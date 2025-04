Cientos de jubilados catalanes participan en cursos contra 'fake news': "¿Y de Google me puedo fiar?"

"Hay muchas personas que no leen, no piensan y se fían de lo que les dicen los demás. Yo creo que por comodidad, les conviene. Y de entrada, les sale más barato, no compran diarios", sostiene Juliana Velasco, una vecina de 71 años de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) después de participar en una charla sobre la desinformación organizada por el Col·legi de Periodistes y la conselleria de Drets Socials. El año pasado 300 personas de entre 60 y 90 años participaron en este proyecto. Este 2025 llegan a diez municipios más para aumentar las cifras de asistencia. "¿Qué nos podemos creer y de qué debemos dudar? ¿Nos podemos fiar de Google o tampoco es cierto lo que dice?", preguntan los asistentes.

Juliana Velasco interviene en el taller 'EduMèdia' para ayudar detectar informaciones falsas, impartida por el Col·legi de Periodistes y la conselleria de Drets Socials, en el Centro Cívico de Santa Coloma de Gramenet. / Jordi Otix / EPC

Es viernes, son las once de la mañana, y en una de las salas del Centre Cívic de la Conselleria de Drets Socials en Santa Coloma de Gramenet no cabe ni una aguja. Está a punto de empezar el taller 'EduMèdia: ¿cómo detectamos las informaciones falsas?', impartida por el profesor de Comunicación Ferran Lalueza. "¿Quién de aquí se cree que los turistas consumen el 44% del agua en España?", empieza. No es cierto, sólo gastan un 2%. "¿Y que la Unión Europea obliga a que nos alimentemos de larvas de escarabajo?". Tampoco. Pero sí es cierto que lo han autorizado como alimento. "Que no es lo mismo", indica el experto.

"Hay muchas personas que no leen, no piensan y se fían de lo que les dicen los demás. De entrada, les sale más barato, no compran diarios" Juliana Velasco, 71 años

"Consideramos desinformación cuando se publica información que no es cierta con la voluntad de perjudicarnos de algún modo", sigue Lalueza. "Pero también es peligrosa la información que, aunque cierta, evita contar la otra parte de la realidad, esconde información", prosigue.

Y es que la desinformación puede tener efectos perjudiciales en la salud, en la economía o en la democracia. "Imaginen que dejan de tomarse la medicación porque lo leen en una notícia sin fundamento científico. O que deciden entrar en el negocio de las criptomonedas porque lo han visto en un vídeo pero en realidad les estafan", les explica. "Aunque lo peor que puede pasar es que, con informaciones falsas, ustedes cambien de opinión política, les manipulen asumiendo ideas en contra de sus propios intereses", sigue.

El profesor Ferran Lalueza, en el taller 'EduMèdia' para ayudar detectar informaciones falsas en el Centro Cívico de Santa Coloma de Gramenet. / Jordi Otix / EPC

"¿Cómo nos la pueden colar?", pregunta Margarita Ortiz, otra jubilada. Lalueza les da varios ejemplos. "Una es la práctica de 'clickbaits', encontramos titulares que llaman la atención pero que luego no se corresponden con el texto". También les enseña gráficos desproporcionados sobre la elección de jueces en Estados Unidos o una notícia engañosa que asegura que todos los participantes en un estudio de una vacuna sufrieron efectos adversos, cuando solo fue una minoría de ellos.

"¿Cómo sabes que es mentira si ellos no te lo dicen?", preguntan los asistentes. "Duden, y busquen", les responde Ferran Lalueza

"Los gráficos vale, porque si te fijas se ve, pero con esta noticia, ¿cómo sabes que es mentira si ellos no te lo dicen?", preguntan los asistentes. "Duden, y busquen", les recomienda el experto. "De acuerdo, lo miro en Google. Pero, ¿allí todo lo que encuentre será verdad o también me pueden engañar? ¿es cierto lo que dice Google, me lo puedo creer?", pregunta otra señora.

El miedo al inmigrante

"Google remite a contenidos en Internet, algunos son ciertos, y otros no". La sala resopla al unísono. "Allí veran versiones distintas. Si todo el mundo dice lo mismo, pues será que sí", aclara Lalueza. "Es que si todo fuera cierto estaríamos aburridos", suelta otro asistente ante el estupor que inunda el aula.

La charla sigue, con ejemplos de imágenes descontextualizadas o ejemplos contra los inmigrantes. "La gente mayor no tiene tanta facilidad de contrastar las informaciones y buscar fuentes alternativas, y el miedo al inmigrante se está instrumentalizando muchísimo para manipularles, los ejemplos abundan", explica Lalueza.

"Se construyen historias sin fundamento para manipularnos el pensamiento" Ferran Lalueza — Profesor de Comunicación

Pone de ejemplo un vídeo de TikTok donde parece que una mujer marroquí pide 900 euros de ayudas sociales. "Era una protesta en Mataró donde se pedía un alquiler asequible. Esta mujer, que tiene nacionalidad española, trabajaba pero decía que con su sueldo de 900 euros no podía pagar el alquiler", les explica.

Tras tomar conciencia, los mayores piden ayuda: "Ahora lo vemos porque usted nos lo dice... pero ¿cómo podemos detectarlo solos?"

Muestra otra imagen de la portada manipulada de un diario donde se afirma que los magrebís inyectan el virus del sida en tiendas de alimentación o un fotomontaje compartido durante las elecciones americanas donde se avisaba a los inmigrantes de que no fueran a votar porque les detendrían. "Se construyen historias sin fundamento para manipularnos el pensamiento", les insiste Lalueza.

barcelona 28/03/2025 Sociedad. Charla sobre fake news en casal de abuelos de Santa Coloma de Gramenet. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

"¡Madre mía", exclama una mujer. "Lo hacen para que no vayan a votar por miedo y se queden en su casa aunque tienen derecho a voto", responde otra. Los ejemplos se van repitiendo y los mayores piden ayuda. "Ahora lo vemos porque usted nos lo dice... pero ¿cómo podemos detectarlo solos?", piden.

"Si no compramos diarios ni pagamos por el periodismo ¿cómo pretenden que haya periodistas?" Juliana Velasco —

Lalueza les muestra un decálogo y les facilita páginas de verificadores de información. Llega el momento de las preguntas. "¿No está penalizado? ¿Engañar a la gente no es delito?", pregunta otro asistente.

Manoli apunta a los medios de comunicación: "Los medios nos manipulan, están creando miedo. ¿Donde está la prensa honrada que denuncie las injusticias. Que haga periodismo?". Salta de inmediato Juliana Velasco: "Mi pareja compraba cada día tres periódicos para entender y contastar las noticias. Yo compro el diario cada día y escucho la radio para informarme. ¿Y ustedes, qué hacen? Oigan, si no compramos diarios ni pagamos por el periodismo ¿cómo pretenden que haya periodistas?".