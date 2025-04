La FP 'online' se dispara en los centros privados: en grado medio crece un 1.160%

La matriculación en la Formación Profesional 'online' -que oficialmente tiene la misma validez académica y profesional que la modalidad presencial- se ha incrementado un 20% desde el curso 2017-2018. Sin embargo, el aumento es desigual si se compara la enseñanza pública y privada. La matriculación en la primera ha crecido apenas un 10% mientras que en la privada no concertada, el porcentaje es del 35%. Así lo revela un informe de la federación de Enseñanza de CCOO, que critica el déficit de la oferta pública virtual y “la suplantación de la modalidad presencial”.

Los centros públicos que imparten grados medios a distancia han aumentado un 88%. En la concertada (privada pero sostenida con fondos públicos), el incremento es nulo mientras que en la privada el crecimiento es desorbitante y supera el 1.160%. Mientras, en los grados superiores, la enseñanza virtual se ha amplificado un 96% en la pública y un 0% en la concertada. En el caso de la privada, el porcentaje supera el 1.400%. Más de la mitad de los estudiantes a distancia de grado superior lo hace en centros privados no concertados.

Los responsables de CCOO alertan ante la privatización general de la oferta de la FP, un proceso en el que tiene un “protagonismo indiscutible” el incremento específico de la modalidad a distancia, facilitado por la actual ley, aprobada en 2022. Los ciclos formativos de la FP virtual tienen la misma duración que la modalidad presencial (2.000 horas de duración en grado medio y superior) y exigen forzosamente desplazamientos físicos para los exámenes y los módulos de formación en los centros de trabajo.

No es el primer estudio que hace hincapié en la privatización de la oferta educativa. Un análisis de 2024 elaborado por CaixaBank Dualiza en colaboración con Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad evidenció que la FP en centros privados no concertados se ha disparado en una década. El alumnado matriculado ha aumentado en un 467% (de 39.941 a 226.661) desde el curso 2013-14 en toda España. El crecimiento es muchísimo más espectacular en Catalunya, donde los alumnos y las alumnas de la FP privada han pasado de ser 8.877 en el curso 2013-14 a 83.893 (curso 2022-23). Es decir, un crecimiento del 845%.

“Nuestro sistema necesita disponer de una oferta de plazas públicas adecuada, suficiente y de calidad. Se trata de no dejar a miles de alumnos y alumnas fuera del sistema público cada año. Además, el desembarco en la FP de 'fondos buitre' (fondos de inversión que se caracterizan por su agresividad) ha impulsado la privatización y la mercantilización de estas enseñanzas”, critica el informe de CCOO. “No es coherente seguir aumentando la oferta de FP a distancia en contra de la FP presencial”, concluye la central, que exige al Gobierno y a las comunidades que controlen “la fuga de oferta de FP a las empresas de formación privadas”.

FP dual

A pesar de celebrar el incremento de la FP (el alumnado ha crecido un 24% entre 2018 y 2021), el estudio de CCOO detecta problemas más allá de la privatización. Por ejemplo, la falta de alineación de la oferta académica con la demanda de empleo, sobre todo en los sectores tecnológicos, como Química, Fabricación mecánica, Electricidad y Electrónica informática, donde la mayoría de titulados no se emplean en el sector para el que se han formado. Otros problemas que destaca el sindicato de enseñanza es la escasez de profesorado, que no es coherente con el aumento de los estudiantes, así como la “dudosa viabilidad” de la FP 100% dual, que combina formación y empleo y que es otro mandato de la actual legislación que no consigue hacerse realidad por falta de tutores en las empresas. La FP dual empezó a implantarse en el curso 2013-14 y, desde entonces, ha experimentado un fuerte crecimiento en el número de personas matriculadas la modalidad dual, que, sin embargo, siguen representando un porcentaje muy pequeño sobre el alumnado total: 3,7% en 2020-21, según un informe del Consejo Económico y Social.