Un juez de Madrid ve errores en la lotería de Navidad de 2021: números cantados que no constaron en la lista de premios

En el Sorteo de la Lotería de Navidad de 2021 se produjeron errores que provocaron que números que se habían cantado no aparecieran en la lista oficial de premios y que, por tanto, los ganadores no pudieron cobrar. Así lo ha determinado un juzgado de primera instancia de Madrid que ha dado la razón a la abogada catalana Olga Majoral Bustos, que interpuso una demanda tras detectar 56 errores en premios menores en ese sorteo, según ha avanzado este lunes 'El matí de Catalunya Ràdio'.

La sentencia ve negligencias por parte de Loterías y Apuestas del Estado en el sorteo de Navidad de aquel año. Sin embargo, aunque el juez reconoce los errores, la resolución no da derecho a indemnizaciones. "Cierra la puerta a poder reclamar ese dinero. Estamos hablando de muchos millones de euros y eso habría sido abrir un melón que seguramente no interesa", ha valorado Majoral en declaraciones a la emisora.

Olga Majoral Bustos asumió el caso después del sorteo, defendiendo los intereses de una empresa de Rubí. Los niños de San Ildefonso cantaron el número 59395. Era un premio menor, 100 euros por décimo, pero la empresa había comprado 52 décimos para repartir entre trabajadores y clientes y comprobó, con frustración, que no podían cobrar ese dinero. El problema era que en las administraciones de lotería no constaba ese número como premiado.

Este fue uno de los números cantados que no apareció en la lista oficial de premiados, pero no el único. Otros damnificados contactaron con Majoral por lo mismo. Fue el caso, por ejemplo, de otra empresaria, Montserrat Massana Moreno, que denunció un caso similar con el número 29281. Otro premio menor que se había cantado, pero que no figuraba en la lista oficial de premios. Ella había comprado 74 décimos.

La abogada presentó una reclamación administrativa ante Loterías y Apuestas del Estado, aunque la entidad ya había avanzado que no aceptaría reclamaciones por números que no aparecieran en la lista oficial de premios. Fue entonces cuando el caso se llevó a los tribunales, que ahora han dado la razón a los demandantes.

La abogada asegura que, más allá del sorteo de ese año, los errores en estos sorteos son habituales: "Año tras año, se cantan unos números y se premian otros diferentes que el espectador no sabe de dónde han salido. Y, a veces, nos encontramos que el número cantado y el número realmente premiado no tienen ninguna relación", ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Aviso a los interventores

Olga Majoral Bustos señala que, aunque la sentencia no obliga a aplicar cambios en la normativa, sí que obliga de manera clara a cumplir con la instrucción general de Loterías. Es decir, da un toque de atención a los interventores para que hagan bien su trabajo: "Estamos ante una sentencia sin precedentes que lo que hace es reconocer que los interventores y los supervisores de Loterías y Apuestas del Estado están actuando de manera negligente en el sorteo de la lotería de Navidad", ha dicho Majoral.

La abogada subraya que la sentencia "dice claramente que los interventores tienen la obligación de detectar los errores cometidos por los niños y tienen la obligación de resolverlos en ese momento". Loterías y Apuestas del Estado está evaluando si presentará o no recurso contra la sentencia.