Biblioterapia para superar la muerte de un ser querido: cinco libros sobre el duelo

En pocos días, concretamente el 23 de abril, se celebrará una de las fechas más importantes del calendario catalán: Sant Jordi. Las calles se llenarán de paraditas con rosas y libros, tal y como marca la tradición. Los segundos son el principal protagonista del día y han sido siempre la base de la cultura. Utilizamos los libros como entretenimiento a través de las historias que cuentan las novelas y también son un recurso de aprendizaje para profundizar en diferentes materias como la historia, la ciencia o el arte, entre otros. Pero la lectura también puede ser un recurso terapéutico para afrontar diferentes situaciones. A esto se le llama biblioterapia y puede ayudar en cuestiones tan importantes como el proceso de duelo por la muerte de un ser querido.

“La lectura es una herramienta muy útil y, en algunas ocasiones, leer sobre cómo otras personas lo han vivido ayuda mucho. Es posible que una persona no encuentre las palabras para expresar cómo se siente y leer lo que otra persona ha escrito puede ser una buena forma de identificar y poner nombre a tus propias emociones”, explica Teresa Rutllán, psicóloga especializada en duelo de Salud y Persona Fundación que colabora con Mémora.

El modelo Worden para abordar el duelo

Durante muchos años, desde la psicología se ha hablado del duelo desde el modelo de las cinco fases de Elisabeth Kübler-Ross. Desde hace algunos años también ha entrado en juego el modelo de los cuatro objetivos de William Worden y la biblioterapia sería uno de los recursos empleados, ya que nos puede acompañar en todo el proceso, ayudándonos a avanzar. “Son modelos muy similares, aunque en el caso de las etapas es algo más lineal (después de una fase viene otra) y, en cambio, el de los objetivos nos da la idea de que se puede ir hacia adelante y hacia atrás, es un modelo más dinámico”, asegura la psicóloga. "Una persona puede estar trabajando dos objetivos a la vez, avanzar o retroceder, y también proporciona un papel más activo al doliente: el duelo son un conjunto de tareas que debe completar".

El primer objetivo del modelo Worden sería la aceptación de la pérdida. Los rituales de despedida: las visitas en el tanatorio, recibir el pésame, las ceremonias o el entierro ayudan a aceptar el fallecimiento de esa persona. El segundo sería sentir el dolor por la pérdida. La biblioterapia estaría enmarcada en este objetivo, junto con otros recursos. “Escribir nuestros sentimientos en un diario, hablar con el círculo más íntimo y llorar, también ayudan mucho a gestionar las emociones”, apunta Rutllán.

El tercer objetivo sería adaptarse a la vida sin la persona. “No quiere decir recuperar la vida anterior. No volveremos a estar como antes, pero se trata de seguir adelante, estableciendo nuevas rutinas”, advierte la colaboradora de Mémora. El ejercicio físico, los hábitos saludables de alimentación o todo lo que sea dedicar tiempo a actividades que sean gratificantes. “Al final se trata de adaptarse a la nueva situación”.

Finalmente, Rutllán explica que el último objetivo, según Worden sería encontrar otra forma de vincularse emocionalmente al difunto. “Dejar de vincularnos a través del dolor y empezar a hacerlo de una nueva forma que nos aporte serenidad. La lectura nuevamente nos puede ayudar a cumplir este objetivo, ya que leer sobre la experiencia de los demás nos proporciona un aprendizaje y nos ayuda a trabajar la resiliencia”, explica. En este sentido, recomienda recordar a la persona difunta siempre a través de los buenos momentos vividos, de lo que aprendimos a través su legado. Para cumplir con este objetivo, Rutllán asegura que las actividades creativas como la escritura o el arte pueden ayudar e, incluso, la realización de un voluntariado que nos vincule a esa persona. “También puede ayudar acudir a grupos de duelo para compartir con otras personas que están pasando por lo mismo”, apunta la experta.

El duelo es un proceso personal

El proceso de duelo es una vivencia personal y cada persona la vive de una forma distinta. “Cada uno vive el suyo. No hay duelos más duros que otros. El duelo por la muerte de un padre, o de un hermano, puede ser tan doloroso como el duelo por la pérdida de un hijo Depende del vínculo, la dependencia, lo que representaba esa persona …”, explica Rutllán.

En este sentido, existen diferentes mediadores del duelo –elementos que influyen en su elaboración -. El tipo de vínculo que se tuviera con la persona, la proximidad geográfica, la personalidad del doliente o el tipo de muerte. Y sobre la complejidad del proceso, la colaboradora de Mémora destaca que: “Existe una línea muy delgada entre un duelo complicado o no. Lo percibe quien lo vive. Cuando -pasados varios meses- uno no puede continuar su vida; no la anterior, que no la recuperará nunca… O cada vez que recuerda a la persona fallecida siente un dolor tan profundo que le impide seguir su rutina diaria, es cuando lo consideramos complejo”.

Cada persona vive el duelo por la pérdida de un ser querido a su forma / Shutterstock

Servicio de acompañamiento al duelo de Mémora

Mémora ofrece diferentes recursos para ayudar a las familias tras la pérdida un ser querido. Fundación Mémora cuenta con un programa gratuito de atención al duelo de forma presencial, telefónica y online. Así, por ejemplo, disponen de un servicio de apoyo telefónico las 24 horas del día con atención profesional, grupos de apoyo moderados por psicólogos en los que compartir la experiencia, recursos y estrategias; apoyo virtual a través de la comunidad “Tu apoyo en red” y sesiones presenciales de atención psicológica.

Entre las acciones que la funeraria lleva a cabo destaca el catálogo de lecturas para el día de Sant Jordi que lleva elaborando la Fundación Mémora desde hace diez años y que recoge diferentes títulos muy útiles para abordar todos los tipos de duelo.

Libros recomendados para acompañar en el duelo