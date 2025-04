El Govern retira el decreto de cámpings en zonas inundables y elaborará uno nuevo

El Govern da marcha atrás por segunda vez a la hora de abordar la gestión de los cámpings en zonas inundables. Después de anunciar la aprobación de un decreto ley que debía dibujar el marco jurídico para luego tomar decisiones quirúrgicas, entre las que podrían incluirse eventuales clausuras de la actividad, el Executiu cambia de posición y opta ahora por retirar este texto legal y tratar de elaborar uno nuevo, tal y como ya adelantó EL PERIÓDICO. Es la primera vez en el actual mandato que el Govern renuncia a un decreto ya aprobado para substituirlo por otro. ¿Y cómo se explica esta rectificación? Principalmente por dos motivos: el enfado del sector de los cámpings y el 'no' de ERC, que la semana pasada ya dejó claro que no lo aprobaría en el pleno del Parlament de esta semana si no había cambios. Antes de sufrir un revés, el Govern de Salvador Illa ha optado por la autoenmienda.

Tras una reunión celebrada este lunes entre la consellera de Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, y la Federación Catalana de Cámpings, el Departament ha decidido eliminar dicho decreto del orden del día de la sesión plenaria de esta semana en la cámara catalana. Fuentes de Interior i Seguretat Pública aseguran que la reunión se ha desarrollado en un clima "muy positivo" y con la voluntad compartida de llegar a un entendimiento entre las partes.

Durante los próximos días, tanto Interior i Seguretat Pública como las demás conselleries implicadas en la gestión de los cámpings en zona inundable intentarán tener listo un nuevo documento que recoja las aportaciones de la federación y que convenza a ERC y los Comuns para así obtener el aval parlamentario. El grupo de Jéssica Albiach ya daba el visto bueno al decreto retirado, por lo que aseguran que ahora deberán valorar el nuevo texto que se presente. En caso de no contar con su apoyo, los socialistas se verían obligados a explorar otra suma con partidos como Junts.

Meses de espera

La necesidad de revisar la situación de los cámpings en áreas anegables se convirtió en una prioridad después de la dana de Valencia. El president Salvador Illa explicó que el desastre se podía leer también como una oportunidad para que Catalunya estuviera más preparada ante un hipotético episodio de inundaciones graves. En aquel momento, en noviembre de 2024, el Govern admitió que era necesario examinar las actividades que se desarrollaban en lugares de riesgo, pero puso el foco en los cámpings porque en muchos casos son infraestructuras vulnerables en las que se pernocta. En cambio, los hospitales, las escuelas y las residencias son edificios rígidos.

Por esta razón, Illa encargó a varios Departamentos que se revisaran el actual escenario y que, en caso de ser necesario, se ordenara el cierre de alguna de estas instalaciones. Se habló de tomar "decisiones complicadas", sobre todo en los cámpings más amenazados por riadas, y se dijo también que la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) actualizaría -este trabajo está aún en proceso- todo el mapa de zonas inundables.

Sin embargo, la Generalitat pospuso estas decisiones y, hace apenas dos semanas, presentó un nuevo decreto que debía servir para justificar el posible cierre (total o parcial) o la continuidad de un cámping. El decreto tenía que actuar como paraguas normativo para después aplicar una política de bisturí fino y, además, contemplaba ayudas directas para compensar a los recintos afectados. El Consell Executiu dio luz verde al decreto ley pero la convalidación en el Parlament se complicó con el posicionamiento de ERC, que afirmó estar de acuerdo con la revisión de la seguridad en estos lugares pero que consideraba que se debía defender más al sector económico.

Satisfacción de la patronal

El presidente de la patronal de los cámpings, Miquel Gotanegra, aplaude la retirada del decreto y agradece la "actitud dialogante" de la consellera Parlon. Gotanegra opina que el texto ya descartado no se ajustaba a la realidad de los campings catalanes y presentaba diversas "incoherencias y matices". El sector ofrece su colaboración para preparar el nuevo texto con la intención de que sea "consensuado" y de que recoja sus "necesidades y preocupaciones", además de reclamar la creación de una comisión de trabajo con participación del sector.

Con la confirmación de la retirada del decreto, el grupo de trabajo de las cuatro conselleries involucradas (Interior i Seguretat Pública, Empresa i Treball, Territori, Presidència y Economia) deberá redactar un nuevo documento que no enfade a los propietarios de cámpings y que sea capaz de obtener el apoyo parlamentario suficiente para salir adelante. El Govern trata ahora de salvar los otros dos decretos que están en juego esta semana: el de medidas urgentes de vivienda, que ya ha aceptado tramitar como proyecto de ley, y el de contratación pública.