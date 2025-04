Miles de personas vuelven a la calle en Barcelona contra los precios de los alquileres: "La vivienda es un derecho"

Al grito de "si no bajan los alquileres, huelga", Barcelona ha vuelto a salir a la calle este sábado para protestar contra el elevado precio de los pisos en la ciudad. Casi 20 semanas después de la masiva manifestación que se celebró en noviembre, y que consiguió congregar -según la Guàrdia Urbana- a más de 22.000 personas, el Sindicat de Llogateres de Catalunya y una decena de organizaciones más han conseguido volver a movilizar miles de personas. Este sábado han sido 12.000 personas según las autoridades, 100.000 según los organizadores. Pero, además, a diferencia de la convocatoria del pasado noviembre, la protesta de este sábado también se ha celebrado en otras 40 ciudades españolas.

La movilización, que ha llenado la avenida Maria Cristina bajo el lema 'Acabemos con el negocio de la vivienda', ha tenido como principal reclamación la bajada inmediata del 50% en los precios alquileres, pero también han exigido contratos de alquiler indefinidos y que se prohíba la compra de vivienda si no es para vivir en ella, ya sean 'fondos buitre' o 'rentistas' individuales. Las entidades convocantes también han exigido la ampliación del parque público de vivienda, pero no a través de la construcción masiva, sino de la vuelta al parque público de la vivienda de Sareb y de expropiaciones.

Una veintena de columnas han salido a lo largo de la tarde de varios puntos de Barcelona y Catalunya y se han concentrado hacia las 18 horas entre las Torres Venecianas. Allí es donde se han llevado a cabo discursos por parte de miembros del Sindicat de Llogateres, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y el Sindicat d'Habitatge Socialista. Todos ellos han reclamado políticas públicas para mejorar el acceso a la vivienda, pero también han aprovechado la convocatoria para cargar con fuerza contra la Generalitat y el Gobierno, así como también contra todos los partidos políticos.

Uno de los más duros ha sido el portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, que les ha acusado de jugar a la "retórica bacía" y de hacer "trilerismo". Aragonès ha reconocido que durante los últimos meses las administraciones han "cambiado el discurso", pero les ha acusado de haberlo acompañado de decisiones legislativas. "O no entienden nada o pasan de todo", ha manifestado. Además, desde la tarima y fuertemente aplaudido por los asistentes, Aragonès también ha hecho un llamamiento a la insubordinación de los inquilinos.

Manifestación para una rebaja de los alquileres en Barcelona / Marc Asensio

"Si los gobiernos no hacen contratos indefinidos, los haremos nosotros. Si no paran los alquileres de temporada, los paremos nosotros, bloque a bloque. Si no se paran las privatizaciones de pisos protegidos, lo haremos nosotros", ha manifestado, al tiempo que ha puesto como ejemplo la protesta organizada en la Casa Orsola que acabó con un anuncio del ayuntamiento para comprar este edificio del Eixample y evitar la expulsión de sus vecinos. "Las huelgas de alquiler han venido para quedarse", ha rematado.

Justo antes empezar la concentración, otra a de las caras visibles de la organización, Carme Arcarazo, también ha exigido a la clase política "plantarse ante el poder inmobiliario". "Los rentistas son culpables pero los gobiernos son responsables", ha proclamado. Asimismo, Arcarazo, que ha asegurado que la manifestación ha vuelto a hacer "historia", ha dado por hecho que no les "temblará el pulso para hacer huelgas contra nadie".

Además de los Comuns y la CUP, que habían anunciado su participación en la manifestación y que han recibido algunas críticas desde el escenario, también han acudido a la manifestación representantes de los sindicatos CCOO y UGT. "Sin pan y sin techo no se puede vivir", ha afirmado en declaraciones a los medios el secretario general de CCOO Catalunya, Javier Pacheco, quien ha asegurado que "el movimiento por una vivienda digna es una ola que no tiene parada posible". "Igual que necesitamos un trabajo digno, necesitamos una vivienda digna", le ha seguido el secretario general de UGT, Camil Ros, que ha reclamado "seguridad y estabilidad" en los alquileres, tanto en los precios como en la duración.

Además de cánticos a favor de la huelga de inquilinos, a lo largo de la hora y medio que ha durado el acto también se han podido oír lemas como "tenemos derecho a agua, luz y techo", "la vivienda es un derecho no un privilegio" o "¿qué haremos? Lucharemos".