El pueblo más rico de Castilla-La Mancha tiene truco: está a 40 minutos de Madrid, tiene chalés baratos y "buenos servicios"

Olías del Rey (8.947 habitantes), el pueblo más rico de Castilla-La Mancha, es la historia de dos pueblos. Ya saben, "era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos". En Olías pueblo, en el casco antiguo, donde hay casas bajas enrejadas, típicamente manchegas y se ofertan pisos de tres habitaciones por 66.000 euros, ponen botellas de agua llenas sobre las macetas para evitar que escarben y se meen los gatos. En la calle principal, Santa Bárbara, está la carnicería Juan Carlos, el centro de belleza Stylo y el bar Jose Mari, donde el café vale 1,50 euros y a media mañana se concentran jubilados, parados y trabajadores almorzando.

Por allí está Felipe Carlos, sin empleo desde hace años -"llevo mucho sin tener ni una ayuda siquiera"-, echando un café con dos amigos. Dice que en el pueblo de servicios van mal y que el ambulatorio cierra más que abre. "Esto no tiene nada que ver con las urbanizaciones, eso es otro nivel", sentencia.

Vista del bar José Mari, punto de encuentro en el casco histórico de Olías del Rey, en Toledo. / XAVI AMADO

Zonas verdes con pinos y olivos

A cuatro kilómetros de allí, a apenas otros cuatro kilómetros de Toledo capital, en el mismo lado de la A-42, están las urbanizaciones de chalés, la "zona sur" del pueblo: Los Pinos, San Francisco, Acuario, San Pedro Alcantara... Hay zonas verdes con pinos y olivos, parques infantiles y viviendas unifamiliares con parcela repartidas sobre una inmensa loma a la espalda de varios concesionarios de coches. Hay chalés a la venta en Idealista entre 142.000 y 500.000 euros, pero se están construyendo nuevos "por un millón", dicen los vecinos.

"Tampoco es que esta zona sea de un nivel tan alto", resta importancia Pepe, que viste un polo Lacoste, mientras descarga la compra de su SUV. No parece que esté muy cómodo con eso del barrio rico, La Moraleja de Olías. Al rato, sin embargo, señala un superchalet de su calle con una amplia parcela diciendo que "ha salido en la tele: es de un empresario importante del reparto de mercancias".

Entre los vecinos más relevantes de Los Pinos está el propio José Bono, ex ministro de Defensa y ex presidente del Congreso de los Diputados. "De vez en cuando se le ve paseando con sus bastones", asegura Juan, ex empleado de banca jubilado, que pasea por una de las tranquilas calles en cuesta. "Aquí hay de todo, gente que trabaja en Toledo y en Madrid [a 40 minutos en coche], como mi mujer, por ejemplo", explica el hombre, que compró el chalé hace unos 45 años por cinco millones de pesetas. "Ahora uno con piscina por aquí puede estar por 300.000 si te la construyes tú".

Chalés de la urbanización de Los Pinos, de alto poder adquisitivo, en Olías del Rey. / XAVI AMADO

"La diferencia de clase es abismal"

Volvemos al casco histórico, a Felipe Carlos, que apunta que sí, que "es verdad" que han escuchado que Olías es el pueblo más rico de Castilla-La Mancha [Con una renta media de 38.285 euros en el año 2022, ha superado al pueblo que siempre solía ganar, Pepino (36.247 eurps), también en Toledo, según las últimas estadísticas de la Agencia Tributaria concluidas a través de las declaraciones del IRPF], pero no es oro todo lo que reluce: "La diferencia de clase es abismal y cada vez es más grande. Allí [en las urbanizaciones] viven militares, funcionarios... también mucho empresario. Allí comen chuletón, aquí cuesta comprar una docena de huevos por 2,60 euros", lamenta. "Si todo el mundo que vive aquí se empadronara, este pueblo sería incluso más rico", añade su amigo Fernando, jubilado.

La línea invisible entre dos mundos parece quedar clara para todos. "Yo entiendo que en este pueblo hay gente que tiene más dinero de lo normal", admite María de los Angeles, en la farmacia frente al Ayuntamiento. "Hay personas con un poder adquisitivo muy alto que viven en las urbanizaciones. Médicos, arquitectos... Muchos trabajan en Toledo, pero también hay gente que viaja a diario a Madrid, que trabaja en Parla, Getafe...", explica el cartero saliendo de la oficina con la tarea de la mañana. En la oficina de Tecnocasa explican que se pueden encontrar pisos en el centro por debajo de 100.000 euros, pero donde están caras las viviendas es en las urbanizaciones. "Ha aumentado mucho el precio en los últimos años aunque, también te digo, una cosa es lo que piden y otra lo que vale", dice una comercial.

Un 10% más de vecinos en cinco años

La pandemia ayudó a este fenómeno por la demanda de vivienda en el pueblo. Gente que vivía en la ciudad de Toledo o en pisos del sur de Madrid optaron por cambiar a una casa unifamiliar, con zonas de esparcimiento cerca, como las que hayen Olías. De 2020 a 2025 ha aumentado la población un 10%. "Tenemos muchísima gente joven, la franja de la pirámide poblacional más grande está entre los 35 a 50 años", asegura José Manuel Ferreiro, concejal de Economía, Hacienda y Urbanismo, que añade que Olías "no es una ciudad dormitorio al uso" y no solo la cercanía con Toledo explicaría este boom poblacional, ya que otras localidades cerca de Toledo no han experimentado el cambio que se ha producido aquí.

"Entre cero y 20 años el crecimiento de población es muy importante", añade destacando que muchas parejas han optado por su municipio como proyecto para tener su familia y vivir. Parte de este éxito proviene del aumento de servicios educativos en la localidad, que tiene dos centros públicos de educación primaria y un instituto, lo que evita que los chavales tengan que desplazarse a la capital, además de dos escuelas infantiles municipales. "Se está construyendo otro colegio", apostilla.

Dos vecinos pasean por el centro de Olías del Rey, en Toledo. / XAVI AMADO

"Es que hemos pasado en solo un año, de 2021 a 2022, de tener una renta media que era el número 180 de España, de unos 32.000 euros, a estar entre los 100 primeros. Se ha aumentado más de un 16% el nivel de renta", añade el concejal, que insiste en que la "calidad de los servicios, que van desde los niños a las personas mayores, con dos centros con todo tipo de actividades y un centro de día" que se va a abrir próximamente y "la calidad de vida", han sido claves en que cada vez más gente quiera vivir aquí.

Para poder hacer la compra en la zona de las urbanizaciones, claro está, hay que coger el coche para ir a los supermercados de la zona residencial de Los Pinos, donde también hay farmacia y bares, o al centro comercial de Puerta de Toledo. "Pero la verdad es que tenemos de todo, hasta una policlínica", explica una vecina, jubilada. "Lo único que falta es una residencia de ancianos", dicen otros jubilados en el bar Yolas. Solo hay una pega que sea compartida entre las dos zonas del municipio, la cobertura: "Hay muchas zonas del pueblo que Movistar no llega".