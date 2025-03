La paradoja de la natalidad: los catalanes quieren hijos pero no los tienen

La natalidad baja poco a poco en Catalunya. En 2023, el indicador de fecundidad, que mide el número de hijos por mujer, se situó en un 1,1 en Catalunya, la cifra más baja de la serie histórica del Institut d’Estadística en Catalunya (Idescat). Sobre ese dato nace una paradoja: cuando a los catalanes les preguntan cuántos hijos les gustaría tener o haber tenido, menos del 10% responde que ninguno, según la última encuesta longitudinal publicada por el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). ¿Qué pasa para que ocurra esa disparidad?

La población catalana que afirma que no quiere ni habría querido tener hijos es de apenas el 9,6%, aunque aumenta en las edades jóvenes y medias. El máximo se sitúa entre los que tienen 31 y 35 años, donde un 17,34% responde con un cero cuando se les pregunta cuántos hijos querrían tener. En el resto de las franjas hasta los 45 años, ese indicador ronda el 13%. No hay grandes diferencias globales entre hombres y mujeres, aunque en la franja entre 36 y 40 años un 15,5% de los hombres no quieren hijos frente al 10,8% de las mujeres.

El contraste llega si se observa el porcentaje de catalanes que no tienen hijos. Mientras que cerca del 10% de los catalanes por encima de los 60 años afirman que no tienen hijos, la cifra escala entre las franjas biológicamente más tardías para la maternidad: un 29% de los que están entre 41 y 45 años dice que no tiene hijos, y lo mismo lo hace un 39,8% de los que están entre los 36 y los 40 años. El mismo indicador aumenta al 73,2% entre los 31 y 35 años, y supera el 85% por debajo de la treintena.

Además de que cada vez hay más gente sin hijos, los que eligen ser padres y madres tienen menos descendientes que antes. Un tercio de los mayores de 80 años afirman tener tres hijos o más, un porcentaje que se reduce a medida que desciende la edad hasta niveles por debajo del 5%.

El indicador de fecundidad en Catalunya en 1975 era de 2,72 hijos por mujer, según el Idescat, por encima del escenario del 2,1 que permite crecer en población únicamente con los nacimientos que se dan en un mismo territorio. Actualmente, con un 1,1 en el indicador de fecundidad, habría una merma de población en cada salto de generación, si no fuera por la llegada de personas inmigrantes a Catalunya en los últimos años. Pese a ello, el indicador es de 1,28 entre los ciudadanos con nacionalidad extranjera que ya viven en Catalunya, siguiendo la misma tendencia bajista del conjunto de la población.

Detrás de la bajada de natalidad está el retraso en la edad de tener hijos. Así lo destaca Clara Cortina, experta en demografía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Cortina apunta a cuatro factores en ese fenómeno: el cambio cultural en las trayectorias vitales, las “adversidades” económicas como son la dificultad para acceder a la vivienda o la pérdida de poder adquisitivo, el poco apoyo público por parte del Estado al cuidado de los hijos, y las diferencias de género que aún existen en la “penalización laboral” de las mujeres que tienen hijos en comparación a los hombres.

Cortina explica que los jóvenes actuales tienen una mayor autoexigencia que sus padres en las condiciones socioeconómicas que deben conseguir antes de tener hijos, lo que induce a muchos a pensar que con su posición actual no pueden permitirse tener hijos. Sobre los catalanes que rondan los 40 años, el final de la edad reproductiva, la experta explica que esa generación ha tenido una experiencia vital marcada por dos crisis, un paro juvenil muy alto, el retraso en la edad de emancipación y la precariedad laboral.

¿Políticas públicas para familias?

A nivel europeo, el indicador de fecundidad se situó en 1,38 hijos por mujer en 2023, con un rango que va de 1,06 hijos en Malta hasta los 1,81 hijos en Bulgaria, según datos de Eurostat. Arlinda Garcia, profesora del departamento de Geografía Humana de la Universitat de Barcelona (UB), señala el caso de Francia que, después de “políticas comprometidas para acompañar a las familias”, ha mejorado sus cifras, con un 1,66 en el indicador de fecundidad en 2023.

Si las condiciones siguen como hasta ahora, Garcia advierte que la fecundidad puede seguir bajando en Catalunya. “Se debería intentar poner soluciones y recuperar a los jóvenes que quieren tener criaturas y no pueden”, afirma la profesora, aunque remarca que las políticas familiares son caras y que requieren estabilidad en el tiempo. “Hay que tenerlo muy claro que se quiere apostar por ellas”, concluye.

Suscríbete para seguir leyendo