Técnicas en huelga: "No entendemos que la Generalitat promueva la FP, pero no reconozca a sus propias trabajadoras"

Una de sus principales denuncias es la "invisibilización" que sufre el colectivo y el gran desconocimiento social -incluso de las personas con criaturas en edad escolar- sobre quién es el personal de apoyo educativo (PAE) no les quita razón. El llamado PAE -convocado a la huelga durante este martes por los sindicatos USTEC y CGT- está conformado por los técnicos de integración social (TIS), los educadores de educación especial (EEE), los auxiliares de educación especial (AEE) y las técnicas especialistas en educación infantil (TEEI). Estas últimas, a ojos tanto del alumnado como de las familias, las maestras de sus hijos. Normalmente es la segunda figura de apoyo a la tutora, junto a ella durante prácticamente toda la jornada, explicando cuentos, enseñando a contar y cantando canciones a los niños igual que la tutora, en el segundo ciclo de educación infantil.

La manifestación convocada por el colectivo en huelga este martes ha finalizado en el Parlament, donde se celebraba la Comisión de Educación, en la que representantes de los dos sindicatos convocantes han tomado la palabra en nombre de los 3.000 profesionales de la escuela catalana en su situación.

"Profesionales de segunda"

"No entendemos que la Generalitat promueva la FP como estudios de futuro, pero no reconozca a sus propios trabajadores con esa titulación", han resumido la situación las representantes del colectivo, que lleva años pidiendo que se reconozcan sus titulaciones de FP superior como titulaciones superiores. "No podemos seguir siendo tratadas como profesionales de segunda", han añadido subrayando que están contratados en un grupo profesional inferior al que les tocaría por su titulación y categoría profesional (tienen un FP de grado superior, reconocido por la legislación como educación superior, y cobran como si tuvieran una FP de grado medio).

Desde los centros de máxima complejidad catalanes reivindican el papel imprescindible de estas figuras en escuelas e institutos y se suman a sus reivindicaciones. La llegada de figuras como los integradores sociales supone un antes y un después en los centros educativos, sobre todo en los contextos con mayores dificultades (los que disponen de estas figuras). Gracias a poder disponer de un integrador social en la escuela, por un lado, los tutores pueden dedicarse a otras tareas igual de necesarias y, por el otro, se logra establecer una relación con las familias muy muy difícil sin un profesional que dedique gran parte de su jornada a tender estos puentes, por ejemplo.

Por todo eso, desde las escuelas de máxima complejidad no solo piden que se reclasifique las categorías profesionales de estos perfiles para que cobren como técnicas superiores, lo que son, sino que piden también que estas figuras entre de forma fija en los equipos de los centros, igual que los profesores, para no tener que estar siempre pendientes de la renovación de la ayuda de turno.