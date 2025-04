La industria alimentaria acelera para reducir su huella ecológica: desde la carne de laboratorio y la proteína vegetal hasta los productos de km0

La revolución del futuro también empieza en nuestros platos. O mejor dicho, en qué comemos, cómo se producen los alimentos que llegan a nuestras mesas y qué impacto tiene todo este proceso en el mundo que nos rodea. Y es que, según señalan innumerables informes, uno de los grandes retos de nuestros tiempos es entender cómo podemos producir más y mejores alimentos a la par que reducimos la huella ecológica de un sector que, hoy por hoy, es responsable de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero que están desatando la crisis climática. Para dar respuesta a este desafío, esta semana un centenar de expertos en innovación alimentaria se han reunido en Madrid en uno de los mayores encuentros sobre "alimentación del futuro" de toda Europa. ¿Su veredicto? Que esta revolución del futuro, lejos de ser un espejismo, ya ha empezado y poco a poco está llegando a nuestros platos.

Los especialistas urgen a luchar contra el desperdicio alimentario y fomentar una producción más sostenible

"Estamos ante un reto tan mayúsculo que necesitamos la colaboración de todos los actores implicados en la producción y el consumo de alimentos, desde los agricultores tradicionales hasta los productores de nuevos productos y, cómo no, de los propios consumidores", explica Beatriz Jacoste, CEO de la plataforma 'KM ZERO Food Innovation Hub', entidad impulsora del encuentro que ha reunido a más de un centenar de académicos, empresarios, chefs e inversores en el espacio TRAMO de Madrid. Durante el primero encuentro del think tank 'The food changemakers', al que asistió EL PERIÓDICO, algunos de los mayores líderes del sector agroalimentario global debatieron sobre cuestiones tan trascendentales como, por ejemplo, estrategias para reducir el desperdicio alimentario, búsqueda de proteínas alternativas y herramientas para descarbonizar la industria y reducir su huella de ecológica.

Varias personas compran en un supermercado en el que se venden productos ecológicos y de KM0. / Jordi Otix / EPC

Alternativas a la carne

Uno de los grandes debates del momento es la búsqueda de alternativas a la producción tradicional de carne, un sector que genera casi un 15% de las emisiones globales, casi tanto como todo el transporte mundial junto. Didier Toubia, de Aleph Farms, y Robert E. Jones, de Mosa Meat, hablaron sobre cómo sus empresas están trabajando para crear carne cultivada en laboratorio a partir de células animales. Juan Pablo de Giacomi, de Innomy Labs, explicó cómo están diseñando alternativas a la carne a partir de proteínas extraídas de los hongos. Sònia Hurtado, de Poseidona, habló del uso de algas y subproductos marinos para crear alimentos ricos en proteína que podrían sustituir a los productos de origen animal. Y Marc Coloma, de Heura, explicó cómo están creando carne vegetal a partir de soja.

Hay empresas que trabajan en la creación de carne sintética cultivada en laboratorio y otras que buscan producir proteínas vegetales a partir de productos como la soja, los hongos y las algas

Para que todos estos "alimentos del futuro" lleguen a nuestras mesas, explican los expertos, hace falta solventar al menos tres grandes retos. El primero, apuntan, es la "escalabilidad" tanto técnica como comercial de estos productos. Es decir, la capacidad de producirlos y distribuirlos en masa. El segundo reto tiene que ver con acercar estos productos a los consumidores, que muchas veces se muestran reacios a probar este tipo de alimentos. "Necesitamos cambiar la narrativa, explicar más y mejor de qué se trata. También necesitamos mejorar la funcionalidad de estos productos, darles mejor sabor y mejores cualidades nutricionales", señalan los expertos. Y el tercer reto, añaden, es el de seguir captando inversiones para seguir desarrollando y mejorando todos estos productos innovadores.

La producción en masa de estos alimentos, la confianza del consumidor hacia nuevos productos y seguir captando inversiones son los grandes retos del sector

Menos desperdicio, menos contaminación

Otro de los grandes debates que resuenan en el sector es la lucha contra el desperdicio alimentario. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), actualmente más de un tercio de los alimentos que se producen acaban en la basura. "La mejor forma de hacer frente a esto es repensar los procesos productivos y, además, pensar en usos alternativos de lo que hasta ahora considerábamos como residuos", concluyen los expertos reunidos en 'The food changemakers'.

Uno de los ejemplos más claros de este "cambio de mentalidad" es el caso de la industria láctea, un sector que históricamente se ha centrado en la producción de leche y el queso, descartando por completo subproductos como el suero, y que ahora ha encontrado una mina de oro en estos 'restos' que, una vez procesados, pueden convertirse en suplementos nutricionales de alto valor. También destacan casos como el de la empresa Rebread, que reutiliza 'restos' de la elaboración de pan para hacer bebidas fermentadas.

La industria láctea ha descubierto una verdadera mina de oro en productos como el suero, que antes se descartaba y ahora se utiliza para fabricar suplementos alimentarios

Entre las principales voces de la industria alimentaria se habla, y mucho, de medidas para reducir la huella ecológica del sector. Tanto desde el punto de vista de las emisiones como de uso de recursos hídricos. Julia Collins, de Planet FWD, subraya la necesidad de reducir la huella de carbono de las empresas agroalimentarias en todos los pasos de la cadena de producción. Otros especialistas también defienden la necesidad de trasladar soluciones prácticas al terreno como, por ejemplo, la implementación de sistemas de riego de precisión, herramientas para 'reutilizar' las aguas, potenciar la agricultura regenerativa y utilizar la inteligencia artificial para optimizar los cultivos o buscar soluciones ante situaciones potencialmente adversas como la llegada de una ola de calor extremo o una helada. "Estas soluciones deben salir de la mesa de debate y llegar a los campos, a los agricultores, a todos los actores implicados en este proceso", reivindicaron los especialistas durante la jornada.

Preferencia por la proximidad

Pero más allá de estas soluciones futuristas, la gran reivindicación de la industria es el fomento de los productos ecológicos y de Km0. "Se trata del primer paso para lograr una alimentación más saludable y sostenible para todos", argumenta Jacoste.

En España, la producción de la industria alimentaria alcanzó un valor total de 166.000 millones de euros en 2024, un 2,2% más que el año anterior, según datos del INE. Aunque los productos Km0 constituyen una fracción menor de este mercado, su relevancia va en aumento debido a las preferencias de los consumidores por alimentos locales y sostenibles. Un estudio reciente indica que el 70% de los españoles prefiere productos locales y se fija en las condiciones de cría de los animales que consume.

Tanto es así que ya empieza a haber restaurantes y supermercados que destacan en su oferta todos aquellos productos de proximidad y temporada que, a diferencia de otros, tienen una menor huella ecológica y que, por lo tanto, son más respetuosos con el medio ambiente. Un ejemplo más de que la "revolución alimentaria del futuro" puede empezar por algo tan sencillo como lo que comemos en nuestro plato.