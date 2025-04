Nuevo récord de los certificados de nivel superior de catalán: 4.900 en 2024

Los certificados de conocimiento del catalán del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya volvieron a crecer en 2024, con cerca de 6.700, de los cuales más del 70% son del nivel superior (C2). Específicamente, se otorgaron 4.876, un nuevo récord hasta la fecha. Desde 2022, el interés por acreditar el nivel superior de catalán se ha disparado, de acuerdo con los datos de certificados: ya en 2021, el Departament expidió 1.300 (más que ningún año desde al menos en 2010), y en el año 2022 se triplicaron al superar el umbral de los 4.000. Por el contrario, de los niveles básico (A2) y elemental (B1) se registra un descenso de certificados entre 2023 y 2024. El 74% de los que se examinaron el pasado año obtuvieron el diploma.

Desde 2010, el Departament ha emitido un total de 46.658 certificados de catalán correspondientes a los cinco niveles evaluados (A2, B1, B2, C1 y C2). Los datos son del número de diplomas emitidos, es decir, de personas aprobadas, que son el 61% de los más de 76.000 aspirantes que se han examinado en todo este periodo.

En los últimos años el número de certificados ha ido en aumento. En 2024 se concedieron un millar más que en 2023. El 'conseller' de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, considera una "buena noticia" que hayan aumentado las personas que obtienen certificados sobre todo en los últimos dos años, y constata el crecimiento en los "niveles altos". "Esto indica un interés creciente entre la población por mejorar el dominio de la lengua, ya sea por finalidades profesionales, académicas o personales", dice Vila. El 'conseller' recuerda también que el Govern ha lanzado recientemente un "plan de choque de enseñanza de catalán para adultos" para facilitar el aprendizaje del catalán.

El aumento de diplomas desde el año 2022 se debe principalmente al salto que dieron los títulos de nivel superior (C2), que son más del 70% de todos los certificados emitidos, entre 2021 y 2022: de 1.300 un año a 4.197 el siguiente, es decir, más del triple. En 2023 se mantuvieron en este nivel (4.222) y el año pasado volvieron a crecer, un nuevo 15%, hasta los 4.876 que detalla el Departament.

El nivel inmediatamente inferior, de suficiencia (C1, con el 19% de los certificados), también despuntó el año posterior al estallido del coronavirus, con 1.150 aprobados, y tras un leve retroceso en los dos años siguientes, en el 2024 se ha vuelto a subir hasta 1.247.

El nivel intermedio (B2) ha seguido una tendencia más estable en los últimos años. En 2024 se concedieron 334, 30 más que el año anterior, y los mismos que en 2020. En cambio, a principios de la década de 2010 rondaban el millar de diplomas.

En cuanto a los niveles básico (A2) y elemental (B1) de catalán, son los que tienen menos demanda y el año pasado tan sólo se expidieron 78 del primero y 143 del segundo, en ambos casos menos que en 2023.

Los datos obtenidos del Departament también detallan el porcentaje de aprobados (certificados) respecto del número de personas que se han presentado a los exámenes, por cada nivel y año desde 2010. En conjunto, entre 2010 y 2024, el 61,5% de todos los aspirantes han obtenido el título del que se examina. Pero el último año (2024) es el año en que registra un mayor porcentaje de aprobados: hasta un 74% de los examinados obtuvieron el título.

Este mismo año, por niveles, el que tiene mayor índice de aprobados es el intermedio (B2), donde casi el 85% de los aspirantes ha obtenido el título. En el otro lado está el nivel de suficiencia (C1), que aprueban a 6 de cada 10 de los que se presentan (y menos de la mitad si tomamos todos los años entre 2010 y 2024). En cambio, en el nivel superior de catalán (C2), el porcentaje de aprobados es bastante mayor: el 77%. En los niveles básico (77,2% aprobados) y elemental (82%), los aspirantes tienen aún más éxito.

Al margen de los certificados emitidos por el Departament, existen personas que han acreditado su nivel lingüístico mediante títulos, diplomas o certificados de terceros que el Política Lingüística ha considerado "válidos para acreditar los conocimientos de catalán". Si bien la Conselleria no tiene su registro porque los organismos o instituciones que deben admitir estos títulos aportados por los ciudadanos consultan directamente si son o no válidos, por lo que la Administración no tiene constancia de ello.