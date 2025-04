Un banquete platónico sobre la amistad

A Jacobo Bergareche (Londres, 1976) le gusta escribir sobre temas para los que no tiene respuestas, tampoco después de dedicarles un libro. Y qué es si no la amistad, cuestión que aborda en su último ensayo junto con el neurocientífico Mariano Sigman (Buenos Aires, 1972), si no la manera más gozosa de perder el tiempo con nuestras gentes favoritas, que van cambiando según el lugar y el momento vital.

En ‘Amistad’ (Libros del Asteroide) “no hay imperativos ni fórmulas, se expone algo, pero luego hay un ejemplo de todo lo contrario”, reconoce él mismo. Por un lado se loa la amistad para toda la vida, a continuación se rinde tributo al “espejismo supersónico” de las amistades efímeras, como las que se dan entre pasajeros del mismo vuelo o las que entablan las chicas en los lavabos de las discotecas. La contradicción forma parte del carácter coral de ‘Amistad’, escrito en base a las conversaciones que Bergareche y Sigman mantuvieron con 75 risueños comensales a lo largo de cinco días, a los que invitaron a comer en una nave industrial de las afueras de Madrid para emular “el antiguo banquete platónico”.

Con micrófonos que registraban lo hablado, había vino y opíparos platos para soltar las lenguas. Y qué comensales convocaron: de artistas como Leonor Watling y Jorge Drexler, a escritores como Inés Martín Rodrigo, Manuel Jabois o Laura Ferrero, filósofos como Jorge Freire y prohombres como Juan Arena, expresidente de Bankinter. No en vano de aquellas conversaciones también ha salido un podcast, disponible en Onda Cero. “Cuando tú llamas a la gente para hablar sobre la amistad, acuden. Todos decían que sí, así que nos animamos y al final convocamos a personas que no conocíamos de nada”, explica Bergareche. ¿Y quién pagaba el convite? Asegura que los dos autores, de su bolsillo: Bergareche, buen cocinero asistido por los tenderos del mercado madrileño de Chamartín, se ocupaba de los menús, y Mariano Sigman puso la nave industrial.

Perros grandes y pequeños

La única certeza sobre la amistad se la dio Rosa Montero, para quien la amistad entre personas y perros claro que es posible, siempre que los perros pesen “a partir de 30 kilos”. A los perros pequeños se les tiene que cuidar como a un bebé sin recibir nada a cambio, en cambio los que tienen un buen tamaño aseguran la reciprocidad necesaria para poder hablar de un amigo. Aunque las amistades nunca son simétricas, ya lo advirtió Cicerón: “No hay que andar calculando con tacañería para no devolver más de lo que se ha recibido”. La verdadera amistad prende entre dos personas y ni ellas mismas saben por qué. Quizás “la química del carbono”, ese elemento inexplicable que hizo que los dos autores de ‘Amistad’, vecinos casuales y aficionados al mus, sintieran en la piel el deseo de pasar tiempo juntos y hasta acabaran escribiendo a pachas un libro.

El final de la amistad por traición es un tema peliculero por excelencia, pero lo cierto, reflexionan Bergareche y Sigman, es que la mayoría de las amistades acaban “por desvanecimiento”. Los encuentros entre las dos personas se espacian, más tarde las llamadas, al final te olvidas de que tenías un amigo. Juan Arena habla de amigos “por añadas”, como si fueran vinos, remasterización castiza de aquella cita de Emerson: “¿No será que el alma produce amigos de la misma manera que el árbol produce hojas, para después, mediante la germinación de los nuevos brotes, deshacerse de la hoja vieja?”.

El momento vital

El cambio de momento vital da al traste con no pocas amistades, así como los saltos de clase social. Pero los deportes igualan a las gentes, como bien sabe Fernando Cano, conserje de un hotel de lujo de Madrid y aficionado al ciclismo que, enfundado en su maillot, puede compartir pelotón con presidentes de banco sin que importe a nadie demasiado. También la música, apunta David Otero, que fue guitarrista de El Canto del Loco y tuvo su momento místico tocando toda la noche con unos bereberes durante un viaje iniciático a los 23 años en Marruecos. En tiempos de Internet, los autores recuerdan que las amistades requieren de sincronicidad y fricción, respirar el mismo aire en algún momento, por mucho que las redes sociales sirvan para mantener encendidos los leños de la amistad cuando la distancia se pone de por medio.

Tensión sexual

Leonor Watling asume la tensión sexual como parte de la amistad entre hombres y mujeres, sin que la sangre tenga que llegar necesariamente al río. El cocinero Robin Food, en la UCI tras su operación de estómago, tuvo la desfachatez de pedir a su mujer que por favor llamara a su amiga Virginia, no quería morirse sin dejar de verla ni de pedirle que por favor le enseñara las tetas, como efectivamente hizo: los tres continúan siendo grandes amigos.

Jorge Bustos, subdirector de ‘El Mundo’, “teme hacerse amigo de un miembro de un gobierno de Sánchez”, por si luego le cuesta mantener el tono de sus críticas. Aurora Nacarino-Brabo, diputada del PP, defiende amistades entre polos ideológicos opuestos como las que se dan en el bar del Congreso, tipo la de Pablo Iglesias y Albert Rivera en aquellas fotos llenas de camaradería que tanto revuelo causaron: “¡Coño, no os dais cuenta de que eso es un síntoma de progreso! Si eso no sucediera, entonces estaríamos en la guerra civil”, defiende airada Nacarino-Bravo.

Hay superdotados de la amistad, como el físico Pablo Meyer, que acabó durmiendo en la Casa Blanca tras camelarse a una de las hijas de George W. Bush “la única vez en la vida” que fue a ver una pelea de boxeo, y otras personas que reconocen haber tenido dificultades para hacer amigos, como Leonor Watling o Inés Martín Rodrigo. Pero ninguno de los invitados dice que la amistad no sea trascendente, ni que le importe un pepino. “Para todo el mundo la amistad es un elemento central de su vida, somos seres sociales, diseñados para necesitarnos los unos a los otros. Desde tiempos ancestrales eran necesarios cinco cómplices para cazar un mamut”, apunta Jacobo Bergareche.

El escritor ya tiene un próximo libro en ciernes y nace de este, cuenta a ‘El Periódico’: ha viajado a Guinea Ecuatorial para recrear la epopeya de Amadou, un joven inmigrante que ahora trabaja en un bar de Madrid y que protagoniza el último capítulo de ‘Amistad’. La entrelazará con la historia de su propio hermano, Roque Bergareche, empresario que fue asesinado a los 29 años en Angola, donde estaba de viaje de negocios. Porque todo está conectado, tambien en la literatura.

