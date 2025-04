La receta de Ferran Adrià para una alimentación sostenible: "Es mejor una buena sardina que una mala langosta"

"Cuando yo empecé en la cocina, hace 40 años, nadie jamás me habría preguntado por esto. Hablar de sostenibilidad en esos momentos era una rareza, pero ahora ya está a la orden del día", explica Ferran Adrià al ser preguntado por EL PERIÓDICO sobre cuál es su receta para una cocina más respetuosa con el medio ambiente. "Hay muchas formas y muy sencillas de lograrlo, pero casi nadie las aplica. Quizás deberíamos empezar por hablar más de estas cosas 'de andar por casa' que de soluciones tecnológicas futuristas que no están al alcance de todos y que son casi imposibles de conseguir", afirma el chef catalán desde el encuentro 'The Food Changemakers' celebrado esta semana en Madrid, donde se le ha otorgado un premio por su compromiso con la innovación alimentaria y la educación de las futuras generaciones de cocineros "de primera división".

El cocinero, presidente de la elBullifoundation, afirma sin tapujos que "ser sostenibles en la cocina debería ser obligatorio" tanto para los hosteleros y cocineros profesionales como para las personas que cocinan desde sus hogares y que, plato a plato, pueden marcar la diferencia en el planeta.

"Sé que a veces resulta complicado, que no todo el mundo se lo puede permitir y que vivimos en un mundo lleno de contradicciones en el que muchas veces es difícil centrarse en este tipo de cuestiones. Pero aun así, creo que el compromiso con una alimentación sostenible es una obligación que tenemos como sociedad tanto para hacer frente al cambio climático como para volver a cohesionar a las personas", afirma Adrià en una entrevista con EL PERIÓDICO desde el espacio TRAMO de Madrid, una entidad reconocida con una Estrella Michelin verde por su compromiso con la sostenibilidad.

Productos ecológicos

Según defiende el chef catalán, el compromiso con la alimentación sostenible debe empezar "por los de arriba" y, poco a poco, ir calando en el resto la sociedad. "Yo compro productos ecológicos porque gracias a Dios me lo puedo permitir. Pero jamás obligaría a una persona que gana 1.200 euros al mes, con dos hijos y una hipoteca a comprarse un pollo ecológico de 30 euros o unos tomates de KM0 que van a 10 euros el kilo. El discurso ecológico solo va a triunfar si somos pragmáticos y hablamos de cosas que de verdad se pueden hacer y que pueden tener un impacto real", argumenta Adrià, a la par que defiende la necesidad de que los productos ecológicos y sostenibles hasta ahora considerados como algo ‘gourmet’ se vuelvan cada vez más accesibles para todos.

¿Pero entonces qué podemos hacer cada uno de nosotros, dentro de nuestras posibilidades, para ser más sostenibles en nuestra cocina y en nuestro día a día? Ferran Adrià aboga por dos fórmulas. La primera, y la más importante, es "aprender a comprar", y, sobre todo, "hacerlo cada día". "Comprar a diario, o como mucho para dos días, nos permite hacer un consumo más consciente, tener siempre alimentos frescos y evitar el desperdicio. Se trata de un gesto que no implica gastar más dinero y que, además, ya nos ayuda a ser mucho más sostenibles en nuestro día a día". Y el segundo consejo es priorizar alimentos de calidad y de proximidad. "Siempre digo que es mejor una buena sardina que una mala langosta", afirma convencido el cocinero catalán.