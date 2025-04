El 65% de los municipios catalanes de más 3.000 habitantes no tiene un plan local para dinamizar el ocio educativo

Pese a que la Sindicatura de Greuges recomendó en 2014 -es decir, hace una década- la elaboración de planes locales, en especial en municipios socialmente desfavorecidos, un 66,1% de los ayuntamientos catalanes de 3.000 habitantes o más aún no disponen de un plan local de dinamización del ocio educativo para el conjunto del municipio. Este es uno de los datos recogidos en el informe 'La universalización del ocio educativo en Catalunya' presentado este martes por la Síndica de Greuges; documento en el que también se denuncia la falta de un "marco regulador" del ocio educativo que determine qué se entiende como tal y que dé cobertura a las políticas públicas a desarrollar en este ámbito.

"El derecho al ocio no se ha desplegado legalmente, a pesar de las competencias exclusivas en esta materia de la Generalitat (artículo 134 del Estatut)", recrimina el informe, en el que se detalla que existen varios derechos que tienen plenamente reguladas las garantías de acceso y de calidad en la atención de los niños, como el derecho a la educación, pero "el derecho al ocio no dispone de un sistema de garantías suficientemente sólido". "Se han regulado parcialmente las condiciones de calidad en la prestación de determinadas actividades y servicios pero las condiciones de accesibilidad prácticamente no han sido reglamentadas", apuntan desde la sindicatura. Y ahí está el punto clave para que el 'lleure' sirva de motor para reducir la gran brecha social en la infancia y la juventud catalanas.

"Fundamental para el desarrollo personal"

El informe parte de la idea de que la participación de los niños y adolescentes en el ocio educativo es fundamental para su desarrollo personal y social: "Estas actividades ofrecen oportunidades educativas y de aprendizaje competencial que no siempre se garantizan con la misma intensidad o de la misma manera en el resto de ámbitos educativos (escolar, familiar...)".

Una concepción de "universalización del ocio educativo", reiteran desde la institución, que va ligada a los principios de "equidad, inclusión y no segregación". Esta universalización requiere, entonces, que todos los niños y adolescentes tengan las mismas oportunidades de acceso y que "no haya diferencias sociales a la hora de participar, específicamente cuando estas diferencias pueden derivar en una situación de desventaja educativa". Pese a que es obvio que todavía estamos muy lejos de la universalización en esos términos, el informe pone en valor los avances que ese han hecho durante los últimos 10 años, entre los que destaca la "creación y consolidación de algunas ayudas sectoriales", como las llamadas 'mochilas escolares', que cubren actividades complementarias o colonias escolares.

Otro de los asuntos que subraya el informe de la Sindicatura de Greuges es que el despliegue de una política de ocio educativo no debe tender a sustituir lo que hacen las familias en la atención educativa y los cuidados de sus hijos. "El tiempo en familia es fundamental para el desarrollo de niños y adolescentes; aunque en Catalunya, las jornadas laborales son extensivas y las licencias parentales no suelen ser retribuidas, lo que obliga a las familias a recurrir a servicios de atención en la primera infancia y en servicios de 'lleure'", apunta.

Necesidad de ocio en catalán

La síndica apunta también que "promover el uso de la lengua catalana en el ámbito del ocio ayuda a reducir desigualdades educativas en el aprendizaje de las lenguas oficiales y en reforzar su normalización en el uso social".

El informe señala que la escuela es el único ámbito social en el que el uso del catalán es preponderante, aunque con diferencias notables entre los usos en el aula y fuera del aula (de hecho, en el patio y en el comedor escolar, el uso de la lengua catalana es minoritario, especialmente en secundaria). Pero, fuera de el ámbito escolar, el uso social del catalán está claramente minorizado, especialmente en el ámbito de las redes sociales y del consumo digital y audiovisual. Es por eso -prosigue el informe- que es importante la participación en los diferentes espacios de actividades de ocio, ya que el hecho de que sean actividades que en muchos casos se encuadran en entornos más formales, más institucionalizados, implica un peso mucho más significativo del catalán. Según los datos apuntados por la sindicatura, la presencia del catalán es mayoritaria en las actividades artísticas (aunque es minoritaria en la oferta de actividades deportivas).