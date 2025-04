Atender caso a caso a niños con dislexia, TDAH o autismo: una iniciativa que ha llegado ya a 100 escuelas catalanas

Al principio en la escuela Arenal de Llevant, en el barrio del Poblenou de Barcelona hubo reticencias. En las escuelas públicas no suele ser demasiado bien recibido que una fundación privada se acerque a ofrecer unos recursos que debería asegurar la propia Administración. Pese a esas reservas iniciales, el proyecto venía muy recomendado por una escuela de Sant Adrià (el boca a oreja ha sido la gran baza de esta iniciativa), así que el centro se abrió a escucharles y, ahora, tras varios meses de experiencia, ahora también lo recomienda. "Nos ha ayudado mucho y creemos que, compartiendo nuestra experiencia, podemos ayudar a que llegue a más escuelas", señala Núria Roy, maestra responsable de la comisión de atención a la diversidad del colegio.

La iniciativa a la que se refiere es el Project Difference de la Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé, programa que lleva una década -arrancó en 2014- ofreciendo formación y asesoramiento a docentes para que atiendan y enseñen al alumnado "con diferencias de aprendizaje" en el marco de una escuela que es inclusiva sobre el papel, pero todavía está muy lejos de serlo con todas sus garantías por la falta de recursos.

En estos años, en los que los trastornos de aprendizaje no han parado de crecer, el programa ha llegado a 97 escuelas catalanas, un 80% públicas y un 20% concertadas; unas escuelas cada vez más diversas, con un alumnado que carga con mochilas emocionales cada curso más pesadas, con una gran diversidad de procedencias -un 25% con raíces fuera del Estado-, con enormes diferencias socioeconómicas entre ellos; niños con cada vez menos límites, sin capacidad de frustración…

El Project Difference ofrece un acompañamiento al docente para hacer un seguimiento alumno a alumno, caso a caso, algo que sorprendió a Roy antes de empezar. "Nuestra idea era que nos dieran pautas genéricas para cada uno de los trastornos de aprendizaje y cuando nos dijeron que no, que el seguimiento debía ser caso a caso, al principio no lo vimos claro, pero ahora entendemos que tenía sentido; vemos cómo mejora cada alumno tras ir introduciendo los consejos que nos dan para cada situación específica", prosigue la maestra de esta luminosa escuela que trabaja por proyectos, con la ciencia como eje central y unos laboratorios para experimentar que son la envidia de la escuela pública.

Dos docentes en un pasillo de la escuela Arenal de Llevant de Barcelona, una de las participantes en el Project Difference. / Jordi Otix

El programa consta de una formación inicial del profesorado entre septiembre y octubre sobre las diferencias de aprendizaje. Se trabajan de forma práctica la dislexia, el TDAH, las altas capacidades, el TEA y el TDL. Una segunda fase consiste en el asesoramiento durante el resto del curso escolar: sesiones de Respuestas a la Intervención Temprana (RIT) en las que un profesional de la fundación asesora a los profesores sobre cómo trabajar dentro del aula con niños -con nombres y apellidos, de la forma más individualizada posible- que muestran diferencias de aprendizaje.

El especialista del Project Different -para el que Roy solo tiene palabras de agradecimiento- se conecta en línea un día por semana durante dos horas, tiempo durante el que van entrando a la sala los tutores que necesitan asesoramiento y van tratando caso a caso. "Se establece un espacio semanal en el que los tutores pueden compartir con un especialista sus dudas concretas y obtener estrategias, recursos y herramientas muy valiosas", prosigue la maestra.

La iniciativa de la fundación Ricardo Fisas Natura Bissé nació para ayudar a la detección temprana, y evitar situaciones como que haya alumnos que lleguen a secundaria sin saber leer y escribir con fluidez, señala Ana Planella, coordinadora del proyecto, que parte de que entre el 5% y el 10% del alumnado en España sufre algún tipo de trastorno del aprendizaje y de que solo se detectan entre el 10% y el 20% de los casos, lo que significa que de los aproximadamente 170.000 estudiantes afectados, solo entre 20.000 y 30.000 están diagnosticados. El programa quiere ser un apoyo para el alumnado -a través del profesorado-, conscientes de que el 66% de los estudiantes con necesidades de este tipo no tiene apoyo externo de profesionales.

Joaquín Serra, patrón y fundador de Project Difference, se emociona al explicar como nació el proyecto, que parte de su experiencia personal como persona disléxica. "Buscaba que ningún niño sufriera lo yo sufrí en el colegio, donde me llamaban vago y me decían que no llegaría a ningún sitio", rememora el empresario.

Consciente de la problemática que supone la falta de detección y diagnóstico de estos trastornos, la consellera de Educació i FP, Esther Niubó, anunció el pasado mes de marzo en el Parlament que a partir del próximo curso los centros de educación primaria y secundaria realizarán cribajes a todos los alumnos en los distintos niveles educativos con el fin de detectar dislexias y otros trastornos en los aprendizajes. Y es que los expertos coinciden en que "la detección temprana evita el fracaso escolar y problemas de autoestima".