Doctor García-Samaniego, el hepatólogo que lo sabe todo de la hepatitis C: "Decirle a un paciente que está curado es impagable"

Cuenta el doctor Javier García-Samaniego (Ferrol, 1960) que, cuando empezó su residencia en el Hospital de la Princesa, en Madrid, aún no se conocía el virus de la hepatitis C. No fue hasta 1989, año en el que terminó la especialidad, cuando se descubrió y se identificó su transmisibilidad a través de la sangre. Una vista atrás de uno de los hepatólogos más reputados en el estudio y tratamiento de las hepatitis virales. Jefe de sección de Hepatología del Hospital Universitario La Paz, hace balance de la década que ha transcurrido desde que, en 2015, llegaron a España los antivirales que salvaron la vida de tantas personas: "El cambio que vivimos fue espectacular", asegura.

Profesor de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), el doctor García-Samaniego ha sido uno de los protagonistas destacados en un reciente acto celebrado en el Ministerio de Sanidad para conmemorar, precisamente, los avances logrados en una década de implementación del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud (PEACH), que ha situado a España entre los países con mejores indicadores de progreso hacia la eliminación de la enfermedad.

Sin tratamiento

Tras el éxito, especialistas como el Jefe de sección de Hepatología del Hospital Universitario La Paz que no han dejado de batallar en estos años para que esa eliminación sea posible. Porque, lo que ahora es un motivo de "enorme satisfacción", para los hepatólogos, fue en su momento un drama. Basta remontarse a 2014, cuando asociaciones de pacientes alertaban: la sanidad pública les estaba negando el acceso a un fármaco que podía salvar la vida a 5.000 enfermos en riesgo de muerte.

Encierros, protestas, denuncias públicas... Los enfermos protagonizaron todo tipo de acciones para exponer la urgencia extrema de contar con un medicamento, Sovaldi, de la empresa Gilead, para el abordaje de determinados grupos de afectados. El fármaco, que era muy caro, todavía tardaría unos meses en ser financiado por el Ministerio de Sanidad. Cuando ocurrió, supuso una auténtica revolución.

Los antivirales

"Antes de los antivirales de acción directa que curan la enfermedad lo que teníamos eran tratamientos que, además de que solo resultaban efectivos en un 30-40% de los pacientes, tenían efectos secundarios importantes. Así que el cambio que vivimos, con la llegada de los nuevos medicamentos, fue espectacular. Teníamos miles de pacientes en nuestras consultas, algunos con enfermedad hepática avanzada, y sabíamos por los datos que manejábamos en los ensayos clínicos, que íbamos a disponer de tratamientos que curaban la enfermedad a la práctica totalidad de pacientes", rememora el médico.

"Fueron momentos de presión, lógicamente, porque había que ver cómo atender esa demanda de forma ordenada", reconoce el especialista de La Paz. Y por eso el Plan para el Abordaje de la Hepatitis C ha sido tan importante, dice, pues le ha permitido tratar a todos los pacientes y hacerlo en base a los criterios que los profesionales "con el doctor Joan Rodés a la cabeza y con mis compañeros en la AEEH, los doctores Agustín Albillos, María Buti y Javier Crespo", precisa, establecieron junto al equipo técnico del Ministerio de Sanidad.

Programa para la erradicación de la hepatitis C en La Mina, Barcelona. / RICARD CUGAT

El PEAHC fue una respuesta coordinada ante la necesidad de incorporar los antivirales de acción directa (AAD) al Sistema Nacional de Salud, permitiendo el acceso universal, equitativo y gratuito al tratamiento. Gracias a este plan, España logró una notable reducción en la mortalidad por hepatitis C, en los casos de cirrosis hepática, hepatocarcinoma y necesidad de trasplantes hepáticos.

172.000 pacientes

Entre enero de 2015 y diciembre de 2024, un total de 172.312 pacientes fueron tratados con antivirales que alcanzaron una efectividad terapéutica del 94,81%. Si se le pregunta al doctor García-Samaniego qué siente en este aniversario, responde con sinceridad: "Decirle a un paciente 'está usted curado' es impagable".

Se remonta a cuando comenzó la residencia en el Hospital de la Princesa y aún no se conocía el virus. "Se sabía que había una forma de hepatitis que contaminaba los bancos de sangre y, a la larga, producía cirrosis y cáncer de hígado, pero la llamábamos hepatitis no A no B, que eran las dos hepatitis que se conocían en ese momento", recuerda.

En apenas cuatro décadas, no solo hemos encontrado la cura para la enfermedad, sino que estamos hablando de la eliminarla. Esto ocurre muy pocas veces en la historia de la Medicina Dr. García-Samaniego

"Y en apenas cuatro décadas, no solo hemos encontrado la cura para la enfermedad, sino que estamos hablando de eliminarla. Esto ocurre muy pocas veces en la historia de la Medicina y menos aún en lapso de tiempo tan corto. Para un médico es tremendamente satisfactorio. Además, por un motivo muy sencillo: hay muy pocas enfermedades que podamos curar", señala exultante.

España, a la vanguardia

El abordaje de la hepatitis C siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial, pero está lejos aún de los objetivos marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2030. Eso sí, España ha conseguido situarse a la vanguardia, algo que enorgullece a los facultativos. "Somos el país del mundo que más pacientes ha tratado por millón de población", presume el médico.

"Yo diría que, casi con seguridad, cumplimos ya los criterios de la OMS. Los últimos datos sitúan la prevalencia en el 0,14%. Si sacamos los grupos vulnerables, en población general estaríamos hablando de un porcentaje de infección activa del 0,12 %, muy bajo", señala el doctor García-Samaniego. "En coinfección VIH los datos son espectaculares: hemos pasado del 54 % en 2002 a menos del 1 % desde 2021", abunda.

El trasplante hepático

El PEAHC ha permitido también un gran cambio: la hepatitis C era hasta hace unos años la primera causa de trasplante hepático y cáncer de hígado, continúa el hepatólogo. "Actualmente, lo es el alcohol. Los casos de hepatitis C representaban en 2023 ya apenas el 11% de los trasplantes de hígado, frente al 31% de 2014. En ese año, en España, había 744 pacientes en lista de espera para trasplante de hígado, mientras que 9 años más tarde solo teníamos 184", apunta.

Paralelamente, y de forma lógica, durante estos años ha descendido también el número de personas con hepatitis C trasplantadas, que en 2022 fue de 135, frente a los 345 de 2015. "Con ser estas cifras abrumadoras hay otra realidad muy importante: como podíamos curar la enfermedad, hemos podido además disponer estos años de más órganos para trasplantar. El problema ahora es el hígado graso". Según datos de la propia Organización Nacional de Trasplantes (ONT) se pierden para trasplante más de 600 órganos/año por esta causa, observa.

La ministra Mónica García, en las jornadas celebradas en Sanidad sobre la hepatitis C / Ministerio de Sanidad

El objetivo para llegar a esa ansiada eliminación de la enfermedad, explica, están ahora en las poblaciones vulnerables, en especial personas usuarias de drogas por vía parenteral: "Tanto estas personas que están infectadas y no acceden al sistema sanitario -bien porque están en situaciones de vulnerabilidad como el sinhogarismo, porque son inmigrantes no registrados…-, que es necesario abordar con programas de microeliminación, como aquellas que se exponen a reinfecciones como consecuencia del auge de prácticas de riesgo como el Chemsex en determinadas poblaciones, como los hombres que tienen sexo con hombres".

Lo pendiente

"Nos quedan algunos retos, no solo de diagnóstico, sino también de vinculación al tratamiento, y la prevalencia", señala el médico. Salvo lo que médicos llaman 'pacientes perdidos en el sistema', la práctica totalidad de las personas diagnosticadas de hepatitis C están hoy tratadas en nuestro país, vuelve a ensalzar.

¿Qué estimación hay en este momento de cuántos pacientes quedan sin tratar?. "En población general estaríamos hablando de unas 45.000 personas, de las cuales unas 13.000 están sin diagnosticar. Es ya una fracción tan reducida que posiblemente sean estrategias basadas en el uso de la inteligencia artificial (IA), como la que ensaya Andalucía, la que nos permitirá buscar de la forma más eficiente a estas personas", responde el doctor.