Susana Gisbert, fiscal, tras la sentencia de Dani Alves: "La declaración de la víctima puede fundamentar, por sí misma, una condena"

Susana Gisbert Grifo es fiscal especializada en violencia de género y, a través de artículos, publicaciones y libros, una de las voces jurídicas más relevantes a la hora de visibilizar y desterrar las agresiones machistas. Por ello, EL PERIÓDICO ha recabado su opinión sobre la polémica sentencia que ha absuelto a Dani Alves del delito de agresión sexual, sobre cómo ha influido en el fallo la 'ley del solo sí es sí' y cómo la decisión del TSJC puede afectar a las futuras denuncias por violación. El exfutbolista había sido condenado, en primera instancia, a cuatro años y medio de prisión, castigo que ha revocado la sala de apelaciones del alto tribunal. Ante los mismos hechos, la primera sentencia vio falta de consentimiento y la segunda, falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante.

En su opinión, ¿cuáles han sido los factores desencadenantes de la absolución? La absolución ha devenido por estimación del recurso de la defensa, que combatía la valoración de la prueba, en este caso, el testimonio de la víctima como único fundamento para desvirtuar la presunción de inocencia.

¿Comparte que no había pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia? La valoración de la prueba corresponde al tribunal que la ha presenciado con inmediación y todas las garantías. Es aventurado afirmar si había o no prueba suficiente, si no se está en esa situación procesal.

Si existen otros indicios periféricos o hay razones para que no sea del todo coherente [el relato de una víctima], podría valorarse igualmente

¿Comparte que el relato de una víctima de agresión tiene que ser completamente coherente, sin presentar dudas, como deja entrever la sentencia del TSJC? La jurisprudencia ha sentado una serie de requisitos para que el testimonio de la víctima sea prueba suficiente por sí misma para fundamentar una sentencia condenatoria, y uno de ellos es la coherencia, pero no el único. Si existen otros indicios periféricos o hay razones para que no sea del todo coherente, podría valorarse igualmente.

¿Cómo cree que ha influido la 'ley del solo sí es sí’ en este proceso? La ley ha cambiado la práctica judicial puesto que es, en la actualidad, la ley aplicable y su redacción pone todo el peso en el consentimiento. Pero en este caso, lo que se cuestiona es la credibilidad del testimonio de la víctima y no el hecho de que consintiera o no.

¿El hecho de que la 'ley del solo sí es sí’ ponga el consentimiento en el centro, en definitiva, es más teórico que práctico? La ley es plenamente aplicable siempre. Cuestión distinta es la valoración de la prueba que en cada caso concreto haga el tribunal, valoración en la que también ha de tenerse en cuenta otro principio establecido en los convenios internacionales en los que España es parte: la perspectiva de género.

En el 'caso Alves' la prueba fundamental era la testifical y el tribunal de apelación no ha considerado que reúna los requisitos para fundamentar por sí sola una condena

Pero la sentencia demuestra que una víctima, en la intimidad, tiene muy difícil demostrar que no hubo consentimiento, por mucho que la ley ponga el consentimiento en el centro. En derecho penal rige el principio de presunción de inocencia, como uno de los pilares de nuestro Estado de derecho. Antes y ahora resulta necesario que haya una prueba que el tribunal considere suficiente para enervar esa presunción de inocencia y en este caso la prueba fundamental era la testifical y el tribunal de apelación, a diferencia del de instancia, no ha considerado que reúna los requisitos precisos para fundamentar por sí sola una condena.

¿En qué medida es o no habitual una interpretación tan diferente ante las mismas pruebas de dos tribunales? Aunque la gente no lo crea, es muy habitual, de hecho, es parte de la dinámica del sistema de recursos en nuestro derecho. Lo vimos en la sentencia de ‘La Manada’, en la que que hubo tres resoluciones diferentes, con votos particulares, además. Habrá que esperar a la decisión del Tribunal Supremo para saber cuál es la resolución definitiva en este caso.

La sentencia del TSJC en absoluto cambia la ley ni sienta una doctrina diferente

¿Cómo cree que influirá la absolución en futuras denuncias y procesos judiciales por agresiones sexuales? La doctrina no ha cambiado y la ley tampoco. Se ha hecho un análisis concreto de un caso y se ha entendido que, en este supuesto, la prueba testifical no reúne los requisitos que exige el Supremo, cosa que sí entendía la primera sentencia. Pero en absoluto cambia la ley ni se sienta una doctrina diferente. La declaración de la víctima continúa pudiendo fundamentar por sí misma una sentencia condenatoria. Otra cosa es que la repercusión pública y las opiniones sobre la misma hagan desistir a futuras víctimas de denunciar, algo que hay que evitar a toda costa. El silencio es el mejor cómplice de la violencia machista.

