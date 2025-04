Simple, rápida e indolora: así es la prueba para detectar una enfermedad que causa 29.000 muertes al año en España

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una de las patologías que más fallecidos causa cada año, con más de 29.000 muertes en 2024. Sin embargo, pese a su mortalidad, sigue siendo una enfermedad infradiagnosticada, invisibilizada e ignorada. Lo dice la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). La parte buena: se puede detectar de forma precoz. Pero, para eso, los especialistas abogan porque los centros de salud puedan realizar a los pacientes espirometrías, una prueba rápida, indolora y sencilla que permite detectar alteraciones en la función pulmonar. "Debería implementarse como una técnica fácil y accesible para todo el mundo. Permite hacer un despistaje", señala el doctor Juan Antonio Riesco, director del PII de Tabaquismo de SEPAR.

La EPOC se caracteriza por la obstrucción persistente del flujo de aire en los pulmones, causada principalmente por la inhalación de sustancias tóxicas. El humo del tabaco, cómo no, es la más común en la mayoría de los casos. Se manifiesta inicialmente con tos y expectoración, seguida de dificultad para respirar al realizar esfuerzos físicos como subir escaleras o caminar cuesta arriba. Con el tiempo, incluso tareas cotidianas como vestirse o bañarse pueden volverse agotadoras, advierten los médicos.

Su prevalencia sigue aumentando en España sin que su diagnóstico se realice a tiempo en la mayoría de los casos. Cuando llega, la vida del paciente muchas veces ya ha cambiado y se ha llegado a la fatiga al mínimo esfuerzo, ingresos frecuentes, dependencia de oxígeno e incluso, aislamiento social, aseguran los neumólogos.

Detectar a tiempo

La espirometría permite detectar alteraciones en la función pulmonar. Es simple, rápida e indolora. Dura aproximadamente 10 minutos y consiste en llenar completamente los pulmones y luego expulsar el aire con la mayor rapidez posible, midiendo así la cantidad y velocidad. Con los resultados, se puede descubrir la enfermedad en fases tempranas, antes de que cause consecuencias graves y permite, también, realizar el seguimiento del paciente.

SEPAR aconseja que todas las personas fumadoras o exfumadoras, con algún síntoma respiratorio como tos, expectoración, ahogo o resfriados frecuentes, que tengan un historial significativo de consumo de tabaco, se hagan la prueba. Es clave para evitar complicaciones graves y reducir el número de muertes asociadas a la EPOC, señala la sociedad científica.

"Hoy por hoy es la técnica más importante que nos permite hacer el diagnóstico de la EPOC. Pero, ¿qué es lo que ocurre?. Que nos estamos encontrando que, es verdad, que no en todos los sitios se hace la espirometría, o si se hace, se hace un poco tarde. Algunos pacientes pasan por diferentes fases del sistema y no se hace un estudio para descartar", advierte el doctor Riesco.

En la guía española de la EPOC, lo que proponen los neumólogos es que, en mujeres, por encima de 35 años y, en varones, por encima de los 40 años, con antecedentes de exposición a tabaco y con síntomas respiratorios crónicos, "todos deberían tener al menos una espirometría", añade el neumólogo.

En los centros de salud

Como la puerta de entrada al sistema es Atención Primaria, continúa, lo ideal es que este primer cribaje se realizara en todos los centros de salud "para hacer un despistaje". No siempre ocurre, admite. Por un lado, reconoce que aunque es una técnica sencilla, "como todo, se requiere una curva de aprendizaje con una serie de criterios. Es verdad que es una prueba que no es costosa, pero requiere tiempo y, como siempre, dedicación".

"El aparato debe estar bien calibrado y las personas que lo manejen lo deben hacer correctamente, claro. Pero sería efectivo que ya se implementase para personas con síntomas", indica el doctor Juan Antonio Riesco. ¿Por qué no se hace de forma sistemática?. El neumólogo responde: "Pues precisamente porque es una prueba que requiere un personal y un tiempo y el personal que aprende no tiene el tiempo; o el tiempo está, la herramienta está, pero no se dispone del personal".

Habla de profesionales en los centros de salud que van rotando. "Esos son los argumentos que se suelen exponer. Nosotros pensamos que eso, a fecha de hoy, debería tener soluciones. De hecho, existe una Estrategia Nacional de la enfermedad de EPOC que ya fue aprobada hace muchos años y que dentro de los puntos que se recomendaban era precisamente este. El tema de la implementación de la espirometría", zanja el especialista.