El plan para eliminar la contaminación por cromitas en el Llobregat lleva un año estancado

Ya hace más de un año que la Fiscalía de Barcelona investiga la contaminación por cromitas en una área protegida cercana a la Zona Franca y el puerto, en la ribera del río Llobregat. Diversas organizaciones medioambientales alertaron entonces sobre los riesgos para la salud pública y el medio ambiente, por la presencia de este mineral residual que contiene cromo, un elemento químico altamente tóxico y cancerígeno que cuando se libera en el medio ambiente puede propagarse por el aire, el agua y los suelos.

No obstante, según ha podido saber EL PERIÓDICO, aún no se ha elaborado el plan necesario para proceder a la descontaminación del área afectada. Los resultados de los análisis, en las que participaron los Mossos d'Esquadra, que tomaron muestras del terreno en la zona comprendida entre los puentes de Mercabarna y de Nelson Mandela, confirmaron la presencia de cromitas en el área y obligaron a precintar el perímetro de zona preventiva, pese a que no se ha detallado con exactitud dónde empieza y dónde termina la contaminación.

Fuentes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica aseguran que la Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha proporcionado asesoramiento técnico al Ayuntamiento de Barcelona, que es el actual propietario de los terrenos contaminados. Es el consistorio el ente que debe presentar un plan de descontaminación a la ARC para que sea evaluado y aprobado antes de proceder con las labores de restauración. Pero de momento, el proceso sigue estancado y no hay una solución clara para este problema medioambiental.

El ayuntamiento aduce que antes de elaborar el plan debe realizar un nuevo muestreo

Fuentes del consistorio admiten a este diario que antes de elaborar el plan se debe realizar un nuevo muestreo que aún no se ha llevado a cabo. Cuando se termine, se procederá a trazar el plan de trabajo para la descontaminación, precisan fuentes municipales.

Esta dilación genera enfado entre las asociaciones que pusieron el problema sobre la mesa, que consideran que es urgente abordar el caso y evitar el riesgo de que la contaminación se propague. "Lo primero que se debe hacer es delimitar correctamente la zona", exige José García, miembro de DEPANA.

En algunas áreas, se ve claramente el cromo (de color amarillo fosforito), pero en otras, aunque está, no es tan fácil de ver. "Es cierto que los Mossos vallaron el espacio, pero la barrera es como un queso gruyere y la gente entra", critica.

El activista define la situación como "frustrante", por la "falta de acción" de la Administración, después de un año sin novedades. García destaca que, según su punto de vista, la contaminación puede tener "efectos graves sobre el río Llobregat", ya que, en caso de lluvias intensas, las cromitas pueden llegar a infiltrarse hacia el acuífero del delta y afectar a los recursos hídricos, además de la fauna, en caso de que se contamine la capa superficial.

Obras de acceso

El origen de la contaminación se encuentra en las obras para la creación de nuevos accesos al Puerto de Barcelona, que transcurren por esta zona afectada. Las obras fueron ejecutadas sobre terrenos donde anteriormente la fábrica PESA vertió minerales tóxicos, incluyendo cromita. Cuando se realizaron los trabajos, no se tuvo en cuenta la presencia de esta sustancia, se quejan las entidades ambientales.

Como el origen de la contaminación se remonta décadas atrás, no se ha podido señalar un único responsable y el ministerio fiscal explica el actual escenario a través de una acumulación de errores de gestión en el pasado. Por esta razón es el consistorio barcelonés, propietario a día de hoy de la zona, quien debe asumir el plan de descontaminación que Depana exige que sea inmediato para resolver el asunto.

Fuentes conocedoras de los trámites aseguran que, tras la demora, cuando el plan se presente y sea validado por la Generalitat, deberán comenzar las obras de restauración (que se pueden alargar durante varios meses) del área afectada para reabrir el espacio.

