"Muchos chavales sienten que lo realmente contracultural es ser facha": el impacto de la 'manosfera' en las aulas catalanas

No ha generado tanto revuelo al ser una producción catalana, no de Netflix, pero el primer capítulo de ‘Històries de l’escola’ (3Cat) no deja mucho mejor cuerpo que ‘Adolescencia’. Con el agravante de que no es ficción y no está grabada en Reino Unido, sino en un instituto de Lloret. En el reportaje catalán no hay muertos, de acuerdo, detalle no menor, pero no por ello las violencias que retrata son menos preocupantes. Narra 10 días de un grupo de cuarto de ESO, retransmitiendo primero qué sucede en el aula –la cámara dentro de clase muestra a una chica llorando porque le han vuelto a llamar "puta gorda"– y dando después voz a alumnos –chicos y chicas por separado– y a sus docentes para intentar explicar cómo han llegado hasta ahí (e intentar encontrar una salida).

"La ultraderecha se ha metido en las clases y en las casas, y niños que se benefician de ayudas sociales, ¡que necesitan esas ayudas!, se posicionan en contra porque ‘tú eres pobre porque quieres’", se desahoga en un pasillo una profesora con el educador social de centro.

“Hay toda una normalización del discurso de extrema derecha, que no deja de ser un reflejo de quién gobierna las redes”

Primeros planos de alumnos haciendo una media sonrisa cuando el educador les pregunta si no les estremece que se llame ‘putas’ a sus compañeras se fijan en la cabeza del espectador, sobre todo si es padre o madre. Eso que pasa en el instituto de Lloret, ¿sucederá también en el de mi hijo? ¿Será mi hijo el que dice eso a sus compañeras? ¿Mi hija estará pasando lo que sufren esas niñas?

La pregunta más fácil de responder es la primera. Sí: en mayor o menor medida, con más o con menos agresividad en función del grupo y el contexto, esa tensión se vive a diario en los institutos catalanes. "Hay una normalización del discurso de extrema derecha que no deja de ser un reflejo de quién gobierna las redes", señala un profesor de Historia de un instituto del Vallès Oriental, quien confirma que el racismo, el machismo y la homofobia están muy presentes entre los chavales. Sobre todo en los chicos.

Lo señalaba este febrero el último Sondeig d'Opinió 2024 del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS): más del 36% de los hombres catalanes de 18 a 24 años no rechazan de plano una dictadura; el 16,4% afirma que, "en algunas circunstancias, un régimen autoritario, una dictadura, puede ser preferible al sistema democrático", y el 20% muestra indiferencia y sostiene que "le da igual un régimen que otro".

Se nota mucho en los chicos esa reivindicación de la individualidad que les lleva a menospreciar los estudios porque 'hay otras vías de hacerse rico'

"Muchos chavales sienten que lo realmente corrosivo y contracultural es ser facha; tienen normalizadas actitudes como llamar panchitos a los sudamericanos o maricones a los homosexuales", apunta el mismo docente, quien da clase en un centro de los etiquetados como "sin complejidad".

Un día, en clase, preguntó cuántos chicos no habían escuchado nunca el discurso de que los inmigrantes delinquen y nadie levantó la mano. Todos sin excepción lo habían oído. "Son los discursos que imperan en redes. Y da igual que lo rebatas, porque el discurso mayoritario va por ahí y todo el mundo quiere sentirse incluido. Y, si para sentirte incluido tienes que excluir, pues lo haces, porque si la exclusión es el cemento de la mayoría, tú no te vas a salir de ahí", zanja el profesor.

El juego de "es broma"

Desde otro instituto, en este caso en una ciudad metropolitana, otro docente también de Historia responde que no le ha sorprendido ni ‘Adolescencia’ ni ‘Històries de l’escola’. "Lo que me sorprende es que sorprenda: hace años que estamos alertando sobre esa crueldad y diciendo que se están saltando muchas barreras morales", apunta, al tiempo que añade que muchos alumnos se agarran a lo de "es broma" después de decir cualquier barbaridad.

El mismo profesor plantea que, en ocasiones, los ejercicios propuestos por los propios docentes siguiendo prácticas restaurativas, como colocarse en círculo y que el alumnado se sincere y muestre su vulnerabilidad, puede acabar "regalando material a los agresores para que después lo usen contra sus víctimas". "Sin mala intención, pero acabas poniendo al cordero en medio de lobos", advierte, muy preocupado también por el hecho de que a veces se cometen atrocidades con el objetivo de difundirlas en sus redes. "Ya no es solo hacer algo cruel, sino después chulear de haberlo hecho, o incluso hacerlo directamente para tener después el vídeo, el producto final", concluye, recordando los vídeos de La Manada.

Influencia de los 'criptobros'

Varios profesores consultados coinciden en otra cosa importante: "Vivimos en un mundo en el que priman los valores del tanto tienes tanto vales; y salen cuatro tíos diciendo que ganan mucho dinero, y se convierten en sus referentes y, a partir de ahí, todo lo que ellos digan se convierte en su verdad".

Otra voz, en este caso un profesor de Catalán de otro instituto metropolitano, coincide en la percepción de esa influencia de "la esfera 'youtuber' neoliberal" que tiene más impacto en los chicos que en las chicas. "Se nota en esa reivindicación de la individualidad, de pensar que ellos pueden conseguir lo que quieran si hacen la mejor gestión de su tiempo, que no pasa precisamente por dedicar más horas al instituto, lo que les lleva a menospreciar los estudios porque les hacen creer que existen otras vías de hacerse rico", apunta.

Suscríbete para seguir leyendo