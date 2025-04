Detenido un médico del CAP Sitges por corrupción de menores

La Policía Nacional ha detenido a un médico de familia del centro de atención primaria (CAP) de Sitges, cuyas iniciales son J.C.U.T., por un delito de corrupción de menores, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. El arresto se efectuó el pasado jueves por la mañana en el marco de una operación contra una comunidad virtual que consumía y compartía material pedófilo. Un policía vestido de paisano se presentó en el CAP y lo arrestó. La Conselleria de Salut confirma la detención, pero no da más información acerca de los detalles del caso. El médico, de origen boliviano, estaba colegiado, según ha podido saber este diario. Los sanitarios del CAP Sitges han declinado hacer declaraciones al respecto.

Se trata de una investigación de la Unidad Central de Ciberdelincuencia adscrita a la Comisaría General de la Policía Judicial. Desde hace meses, los agentes de estos servicios centrales de la Policía Nacional en Madrid estaban monitorizando a una comunidad virtual de hombres pedófilos que intercambiaba fotografías y vídeos de menores agredidos sexualmente.

Operación simultánea

Siguiendo el rastro de cada uno de los miembros de esa comunidad, los investigadores pudieron ubicar a todos los usuarios del grupo que se encontraban en España. El jueves de la semana pasada la Policía Nacional activó una operación simultánea en diversos puntos de la geografía española para arrestarlos.

En este tipo de operaciones, subrayan fuentes cercanas a la investigación, es importante practicar todas las detenciones a la vez. Se trata de personas que están permanentemente conectados y, si se interviene de manera escalonada y se realizan los arrestos en días distintos, el riesgo de que el resto de la comunidad se percate es muy elevado y podrían disponer de tiempo para destruir pruebas.

Intervención de dispositivos

Cada detención acostumbra a ir acompañada de una orden judicial que permite a los policías registrar los domicilios –que a menudo comparten con familias bien estructuradas porque son hombres que ocultan su condición– e intervenir todos los dispositivos electrónicos: tabletas, teléfonos y ordenadores.

La segunda parte de la investigación consiste en vaciar esos dispositivos en busca de más pornografía infantil. En el caso del médico de Sitges, esta fase resultará clave para comprobar que no ha usado el acceso que le proporciona su profesión, atendiendo pacientes que pueden ser menores de edad, para generar contenido que después compartía con el resto de la comunidad, algo que de momento no consta, según las fuentes consultadas. J.C.U.T. no trabajaba en el área de Pediatría del CAP y atendía a pacientes adultos, según otras fuentes.

Operación de Europol en 10 países

No es la única operación contra la pornografía infantil que en las últimas horas ha desarrollado la Policía Nacional. En el marco de una investigación coordinada por Europol en diez países, en España se han practicado 13 detenciones en 14 provincias: Barcelona, Alicante, Castellón, Valencia, Cáceres, A Coruña, Lleida, Madrid, Navarra, Ourense, Las Palmas, Santander, Tenerife y Zaragoza.

En los 18 registros realizados en España se han intervenido 39 dispositivos electrónicos, como ordenadores, teléfonos móviles, memorias y discos duros con más de 41.000 vídeos y 28.000 fotografías de contenido sexual infantil altamente sensible.

Los detenidos e investigados tienen edades comprendidas entre los 17 y los 51 años y entre ellos se encuentra una mujer, según ha informado la Dirección General de la Policía, que ha advertido de la dificultad de estas investigaciones ya que el perfil de los autores de este tipo de delitos obedece a patrones muy heterogéneos.

Se trata de una acción internacional contra la tenencia, producción y distribución de pornografía infantil desarrollada entre los pasados 24 y 28 de marzo en la que, junto a la Policía española, han participado cuerpos policiales de Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Polonia, Rumanía y Suecia.

En el conjunto de los operativos en todos los países han sido detenidas 166 personas y se han practicado 774 registros domiciliarios, en los que se han descargado más de 594.000 archivos multimedia de los 6.000 dispositivos intervenidos.