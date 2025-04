Laia Peña, psicóloga: "Un trabajador con autismo puede aportar orden, precisión y detalle"

Cada vez más adultos son diagnosticados de autismo, algo que les permite comprender por qué sentían que no encajaban en esta sociedad. Quizás por eso, también son un colectivo que sufre una elevada discriminación laboral, hasta el punto de que 9 de cada 10 personas afectadas no pueden acceder a un puesto de trabajo estable. La psicóloga Laia Peña trabaja para promover su inserción sociolaboral en Aprenem Autisme, entidad que colabora con el programa Incorpora de la Fundación La Caixa.

-¿Recibir un diagnóstico de autismo en edad adulta resulta, en cierta manera, liberador?

-Sí, muchas personas explican que no entendían por qué no mejoraban, a pesar de tomar medicación para otros trastornos mentales. Sentían que no encajaban, que eran diferentes. El diagnóstico de autismo supone una liberación porque al fin entienden qué les sucede y dejan de culparse. Pero también abre un proceso interno para descubrir quiénes son realmente, ya que se habían creado una máscara con el fin de encajar en la sociedad.

-¿Cómo afecta el autismo a nivel laboral?

-Aunque se ha avanzado mucho en atención precoz y educación infantil, a partir de secundaria faltan recursos específicos, aumentando así el fracaso escolar y dificultando la posibilidad de llegar a la universidad. Y, como consecuencia, de acceder al mercado laboral. Además, los servicios de inserción no están adaptados a las personas autistas. Por eso hemos empezado a formar a entidades de la mano del programa Incorpora de Fundación La Caixa para que conozcan sus necesidades específicas y puedan trazar estrategias para mejorar su acompañamiento.

-¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentran para acceder a un puesto de trabajo?

-Muchas personas con autismo tienen grandes dificultades a la hora de afrontar una entrevista de trabajo, debido a sus limitadas habilidades sociales. Y eso les cierra las puertas. Por eso, estamos trabajando para desarrollar procesos de selección alternativos más adaptados a sus capacidades reales, como pruebas prácticas donde puedan demostrar sus habilidades para determinados puestos de trabajo, especialmente si no son de cara al público.

-¿Qué puede aportar una persona autista a una empresa?

- Atención al detalle, orden, detección de errores, memoria, creatividad, capacidad para las tareas repetitivas... Una de las entidades nos explicaba que habían conseguido una inserción laboral como reponedor en un supermercado, y los jefes alucinaban, porque los pasillos no habían estado nunca tan bien ordenados. Cuando necesitan velocidad, le encargan la tarea a otro trabajador, pero cuando requieren precisión, una persona con autismo ofrece grandes resultados.

-Se trata, por lo tanto, de comprender qué pueden ofrecer y qué no.

-Exacto, reconocer la neurodiversidad, es decir, asumir que todas las formas de funcionar son válidas. Las empresas suelen sorprenderse positivamente del valor añadido que aportan; el reto es superar los prejuicios y abrir la mente a pequeños ajustes, que suelen ser sencillos y razonables: adaptar la ropa de trabajo, permitir cascos para sensibilidades auditivas o guantes para sensibilidades táctiles, flexibilizar los descansos,…

-Y fuera del trabajo, ¿qué ajustes podrían hacerse para que puedan llevar una vida autónoma?

-Muchas personas con autismo podrían vivir independientemente con ajustes puntuales, por ejemplo, a la hora de gestionar trámites administrativos o afrontar situaciones estresantes. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje logra una vida plenamente independiente. Hacen falta más recursos específicos y viviendas adaptadas, porque personas que podrían ser muy productivas y cotizar durante muchos años acaban encerradas en casa. El mundo, tal como está organizado ahora, no está preparado para dar respuesta a sus necesidades específicas.