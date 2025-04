Cuatro horas parados en un tren: la calamidad de los viajeros de un R11 de Rodalies en Girona

Un sábado de perros, con frío y un viento endemoniado. La inclemencia, por suerte, apenas se percibe desde dentro del tren. Hasta que sucede una desgracia: cae un árbol sobre la catenaria y se corta la alimentación eléctrica. Son cosas que pasan en Rodalies. El convoy se detiene al ralentí. Los viajeros se miran y se encogen de hombros. Pasan las horas, nadie viene a por ellos y empieza a reinar una cierta inquietud. Sucedió el 29 de marzo a la altura de Sant Miquel de Fluvià, y los usuarios iban a bordo de un R11 que había salido con destino a Girona desde Figueres sobre la 14.45 horas. Uno de los pasajeros, para que se hagan una idea, tenía previsto llegar a su destino sobre las 15.30 horas. Entró a casa poco antes de las diez de la noche, como si hubiera ido y vuelto a Madrid en AVE.

El árbol caído sobre a catenaria, en Sant Miquel de Fluvià, el pasado sábado / Ariadna Reche (ACN)

Al caer la alimentación eléctrica de la infraestructura, el tren se quedó sin luz, sin aire acondicionado y sin megafonía. Un gran pedazo de hierro sin vida. El maquinista no podía informarles si no era abandonando la cabina y hablando cara a cara con el pasaje. Pasó una hora. Pasaron dos horas. Pasaron tres horas. Se les hizo incluso de noche. Fuera, relatan los viajeros, unas "tremendas rachas de viento" que no invitaban a asomarse. Nadie lo hizo. Y es además lo más recomendable, porque uno nunca sabe si el tren tiene la avería justo encima, con un cable suelto que escupe 3.000 voltios mortales de tensión.

El conductor finalmente salió de su habitáculo y les invitó, si lo creían conveniente, a abandonar el tren, habida cuenta de que la incidencia quedaba a una cierta distancia y no había peligro. En primera instancia se negaron, quizás esperanzados de que alguien viniera a por ellos. Al intuir que no había 'operación rescate' a la vista, decidieron organizarse y empezaron a contratar taxis. Fue así como muchos prosiguieron su viaje hasta Girona.

¿Faltan buses?

Mientras esto sucedía, Renfe implementaba un plan alternativo de transporte por carretera. Pero quizás por ser sábado por la tarde, el operador no pudo hacer frente a la demanda real, tal como exhibieron algunos afectados a través de las redes sociales. Uno de ellos, pasadas las 18.00 horas, se quejaba de que tan solo había un autobús para varios centenares de personas. Otros compartían, ya entrada la noche, similares argumentos con vídeos desde la estación de trenes de Girona.

A esa hora, los viajeros del R11 de Sant Miquel de Fluvià seguían en el interior del tren. Les habían informado de que Renfe ya estaba advertida de su situación y de que vendrían buses a por ellos. Pero no venía nadie y los taxis y los coches particulares iban desfilando. "No teníamos comida ni agua, y en el tren había gente mayor y niños", relatan los afectados. El servicio de bus solo se desplegó para el tramo Girona-Sant Miquel de Fluvià, pero a las 19.30 horas se amplió hasta Figueres, puesto que ese era el tramo completo sin servicio ferroviario a consecuencia de la caída de un árbol sobre la catenaria.

Si se lo preguntan, un bus sí llegó finalmente hasta el lugar en el que se había detenido, unas cuatro horas antes, uno de los trenes de la R11. Tuvo muy poco trabajo: la gran mayoría del pasaje ya se había buscado la vida. Una portavoz de Renfe explica a este diario que la causa de este retraso no está clara. Dos buses solicitados sí llegaron a su destino, pero este tercero... En cualquier caso, el operador "lamenta lo sucedido": "Pedimos disculpas a los usuarios afectados". Fuentes públicas conocedoras del suceso confirman a este diario que el Govern no fue informado de la desdicha de estos viajeros hasta pasadas unas cuatro horas.