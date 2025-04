Fin a los límites en el gasto de agua para la mayor parte de Catalunya: los municipios podrán consumir sin topes

La Generalitat ha certificado de forma oficial el fin de la sequía para la gran mayoría de Catalunya. El Consell Executiu de este martes ha dado luz verde a la retirada de las restricciones en Barcelona, su área metropolitana y 202 municipios abastecidos por los ríos Ter y Llobregat, que pasarán a estar en fase de prealerta (la segunda de las cinco fases contempladas por el plan de sequía: normalidad, prealerta, alerta, excepcionalidad y emergencia). Y la caída de todas las restricciones ha entrado en vigor este viernes, una vez se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

De esta forma, casi 6 millones de catalanes recuperan la normalidad y dejan atras todo tipo de limitaciones. Se pueden volver a regar las calles y jardines, llenar piscinas y fuentes ornamentales y ya no hay restricciones para el uso del agua agrícola e industrial.

El riego de jardines y zonas verdes, que hasta ahora estaba restringido al horario nocturno (de ocho de la tarde o ocho de la mañana), se extiende ahora a todo el día. El riego de jardines particulares también deja de estar limitado a dos días por semana.

Limpieza de calles Estos últimos meses, los servicios municipales sí podían limpiar las calles, siempre con un mínimo gasto y priorizando el agua regenerada. El cambio llega en los particulares, que ya podrán volver a regar calles, pavimentos, fachadas y similares utilizando mangueras de agua. En anteriores fases del plan de sequía, ya se podían realizar estas tareas con fregona, cubo y esponja, o con sistemas de limpieza de alta presión.

Fuentes ornamentales Las fuentes ornamentales, lagos artificiales y otros elementos de uso estético del agua volverán a llenarse. Hasta ahora han estado secos, excepto aquellos lagos artificiales que sirven como soporte vital a animales y plantas acuáticos. Así, el agua brotará de nuevo en unas instalaciones en las que el Ayuntamiento de Barcelona ha invertido 7,7 millones de euros en obras de mejora y renovación, muchas de ellas muy deterioradas por su inactividad durante la crisis hídrica. Se prevé que el consistorio precise hoy cómo y cuándo abrirá las fuentes.

Llenado de piscinas En adelante, también se podrán volver a llenar las piscinas que no cuenten con un sistema de recirculación del agua. Hasta este momento, se podían rellenar parcialmente todas las instalaciones (públicas o privadas) que dispusieran de este tipo de mecanismo y ajustando el llenado a la cantidad indispensable para garantizar la calidad sanitaria del agua. También estaba permitido el primer llenado de piscinas de nueva construcción y de aquellas que hubieran sufrido obras de rehabilitación o modificación del vaso. Las restricciones no se aplicaban a las piscinas de agua de mar que se llenen y vacíen sin conexión a las redes de abastecimiento.

Lavado de coches Solo los establecimientos comerciales que contaban con sistemas de recirculación de agua han podido seguir prestando el servicio de lavado durante la sequía. A partir de ahora, se incorporan otra vez aquellos que no disponían de este mecanismo de ahorro de agua. Y aunque se recomienda que la limpieza de cristales, espejos, retrovisores, luces y matrículas se siga haciendo con esponja y cubo, ahora ya no es una obligación, como sí lo era antes. Fuera de estos establecimientos comerciales únicamente podían lavarse con mangueras aquellos vehículos en los que hay que garantizar la seguridad y salud de las personas y los animales que transportan, es decir, los camiones o furgonetas que trasladan de animales (vivos o muertos), ambulancias, vehículos médicos y de transporte de medicamentos y residuos.

Mantener el ahorrro

El reto de cara a los próximos meses, con el arranque de la campaña de riego y la época turística, es mantener un consumo responsable de agua. Los municipios ya no tendrán dotaciones máximas, excepto en algunas localidades del Empordà en las que todavía está decretada la fase de alerta. Esto significa que el gasto de agua en todas las localidades sin restricciones no tendrá ningún tope. Es decir, los pueblos con un consumo desorbitado no estarán incumpliendo ninguna normativa.

Por esta razón, uno de los retos del Govern es lograr una mayor eficiencia hídrica con las obras para reparar fugas y mejorar las redes locales. La Generalitat ha explicado que las desalinizadoras seguirán al 90% y se seguirá apostando por el agua regenerada. De esta manera, se podrá depender menos de los embalses y evitar que se trasvase tanta agua del Ter hacia Barcelona. La consellera Sílvia Paneque ha explicado que se sigue trabajando para hacer realidad las infraestructuras previstas para este 2025 y los próximos años y así dejar de estar tan condicionados por las lluvias en caso de que vuelva una nueva sequía.