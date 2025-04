¿Se puede repetir el sorteo de la Lotería de Navidad? Qué dice la ley

Cada 22 de diciembre, millones de españoles siguen atentos el tradicional Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, uno de los eventos más esperados del año. Pero ¿qué pasaría si algo saliera mal? ¿Existe la posibilidad legal de que se repita el sorteo? Esta es una pregunta que ha ganado relevancia en los últimos años debido a errores puntuales durante el desarrollo del evento. Este lunes, en una sentencia inédita, un juez de Madrid ha determinado que en el sorteo de la lotería de Navidad de 2021 hubo errores: números cantados que no constaron en la lista de premios. Aunque ha dado la razón a los denunciantes, estos no podrán cobrar indemnizaciones.

¿Qué dice la ley?

La normativa que regula los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado no contempla expresamente la repetición del sorteo de Navidad. Sin embargo, el sorteo está sometido a un estricto control legal y técnico, supervisado por funcionarios de Loterías y por notarios públicos que certifican su validez. En caso de que se detectase un fallo grave que afectara a la integridad del sorteo —como una manipulación demostrada o una irregularidad técnica significativa—, la decisión de repetirlo recaería en la entidad organizadora (SELAE) y, en última instancia, en el Ministerio de Hacienda.

¿Ha ocurrido alguna vez?

Hasta la fecha, nunca se ha repetido un sorteo de la Lotería de Navidad. Aunque en ediciones anteriores se han producido errores puntuales —como la introducción manual de una bola o el canto erróneo de un número premiado por parte de los niños de San Ildefonso—, estos incidentes han sido considerados fallos humanos sin impacto en el resultado oficial. En todos los casos, la validez del sorteo ha sido respaldada por la lista oficial de premios, que es el único documento con validez legal para el pago de los premios.

¿Qué garantías existen?

El proceso cuenta con múltiples medidas de seguridad y verificación. Desde el sellado de los bombos hasta la revisión exhaustiva de las bolas, pasando por la grabación del sorteo y la presencia de notarios, todo está diseñado para evitar cualquier tipo de fraude o error que pudiera comprometer el resultado. Si bien el sorteo es tradicional y tiene elementos visuales del siglo XIX, su regulación es plenamente vigente y moderna en términos legales.

En resumen

No, el sorteo de la Lotería de Navidad no se repite salvo causa de fuerza mayor, y hasta ahora, nunca ha sucedido. La ley no prevé una repetición automática en caso de error menor, y solo una irregularidad grave, debidamente acreditada, podría justificar una decisión tan excepcional.