El presidente de Renfe desmiente al Govern y niega que en Rodalies "falten el 24% de los trenes"

Domingo después de cenar es un momento peculiar para lanzar una noticia. No sería quizás esa su intención, pero el presidente de Renfe, con un hilo en Twitter, hizo saltar la banca del debate sobre la crisis en Rodalies. Álvaro Fernández Heredia, que hasta la fecha ha optado por un perfil más bien bajo, compartió en la red social de Elon Musk que es falso que en la red ferroviaria catalana estén fuera de servicio el 24% de los trenes, tal y como aseguró el 25 de marzo en el Parlament la consellera de Territori, Sílvia Paneque. El dato fue uno de los titulares de la jornada. En aquella misma comparecencia, la responsable del Govern informó de que en las estaciones ferroviarias hay 109 ascensores y escaleras mecánicas, de un total de 264, que no funcionan.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia / Renfe

Antes de repasar lo escrito por el presidente de Renfe, vale la pena recuperar las palabras de Paneque en ese pleno monográfico sobre la situación de Rodalies. Dijo lo siguiente: "El diagnóstico muestra unos cuantos pasivos, entre los cuales, que el número de trenes disponibles es insuficiente y que, al mismo tiempo, hay convoyes inmovilizados. De hecho, el 24% del material rodante inventariado no está operativo". Aseguró también que la falta de trenes "y el envejecimiento de los convoyes provocan cancelaciones frecuentes, congestión en las vías y retrasos reiterados", argumento, este último, al que también hace sutil referencia Fernández Heredia en su batería de mensajes.

Cierto excedente

El máximo responsable del operador inicia su larga exposición con contundencia: "No, no están fuera de servicio uno de cada cuatro trenes en Rodalies. Esto es falso por más que se repita". Un desmentido en toda regla al que el Departament de Territori, consultado por este diario, ha preferido no responder. Lo que sigue en la cuenta de Twitter del presidente de Renfe es la explicación técnica sobre por qué hay convoyes que no circulan. "En toda flota de transporte público -sostiene Fernández Heredia- hay más vehículos de los necesarios para el servicio. Es así porque entre el 5% y el 15% se destina al mantenimiento, limpieza o tener vehículos en reserva para responder a incidencias. En Rodalies esa cifra fue del 18% en 2024". Es decir, el sistema ya tiene en cuenta un cierto excedente en el material móvil, habida cuenta de que son necesarias revisiones y reparaciones, amén de los incidentes imprevistos.

Esqueleto de un tren de Rodalies, en los talleres de Vilanova / Carlos Márquez Daniel

Acompaña la explicación de un gráfico en el que se desgrana ese 18% de trenes que están en barbecho. El 5,5% corresponde a los que están pasando por el denominado segundo nivel, una revisión integral que dura entre 32 y 37 días y que se pasa cada ocho años, cuando se calcula que el convoy ha circulado cerca de 1,5 millones de kilómetros. Se desmonta de arriba abajo, dejando solo el esqueleto, se revisa todo el sistema eléctrico, los asientos; se vuelve a pintar, se limpian grafitis, se moderniza si es menester..., un renacimiento total para volver a la batalla diaria con garantías de aguantar otros ocho años. Otro 8,2% corresponde a los trenes que pasan por un proceso preventivo o correctivo y un 3% han tenido que ser retirados porque los grafiteros han cubierto partes sensibles, como las luces de emergencia traseras o la luna delantera.

Doble composición

El presidente de Renfe aporta también, siempre con los correspondientes gráficos, los datos de programación de Renfe en Catalunya. Asegura que el cumplimiento del servicio programado en Rodalies "es del 95%, superior al de la mayoría de núcleos". Y sí concede un 'mea culpa': "Sí es cierto que la indisponibilidad esta afectando a que no todos los trenes puedan salir en composición doble, provocando sobreocupaciones en hora punta. En este sentido, desde febrero hemos reducido esto a la mitad y se resolverá antes del verano".

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, el 25 de marzo, durante el pleno sobre Rodalies / Ferran Nadeu

Con todo, Fernández Heredia desmiente que se deje de prestar servicio "por falta de trenes", cosa que no implica, prosigue, que la calidad del servicio en Rodalies "sea aceptable". "Es necesario -añade- que este nivel mejore y que mejore mucho. En eso estamos". En este punto del hilo, el presidente del operador ferroviario expone lo que la empresa pública tiene entre manos. Hace referencia al refuerzo de personal (información, maquinistas, técnicos, talleres...), a la mejora de los canales de información y a la adquisición de nuevos trenes, un total de 110, que se espera que empiecen a llegar a principios de 2026.

Lo de hoy

Hará falta el esfuerzo. A las 6.10 horas de este lunes, el canal de Whatsapp informaba de que todas las líneas funcionaban con normalidad. Solo 24 minutos después, a las 6.34 horas, se daba cuenta de la primera incidencia de la jornada: una avería en la infraestructura en Sant Vicenç de Calders que ha afectado a la R4 durante dos horas. Algo más tarde, a las 8.33 horas, corte de la circulación en la R3 entre Montcada Ripollet y Mollet-Santa Rosa. Solucionado hora y media después. Un día más en Rodalies.