La plataforma por la escuela pública acusa a Niubó de negarse a dar marcha atrás en el anunciado cierre de grupos

La Plataforma La Pública L'Escola de Tothom ha acusado este miércoles a la consellera de Educació i FP, Esther Niubó, de "negarse" a trabajar con ellos la planificación educativa y dar marcha atrás al cierre de grupos educativos. El colectivo, formado por sindicatos, familias y entidades del mundo educativo, se reunió este martes con el Departament y, en un comunicado difundido este miércoles, aseguran que Niubó se "cerró en banda" a negociar con ellos y les instó a trabajar estos temas "en el ámbito local, en el Consell d'Educació y en la mesa de los sindicatos", unos espacios donde la plataforma responde que ya han intentado, "sin éxito", trabajarlo.

En la citada reunión, la plataforma asegura que pidió a Niubó revertir el cierre de líneas públicas y proteger a los centros de alta y máxima complejidad aprovechando el bajón demográfico para "reducir ratios y mejorar la calidad educativa". También le pidieron, relatan, "establecer criterios claros y garantizar la transparencia durante el proceso de planificación" y "negociar la próxima renovación de conciertos educativos para eliminar la sobreoferta de plazas concertadas".

"Falta de voluntad política"

Desde la plataforma aseguran estar "perplejos" ante la "negativa" de la consellera y lamentan la "falta de voluntad política" para garantizar el derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación.

Desde la Plataforma insisten en que todavía hay tiempo para "revertir el desmantelamiento planificado de la educación pública" aunque reiteran que no se debe producir "ningún cierre de líneas públicas mientras haya concertadas" y han hecho un llamamiento a la comunidad educativa a organizarse y movilizarse.

"Momento para la unión"

La Plataforma se ha ofrecido a ser el paraguas para establecer estrategias compartidas para avanzar en la lucha contra la segregación social y andar hacia "un sistema educativo público robusto". "Es el momento de que familias, estudiantes, personal educativo y la sociedad civil se unan para blindar un pilar democrático fundamental", reivindica el movimiento, del que forman parte de la aFFac a la Associació de Mestres Rosa Sensat, de CCOO a USTEC.

En una entrevista en la SER, Niubó ha dicho que el encuentro fue "cordial", pero continúa defendiendo que la reducción de la natalidad "obliga a ajustar" la oferta "para evitar que la sobreoferta cause más segregación", algo que lleva repitiendo desde diciembre.

¿Por qué el recorte afecta solo a la pública?

El recorte de grupos en la oferta inicial -contra el que luchan las movilizaciones de las últimas semanas- se concentra en la escuela pública porque la actual normativa -recogida en el actual decreto de conciertos aprobado hace tres décadas y cuya renovación lleva años en el cajón -no permite al Departament d'Educació i FP intervenir en la planificación de la oferta de la escuela concertada. La conselleria solo puede retirar el concierto (lo que no tiene por qué significar obligatoriamente cerrar el grupo, ya que la escuela podría decidir mantenerlo sin el concierto) a los grupos que en el momento de la revisión de conciertos, que se hace con el curso empezado, para dar la oportunidad a los centros concertados a acoger a alumnado de matrícula viva, no se llegue a 14 alumnos por grupo-clase.