200 personas protestan en Barcelona contra la absolución de Dani Alves: "Es un bofetón a todas las mujeres"

"La absolución de Dani Alves por la violación a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona es inaceptable para las mujeres, para el movimiento feminista y para la sociedad. Queremos una justicia justa y ecuánime y esto ha sido una bofetada inadmisible para todas las mujeres", ha lamentado Montserrat Vilà, miembro de la asamblea 25N Feminista, que este lunes ha organizado una protesta en la plaza Sant Jaume de Barcelona en contra de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Unas 200 personas se han unido a la concentración, que ha reclamado frente a las puertas del Palau de la Generalitat revocar esta decisión judicial.

"Si a esta chica, que lo tenía todo, que tenía grabaciones incluso, no la han creído... ¿cómo nos van a creer a nosotras? Esta decisión es un paso atrás muy grande que quitará las ganas a muchas mujeres de denunciar la violencia sexual, ya que la mayoría de violaciones ocurren en el ámbito privado y sin testigos", se quejaba Isabel, una de las participantes en la protesta. "Este fallo ha sido muy gordo e inaceptable, hace impunes a los agresores y vuelve a poner en duda el testimonio de la víctima", se quejaba también Marisa Fernandez, jurista y portavoz de la asemblea 25N feminista, al inicio de la convocatoria.

Y es que para muchas de las mujeres y hombres presentes en el acto, el caso de Dani Alves fue un símbolo, una especie de David contra Goliat. "En el primer momento, cuando lo encerraron, sentimos que aunque el hombre fuera muy poderoso, se podía denunciar, la justicia era justa y escuchaba a las mujeres. Fue una ilusión. Hoy volvemos a atrás, es como si el caso de la Manada no hubiera servido de nada", se quejaba Sandra. "Me parece tan grave constatar que la justicia tiene tan poco de justa... es escandaloso", añadía la joven.

"Hemos venido aquí para que la víctima sepa que estamos con ella, que la apoyamos, que aunque la justicia no la crea nosotras sí"

"Nosotras hemos venido aquí para que al menos la víctima sepa que estamos con ella, que la apoyamos, que aunque la justicia no la crea nosotras sí", añadía Paula. "Ya era difícil dar el paso, exponerse... ella fue muy valiente, se mantuvo en su versión y él no... ahora es todo muy injusto", señalaba Montse, que dice que recibió la noticia con rabia e indignación. "Yo el viernes lo que sentí fue rabia. El hombre rico siempre saldrá impune, y a nosotras no nos va a creer nadie", señalaba Aina. "Es un problema de sistema, si eres mujer se te va a cuestionar siempre", añadía Juliana, que explicaba que había decidido acercarse a la protesta para mostrar solidaridad y empatía hacia la víctima.

"Tranquila, hermana, aquí está tu manada" o "Yo sí te creo", son algunos de los cánticos que se han coreado este lunes frente al Palau de la Generalitat. Unos gritos que recuerdan a la época de las protestas después de la sentencia de la manada. "Estamos volviendo atrás, parece que no hayamos aprendido nada", se quejaba Isabel. Las mujeres presentes al acto también han coreado "basta violencia institucional", "no más agresiones contra las mujeres". Entre las pancartas sobresalían muchas clamando contra la impunidad o acusando de "patriarcal" al sistema judicial. "La justicia solo condena una de cada 10 denuncias", se quejaba otra mujer.

A pesar que la Asamblea Feminista del 25N ha sido quien ha convocado la protesta, y ha leído el manifiesto, en el acto también ha participado la organización Feministes de Catalunya, con quien no comparten algunos planteamientos, como es la visión de la prostitución o los derechos de las personas 'trans'. En este sentido, también en la lectura del manifiesto se ha visto la división del movimiento, ya que han coincido leyendo respectivos manifiestos a la vez. Este 8M fue la primera vez que el movimiento feminista salió a protestar separado en Barcelona. En cualquier caso, muchas de las mujeres asistentes han lamentado la baja afluencia, y han hecho evidente el impacto de la sentencia. "Estamos muy afectadas", han verbalizado las convocantes a través del manifiesto.