en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales solo podrán cursar como materia obligatoria las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. Hasta ahora también podían cursar las Matemáticas del itinerario científico. Eran una treintena de alumnos en toda Catalunya que elegían esta segunda opción. Ahora se podrán cursar como materia optativa, no de modalidad.

El profesorado, en "profundo desacuerdo"

La postura de la conselleria ha causado profundo malestar entre el profesorado. Los docentes de lengua catalana y castellana, agrupados en la plataforma DocentsCat, han expresado su "profundo desacuerdo" con el Departament por no incluir una tercera hora de lengua en el bachillerato. Por su parte, la plataforma Ciències en Perill ha lamentado que Educación da la "estocada final" a la formación científica con la fusión de asignaturas. Ambas plataformas han explicado que la conselleria les comunicó este martes que seguía adelante con la propuesta de modificación del currículo de bachillerato tal como había planteado inicialmente, es decir, fusionando las asignaturas de Física y Química; y Biología, Geología y Ciencias Ambientales, entre otras. Ambas agrupaciones han expresado que no se han sentido escuchadas por el Departament.

En un comunicado, DocentsCat lamenta que, mientras la conselleria ha intentado tomar alguna medida para paliar las repercusiones en otras decisiones "críticas", en el caso de la lengua "mantiene el más absoluto desprecio sin buscar ninguna solución a la demanda". La plataforma ha advertido de que esta decisión supone "un paso atrás" en un momento en que el dominio de la lengua es "más necesario que nunca para garantizar el éxito académico y profesional" de los jóvenes.

Los docentes han afirmado que el Departament no ha tenido la deferencia de mostrar interés por sus demandas. Por todo ello, han vuelto a reclamar a la consejería que abra un espacio de diálogo "real" con el profesorado sobre los cambios en el currículo.

Alerta por la formación en ciencias

Por su parte, Ciències en Perill ha criticado que con los cambios se deberá explicar el mismo temario en la mitad de tiempo, pasando de cuatro horas por asignatura a dos horas por asignatura.

La plataforma ha explicado que en la reunión de este martes comunicaron al Departament que lo que han conseguido es "un consenso en contra de la fusión" y ha lamentado que se ha escenificado "un diálogo que nunca ha existido". "No se nos ha hecho caso ni a nosotros, ni a las universidades, sociedades científicas, colegios profesionales, claustros de centros educativos ni a las familias preocupadas por la formación de sus hijos", ha afirmado.

Como ya anunciaron la semana pasada, Ciències en Perill ha confirmado que, si no hay marcha atrás en este "disparate", los docentes de ciencias no corregirán los exámenes de selectividad. Sobre esto han recalcado que no es una medida contra los alumnos, sino una forma de luchar contra una reforma "que empeora gravemente la formación científica del alumnado y amplía las desigualdades entre centros y estudiantes".