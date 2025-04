Las víctimas del enfermero de los Jesuïtes de Casp lo acusan de aprovecharse de su "corta edad" para abusar de ellas

“Se aprovechaba no solo de la confianza y la superioridad establecida, sino también de la corta edad de las menores, impidiéndoles incluso entender la gravedad de los hechos y limitando la posibilidad de defensa o salida”. Esta frase figura en el escrito de acusación presentado ante la Audiencia de Barcelona por las víctimas del religioso Amado Ardid Galve, enfermero del colegio Jesuïtes de Casp de Barcelona hasta el 2010 y al que se le atribuyen dos delitos de abuso sexual de menores cometidos entre 2001 y 2002.

Al igual que la fiscalía, la acusación particular, ejercida por la abogada Norma Pedemonte, pide para Ardid 20 años de prisión (10 por cada delito), así como la prohibición de comunicarse o acercarse a las dos víctimas que le llevan a juicio. A la vez, reclama una indemnización de 180.000 euros (90.000 a cada una) por lesiones psíquicas y daños morales. Esta cantidad es mayor a la solicitada por la fiscalía, que la fijó en 70.000 (35.000 para cada una). Como responsables civiles subsidiarios (deberá hacerse cargo de la indemnización si el acusado es condenado y se declara insolvente) figuran la Compañía de Jesús y la Fundación Jesuïtes Educació, que se encarga de gestionar las escuelas de la congregación. Otras cuatro mujeres denunciaron a este religioso, pero sus casos están prescritos. Un dato significativo: no todas estas exalumnas estaban en la misma clase.

La fiscalía y la acusación solicitan esa pena de prisión porque consideran que al enfermero se le debe de aplicar la agravante de especial vulnerabilidad de las víctimas, que eran menores cuando sucedieron los hechos, y por la relación de superioridad que tenía sobre el alumnado. La abogada de las denunciantes recalca en su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que el procesado, “aprovechándose” de “la relación de confianza y de superioridad” respecto a las niñas en las revisiones médicas, se encerraba con ellas en una sala de la enfermería “sin la presencia de ningún otro adulto”.

Revisiones sin contacto

La acusación sostiene que el protocolo del centro que funcionaba en 2001-2002 incluía que se podía hacer una revisión genitourinaria, pero que debía correr a cargo del médico de la escuela, no del enfermero, “que no tenía competencias para hacerlo”. En su escrito, destaca que en el caso de las niñas, a diferencia de los varones, esta revisión no requería ningún tipo de contacto físico en sus genitales, pues la presencia de flujo, en todo caso, se detectaba en las menores con preguntas en quinto de Primaria (10-11 años), “nunca antes”.

Cuando las víctimas entraban en esa sala pequeña de la enfermería, el procesado, siempre según la acusación, les pedía que se tumbaran en la camilla y, “guiado por ánimo lúbrico”, les bajaba la ropa interior y les realizaba tocamientos en la vulva, llegando a introducirles los dedos “sin usar guantes”. El escrito precisa que Amado Ardid “era perfectamente conocedor de la edad de las menores y su acción no perseguía ninguna otra finalidad que la satisfacción de un propósito libidinoso”.

El enfermero, conocía, tanto por su formación como por su antigüedad en la escuela, que la competencia de esas revisiones genitourinaria era del médico, recalca la abogada. “En ningún caso se prevé en la praxis médica ni en las labores profesionales establecidas a un ATS la exploración por parte de este de los genitales femeninos de una menor, ni mucho menos la introducción total o parcial de sus dedos en esta cavidad”; y menos aún sin usar "guantes reglamentarios", argumenta la acusación particular. El escrito concluye que se trata de una conducta llevada a cabo por el acusado con la “única finalidad de satisfacer un deseo personal y particular”, atentando, de esta manera, contra la “integridad y libertad sexual de las menores”. En su declaración ante el juez instructor, Amado Ardid negó haber abusado sexualmente de las alumnas.