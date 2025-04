La psiquiatra Marian Rojas Estapé, sobre las adicciones: "No son viciosos, son víctimas"

El alcohol y el tabaco son las sustancias legales más consumidas entre los jóvenes de 14 a 18 años, y el cannabis la sustancia ilegal con mayor prevalencia en estas mismas edades, según la encuesta ESTUDES.

La psiquiatra Marian Rojas Estapé, que ha investigado sobre las adicciones en los últimos dos años, advierte que es fundamental entender "qué subyace en estos trastornos" para ayudar y prevenir.

"No tiene control"

"Una persona adicta no ve más allá, no planifica, solo necesita saciar su necesidad de consumo", explica en una publicación de Instagram. "Toma decisiones inadecuadas y pierde la capacidad de gestionar su vida", añade.

Una persona adicta "no tiene control y no puede ver las consecuencias que tienen sus actos a largo plazo". No se trata de buscar placer, "se trata de huir del malestar, del dolor y de la abstinencia".

Marian Rojas Estapé, alerta de que "una adicción comienza por la búsqueda de placer y con el tiempo deriva en la búsqueda de evitar esa inquietud". Una persona adicta repite esta conducta "hasta poner su vida en riesgo".

Son víctimas

Para las personas cercanas es importante saber como gestionar esta situación. "Puede ser que el origen y el primer consumo fuera en un contexto de desahogo o social, pero cuando el consumo se vuelve crónico los convierte en víctimas", reconoce. "Esto es importante a la hora de plantear la prevención y el tratamiento: a partir de cierto momento no son viciosos, sino víctimas de su propia droga", finaliza.