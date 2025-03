El Govern admite que Rodalies "quizás tiene demasiadas obras" ejecutándose al mismo tiempo

Cuesta que el Govern se salga del guion cuando alguien les pregunta por la situación de Rodalies. La pauta marca un poco de retrovisor, sobre cómo de mal heredaron el sistema ferroviario; una pizca de optimismo, con lo mucho que ahora se está invirtiendo, y grandes dosis de empatía, con disculpas constantes. "Lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón", ha dicho este lunes el conseller de Presidència, Albert Dalmau, entrevistado en el 'Cafè d'idees' de TVE. El responsable de la Generalitat ha recordado que hoy hay en marcha 200 obras simultáneas en la red, momento en el que ha entonado un sutil 'mea culpa': "Alguien podría plantear, nosotros mismos, que incluso son demasiadas obras al mismo tiempo".

Dalmau ha compartido estas observaciones en un lunes en el que una vez más se han producido incidencias en varias líneas a consecuencia de averías en el sistema eléctrico. El conseller ha recordado que el PSC lleva tan solo siete meses gobernando y ha blandido el compromiso por dar respuesta a un "sistema anticuado". "No estamos satisfechos con su funcionamiento, y no lo estaremos hasta que los trenes salgan cada mañana a su hora". "No será fácil", ha añadido, para recordar, con otras palabras, que quizás el plan de inversiones se ha hecho demasiado de golpe: "Quizás hemos puesto demasiada carne en el asador".