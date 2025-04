A juicio un acusado de violar a una amiga de 15 años en Girona cuando él tenía 18

Los hechos sucedieron en plena pandemia, cuando las medidas de protección y distancia todavía formaban parte de la nueva normalidad. El acusado, que entonces tenía 18 años, invitó a la víctima, de 15, a su piso de Girona. Era el 31 de marzo de 2021.

Se habían conocido unos meses atrás y habían establecido una relación de amistad. Él sabía que la chica era menor y que tenía 15 años. Así lo asegura de forma tajante la fiscalía en sus conclusiones provisionales.

Una vez en el piso, se sentaron a hablar en el sofá. La víctima, según la fiscalía, llevaba puesta la mascarilla, y el acusado le pidió que se la quitara. Ella no quería hacerlo, y así se lo dijo. Pero eso no detuvo al procesado, que siguió insistiendo, hasta el punto de que después de varios intentos, "se la acabó arrancando", mantiene la acusación pública. Según la misma versión, el acusado le intentó dar un beso que la víctima volvió a rechazar, apartándose. Pero él, "sin ceder en su empeño", le agarró los brazos a sus hombros para que no pudiera liberarse ni apartar el rostro, y le besó. Luego la cogió por los brazos y la llevó hasta su habitación. Prescindiendo en todo momento de su consentimiento –afirma la acusación pública–, le quitó la ropa de cintura hacia abajo y la violó.

Patada

Tal como subraya la acusación pública, la víctima permaneció en todo momento "inmovilizada por el peso del procesado, que no hizo caso a sus repetidas súplicas". Tras varios intentos, la chica consiguió apartarle de una patada, y pudo huir hasta el lavabo, donde se vistió. Entonces salió de la vivienda.

Un informe médico ha determinado que la víctima sufre estrés postraumático. Por estos hechos, la fiscalía pide 12 años de cárcel para el acusado, una pena agravada por el presunto uso de violencia mientras le agredía sexualmente. También reclama una indemnización de 30.000 euros. El juicio debía celebrarse este jueves en la Audiencia de Girona, pero se ha suspendido y se ha de señalar nueva fecha.