España acoge en tiempo récord al equipo de béisbol venezolano que pidió asilo en Barcelona

Trece de los 18 jugadores de béisbol venezolanos que pidieron asilo en Barcelona este martes ya se han integrado al sistema de acogida del Ministerio de Inclusión del Gobierno español, a la espera de que se resuelva su solicitud, según ha explicado el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, en un mensaje en la red X. Tres han preferido quedarse en casa de familiares y habrían pedido regresar a su país, y dos menores se encuentran bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, al tiempo que la Policía Nacional, de forma protocolaria, investiga si se ha cometido un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. Se trata de una acogida en tiempo récord por la vía de la emergencia, teniendo en cuenta que hay personas que pueden esperar hasta ocho meses para realizar los trámites. Aun así, no son un caso aislado: los venezolanos registran el 60% de solicitudes de asilo en España, debido a la protección extraordinaria de la que gozan.

El caso de este equipo de béisbol es especialmente complejo y extraordinario, según explican fuentes policiales a este diario. Estos jóvenes llegaron a España a través del aeropuerto de Madrid-Barajas, el pasado 12 de marzo. Los ciudadanos venezolanos no necesitan visado para acceder al país: solo deben comprar el vuelo y explicar el motivo de su llegada. En el caso de que quieran hacer turismo, por ejemplo, hay que mostrar un hotel reservado y el vuelo de regreso. El equipo de béisbol explicó que llegaban a España para disputar varios partidos en Europa.

El encuentro que debían jugar en Madrid se suspendió por lluvias y terminaron durmiendo en el aeropuerto de Barajas hasta que se desplazaron a Barcelona, probablemente en tren o por carretera. Aquí disputaron un encuentro pero, poco después, el entrenador, Julio Guevara, volvió a Venezuela argumentando que había enfermado. "El profesor [Guevara] nunca nos abandonó, siempre estuvo al pie del cañón con nosotros. Nunca nos quitó dinero, todos los gastos los pagamos nosotros bajo nuestra responsabilidad", ha explicado este viernes un jugador en un vídeo que ha compartido a través de las redes sociales.

"Elementos dudosos"

Como es habitual, la Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer si el entrenador y un grupo de venezolanos residentes en España que les han dado cobijo habrían cometido un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, aunque fuentes policiales precisan que las primeras pesquisas no apuntan en esa dirección. "Es un caso con elemenos dudosos, teniendo en cuenta las declaraciones de los chicos", ha explicado Prieto en rueda de prensa tras el Consell de Seguretat de L'Hospitalet.

En Barcelona, los jóvenes permanecieron varios días durmiendo en la calle hasta que el pasado lunes se presentaron en las dependencias de la Policía Nacional con la voluntad de pedir asilo. Aunque en un primer momento se presentaron ante los agentes como el equipo nacional sub 23 de béisbol, se trataba en realidad de un grupo local cuyo entrenador se dedicaba a hacer de ojeador y conseguir partidos en Europa. Los policías les proporcionaron comida, activaron el procedimiento de emergencia y la fase cero del plan de acogida. Este protocolo se activa en casos de extrema vulnerabilidad, mientras se espera la resolución de la solicitud de asilo.

Como Cruz Roja, la entidad que se encarga de esta fase, no tenía plazas disponibles, fueron trasladados al Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) de Barcelona, donde pasaron dos noches. Mientras, la Generalitat se hizo cargo de los dos menores, de 17 años. Los mayores de edad realizaron el martes la entrevista que debe determinar si son refugiados en España, ese mismo día tenían el vuelo de regreso a casa desde Madrid. "Decidimos quedarnos por voluntad propia", ha explicado el portavoz del equipo. "Es habitual que vengan equipos de básquet, béisbol o fútbol de países en conflicto que luego piden asilo y no quieren volver: también nos ha pasado con Cuba", explican fuentes de servicios sociales.

El "privilegio" de los venezolanos

En principio, en estas entrevistas los solicitantes deben demostrar con pruebas que han sido víctimas de persecución por motivos políticos o religiosos, orientación sexual o han sufrido cualquier otro tipo de discriminación. Estos jugadores venezolanos no argumentaron nada de eso. "No lo necesitan", explican fuentes policiales. A diferencia del resto de países del mundo, desde marzo de 2019 y tras los altercados por las elecciones tras las que Juan Guaidó se autoproclamó presidente, los ciudadanos de Venezuela tienen derecho a una protección por motivos humanitarios en España. Para ver la magnitud hay que tener en cuenta que, en lo que llevamos de año, solo el 13% del total de resoluciones de asilo han sido favorables. "Es decir, que cuando a los ciudadanos venezolanos les denegamos el asilo les damos la protección por motivos humanitarios, lo que implica un año de permiso de residencia y de trabajo, algo a lo que colombianos, nicaragüenses, malienses o salvadoreños no pueden acceder". Este permiso se puede prorrogar un año y, al cabo de tres, estos ciudadanos ya pueden regularizar su situación de forma más estable con el arraigo social.

De hecho, España es el único país de la UE que facilita esta protección por razones humanitarias a los ciudadanos de Venezuela, por lo que es muy habitual que haya familias de este país que, una vez en territorio español, pidan asilo. En los dos primeros meses de este año, los ciudadanos venezolanos han copado el 59% de las solicitudes de asilo. En 2024 supusieron el 40% del total. A pesar de que Prieto ha explicado que los jugadores de béisbol han sido entrevistados de forma "rápida y ágil", la realidad es que el sistema de asilo se encuentra en un importante colapso en toda España, con cifras de récord y demoras de hasta ocho meses. Fuentes de la Policía Nacional en Barcelona explican que este "privilegio" de los ciudadanos de Venezuela no ayuda a agilizar el sistema: "De cada 10 entrevistas, siete son de venezolanos".

Los 13 jugadores que se quedan en España han sido trasladados a centros de acogida de diversas comunidades, dada la falta de plazas en Catalunya. En el vídeo publicado, han agradecido el apoyo de la policía y los equipos de emergencia en Barcelona.