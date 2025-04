Entidades exigen a Rodalies "una solución" al centenar de ascensores y escaleras mecánicas fuera de servicio

Las asociaciones Ecom y Catalunya Camina denuncian que las personas con movilidad reducida, en silla de ruedas, personas mayores y con cochecitos de bebé sufren una "inmovilidad forzada" porque más de un centenar de ascensores y escaleras mecánicas de Rodalies se encuentran fuera de servicio, como avanzó este diario. Ambas entidades reclaman "una solución" a las incidencias y apuntan a que la situación "se ve agravada" por el inicio de las vacaciones de Semana Santa, momento en el que se espera una mayor demanda de los servicios de transporte. Para la población general, remarcan, que las escaleras y ascensores estén fuera de servicio puede ser una incomodidad, pero para las personas en silla de ruedas es una "vulneración de derechos".

Ecom y Catalunya Camina señalan que contactaron hace más de un año con la Generalitat para exigir una solución y que, pese a que se les informó de que se destinarían 4,5 millones de euros a la modernización de cerca de 90 ascensores y más de 40 escaleras mecánicas, lamentan que "la situación no ha mejorado".

Falta de información

"La nueva empresa de mantenimiento TKE mantiene cerradas un centenar de estructuras, lo que supone el bloqueo de entradas accesibles a más de 100 estaciones de Rodalies", indican las entidades, que lamentan también la falta de calendarización pública de las reaperturas de los accesos afectados y que no se haya actualizado la información en las aplicaciones de Rodalies.

La falta de información, remarcan, hace que las personas no puedan saber previamente el estado del ascensor y la escalera y, por tanto, si podrán o no tomar el tren al no haber un acceso accesible activo. "Esto es especialmente discriminatorio para personas mayores, personas con discapacidad, movilidad reducida y usuarios de silla de ruedas y familias con cochecitos de bebés", añaden.