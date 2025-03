El médico Mario Alonso Puig, sobre la meritocracia: "No todo está bajo nuestro control"

La meritocracia es la idea de organizar el gobierno o la sociedad en relación con los méritos personales. Pero esta concepción es poco realista ya que hay otros factores que pueden influir en que una persona aspire o no a su trabajo ideal.

El cirujano Mario Alonso Puig ha analizado este polémico sistema de organización en sus redes sociales. "José Ortega y Gasset nos dejó una frase profundamente reveladora: “Yo soy yo y mis circunstancias”. A primera vista, podría parecer una simpleza, pero en realidad contiene una verdad poderosa que merece nuestra reflexión", ha afirmado.

El papel de víctima

Estas palabras, por una parte, inducen a pensar en el concepto filosófico del libre albedrío, que recoge el poder de los individuos a cambiar su propio destino. "Cuando dice “yo soy yo,”; nos recuerda que no somos completamente dependientes de las circunstancias. No podemos resignarnos al papel de víctimas pensando que el entorno lo determina todo. Las circunstancias influyen, sí, pero no definen quiénes somos", ha escrito en Instagram.

Pero, por otra parte, esta afirmación también tiene en cuenta que el entorno también tiene importancia. "Ortega y Gasset también nos advierte de otro extremo: “y mis circunstancias”. Esto nos invita a reconocer que no somos omnipotentes, que no todo está bajo nuestro control", ha recordado el cirujano y divulgador. "Pensar que podemos con todo, desde la arrogancia o la soberbia, sería un error. Las circunstancias importan, tienen su peso, y reconocerlo es un acto de humildad y sabiduría", ha detallado.

"No puedo pensar que las circunstancias lo determinan todo. 'No es que yo tuve un pasado así, si mis padres me hubieran querido...' Eso influyó, no cabe duda. Pero no determinó quien eres hoy", ha asegurado Mario Alonso Puig. "Fíjate que dice 'soy yo y mis circunstancias', esto no es sacar pecho y decir 'a mí que me venga lo que me venga que puedo con todo'. Las circunstancias claro que pesan", ha finalizado.