Ester, Yulima, Rubén y Víctor, los cuatro campeones de oratoria de la FP catalana

Todo iba en favor de Ester. La alegoría del cuchillo que, como las redes sociales, no deja de ser indispensable en el día a día pese a su potencial peligrosidad había calado entre el público y el jurado. Las citas de estudios del 'Centre for mental health' del Reino Unido o ejemplos como 'TalkLife', una red social sobre salud basada en evidencias científicas, la han ayudado a afianzar la idea que debía defender en el debate: las redes sociales nos conectan. La cosa se le ha torcido, sin embargo, durante el turno de preguntas. Irina, una de sus oponentes, le ha planteado una cuestión que ha hecho que el público emitiera un suspiro contenido de sorpresa. "Si mirar las redes sociales no nos aísla, por qué mirarlas mientras cenamos nos parece una falta de respeto?", ha espetado. Ester ha tenido que pedir a su rival que le repitiera la pregunta, y ha acabado por responder un simple: "Bueno, es un tema de la persona, ¿no?".

Ester, Yulima, Victor y Ruben, durante la final / Marc Asensio Clupés / EPC

Podría parecer una deliberación en un comité profesional o incluso un debate electoral, pero no lo es. Se trata de la final de la cuarta edición del concurso de oratoria 'Lúltima paraula' en la que participan alumnos de todos los niveles de FP de toda Catalunya y que se ha celebrado este jueves en el Orfeó Martinenc. Un encuentro que desmiente los gastados tópicos sobre el estudiantado de FP, un itinerario formativo históricamente eclipsado por la universidad. Aquí, futuros cocineros, mecánicas, comerciales u hosteleros protagonizan combates de argumentación y entrenan unas habilidades de expresión y comunicación que redoblarán sus posibilidades de inserción en el mercado laboral, que ya son más altas per se en los ciclos formativos.

"Ojalá algún dia FP y universidades todos juntos"

Ester es alumna de la Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona y ha sido la encargada de dar el primer discurso de un debate que se ha alargado 45 minutos exactamente, tal y como marca el reglamento. En su equipo tenía a Yulima, Rubén y Víctor. Contra ellos tenían a la delegación del Institut dels Aliments, formada por Irina y sus compañeras Rut, Carla y Ahlam.

Irina, Carla, Ahlam y Rut, durante el debate final / Marc Asensio Clupés

Pese al primer traspié, han sido los estudiantes de Hoteleria los que han acabado por llevarse el gato al agua. No ha sido un camino fácil. Antes de llegar hasta la final de este jueves han tenido que superar varias fases eliminatorias. Precisamente hasta la semifinal ha llegado Aroa González, alumna del instituto el Prat, que pese a la derrota ha valorado muy positivamente la experiencia. "Ojalá algún dia lo podamos hacer FP y universidades todos juntos", ha deseado la alumna, que espera hacer su segundo año del ciclo Superior de márquetin y publicidad en alguna ciudad europea gracias a una beca Erasmus.

Aroa González, preparando una posible final con sus compañeros del INS Prat Educació / Marc Asensio Clupés

El emprendimiento también se entrena

Además del debate clásico, 'L'última paraula' tiene dos formatos más que también han celebrado su final este jueves. Se trata del Micrófono de Oro, donde los estudiantes tienen tres minutos para presentar su proyecto de emprendimiento, y de la Tiza de Oro, en la que profesoras de FP tenían que exponer por qué este itinerario educativo es el mejor para los alumnos.

Los ganadores del Micrófono de Oro han sido Nil, Biel y Marc del Instituto Joviat Culinary de Manresa, que han expuesto su trabajo en el Restaurante Canonge, donde trabajan personas con discapacidad. Su labor consistió en diseñar tres 'snacks' que se adaptaran a la filosofía del establecimiento y que pudieran replicar más tarde los trabajadores.

Nil, Biel y Marc, durante su presentación para El Micrófono de Oro / Marc Asensio Clupés

Nil explica que se metió en el concurso "sin saber muy bien donde iba", pero que ha acabado "disfrutándolo mucho". Este joven optó por la formación profesional para estudiar cocina tras haber conseguido una plaza en un grado universitario de mecánica. "Al final es lo que más me gusta", asegura Nil, que ya ha trabajado en varios restaurantes y ahora compagina sus estudios con unas prácticas en el restaurante L'Ó, que tiene una estrecha Michelin.

En el caso de la Tiza de Oro, se ha alzado con el primer puesto Laura Esparbé, del Instituto Lluis Doménech i Montaner. En su discurso, la docente ha asegurado que "la FP es más relevante que la universidad en términos de inserción laboral" y ha defendido especialmente el rol de las FP Duales. "Los alumnos de formación profesional tienen una tasa de ocupación del 52%, pero si además hacen la Dual, la cifra sube hasta el 61%", ha explicado.

Prestigiar la FP y ordenar las inscripciones

La encargada de entregar todos los premios ha sido la Consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó. Niubó ha felicitado a todos los participantes y durante un breve discurso ha querido defender la importancia de la palabra. "Estamos en un mundo en que muchas veces cuesta hacernos oír y por ello es muy importante hablar bien y saber escuchar", ha defendido.

Esther Niubó, en su intervención previa a la entrega de premios / Marc Asensio Clupés

En declaraciones a EL PERIÓDICO, la consellera ha asegurado que el concurso de oratoria "forma parte de la apuesta por el presitigio de la formación profesional que tenemos en Catalunya" y ha puesto en valor "el trabajo tanto de alumnos como profesores". Niubó ha afirmado que la Generalitat "ha hecho un esfuerzo muy importante por aumentar la oferta pública de FP" y "por mejorar el proceso de preinscripción". En este sentido, ha asegurado que su objetivo es que "el último día de julio todos tengan la certeza de que tienen una plaza asignada y sepan en qué centro la tienen".

Toni Trigueros, responsable del programa EmprènFP, uno de los impulsores del 'L'última parada', también ha valorado positivamente el desarrollo de la cuarta edición. "Han participado 43 personas y con un público de al menos 150 personas", ha asegurado. "El poder de la palabra para los alumnos de la FP es muy importante porque van a acceder muy pronto al mercado laboral y su comunicación tiene que ser óptima", ha explicado Trigueros que asegura que en este concurso "refuerzan" estas capacidades.