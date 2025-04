Renfe ocultó al Govern que había pasajeros en el tren de Rodalies abandonado en Sant Miquel de Fluvià

EL PERIÓDICO les contaba el miércoles la historia de un tren que se pasó toda una tarde abandonado por una avería en la línea R11 de Rodalies. Aquella crónica, sin embargo, se quedó corta... Hoy, la versión extendida. Sucedió el sábado a la altura de Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà), sobre las 14.30 horas. La caída de un árbol dejó sin alimentación eléctrica la catenaria y el convoy se quedó sin energía. Dentro, un montón de viajeros que subieron en Figueres con la idea de llegar a Girona en unos 40 minutos.

Renfe admitió días después que hubo algún tipo de desajuste en la información y que se tardó mucho en enviar un autobús al lugar. Lo que realmente sucedió es que fue el Govern quien advirtió al operador del desamparo de ese tren tras ver algunas quejas en redes sociales. La propia consellera de Territori, Sílvia Paneque, después de que Renfe le asegurara que estaba todo controlado, llamó por teléfono al alcalde del municipio, Àngel Posas, para pedirle un peculiar favor. "Me cogió en casa con las zapatillas puestas, serían las ocho de la tarde del sábado. Me preguntó si podía ir a la estación a comprobar si había un tren con gente dentro", relata el regidor, en conversación con este diario. Cogió el coche y, efectivamente, ahí estaban los viajeros, casi seis horas después.

"Alcalde, soy la consellera Paneque; ¿podría ir a comprobar si hay un tren de Rodalies con pasajeros abandonado en la estación?"

Tareas de extinción del pequeño incendio que derivó en la caída de un árbol en Sant Miquel de Fluvià / Ariadna Reche (ACN)

El alcalde puso de su parte; no cada día te llama un miembro del Govern cuando estás al frente de un pueblo de poco más de 800 habitantes. Tampoco era una misión muy complicada; digamos que un tren no es precisamente una aguja en un pajar. Al llegar a la estación se encontró el convoy, inerte, estacionado en una vía secundaria. No muy lejos pudo ver cómo el personal de Adif, la empresa pública que se encarga del mantenimiento de la infraestructura, trabajaba en la reparación de la avería. "El árbol era muy grande y además el contacto con la catenaria provocó un pequeño incendio". Es una zona muy rocosa, relata Posas, con lo que ese inmenso pino terminó cediendo ante la imposibilidad de arraigar como es debido.

El alcalde, Àngel Posas, cogió el coche y se plantó en el lugar; y ahí estaban los 12 pasajeros que no se habían buscado la vida

Los 12 del patíbulo

Era un día de mucho viento, de un tiempo endemoniado. Si tienen en la cabeza las películas de desastres naturales, siempre hay un momento en el que los ciudadanos salen tímidamente de sus madrigueras cuando alguien viene a salvarles. Ese redentor era el alcalde de Sant Miquel de Fluvià. En el interior del tren quedaban 12 pasajeros, además del maquinista y una interventora. La inmensa mayoría del pasaje ya se había marchado en taxis o con familiares que vinieron a por ellos en su vehículo particular. No fue la dicha de esa docena de usuarios, a los que Posas encontró "más resignados que cabreados, seguramente porque ya eran muchas horas de espera y ya habían pasado por todos los estados emocionales posibles".

Usuarios de Rodalies / Zowy Voeten

El alcalde habló primero con los dos trabajadores de Renfe, para los que solo tiene buenas palabras. Le contaron que habían estado llamando al centro de control cada 15 minutos para pedir que viniera un autobús. Sin suerte. Los viajeros confirmaron los intentos del maquinista, que pasadas un buen rato desde el inicio de la incidencia, decidió abandonar su habitáculo y compartir la espera con ellos.

"Estaban más resignados que cabreados, seguramente porque ya eran muchas horas de espera y ya habían pasado por todos los estados emocionales posibles". Àngel Posas — Alcalde de Sant Miquel de Fluvià

Los autobuses provisionales sí funcionaron en ciudades como Figueres o Girona, pero nadie vino a Sant Miquel de Fluvià. El alcalde llamó a la consellera para confirmarle la presencia de este tren fantasma. Serían las 20.30 horas. Media hora después, a las nueve de la noche, y tras la correspondiente bronca de Paneque a los responsables de Renfe, que acaba de estrenar nuevo director operativo en Catalunya, un bus se presentó en el lugar. Habían pasado más de seis horas desde la avería.

El joven maquinista

De las 14 personas, 12 querían ir a Girona y dos preferían volver a Figueres porque todos los planes de la jornada carecían ya de sentido. El conductor del autobús tenía poco margen de maniobra, así que el alcalde cogió a los dos descolgados y los llevó en su propio coche para que el resto pudieran partir hacia la capital provincial. Entre ellos, el maquinista y la interventora, vecina de Calella (Maresme), que al día siguiente tenía que volver a trabajar a primera hora. Curiosamente, uno de los 'huéspedes' de Posas resultó ser un joven maquinista de Renfe. Toda una prueba de fuego. Ya entrada la noche, sobre las diez, esos viajeros que a las 14.30 horas salían de Figueres, pudieron llegar a su destino. Al día siguiente, cada uno a lo suyo, pero con ese vínculo que ya queda para siempre; esa larga tarde en la que crearon una desdichada familia de viajeros de Rodalies.

