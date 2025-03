Mapa del cambio de hora 2025: qué países cambian al horario de verano, cuáles han dejado de hacerlo y dónde está prohibido

El cambio de hora al horario de veranode este año tendrá lugar durante la madrugada del sábado 29 al domingo 30 de marzo. Por ello, cuando el reloj marque las dos de la madrugada, se tendrá que adelantar a las tres, perdiendo así una hora de sueño.

Todos los países de la Unión Europea (UE) llevan a cabo este cambio con el objetivo de ajustar mejor la jornada laboral a las horas de luz natural y promover el ahorro energía. En España, el paso al horario de verano siempre se produce durante la madrugada del último domingo de marzo. A partir de ese día amanecerá y anochecerá más tarde, hasta el próximo cambio horario en otoño.

No obstante, son muchos los países que optan por no cambiar la hora. De hecho, varios de ellos han dejado de hacerlo debido a sus efectos negativos. Actualmente, tan solo 70 territorios de 249 -una cifra que no incluye tan solo estados, también sus respectivas islas- siguen realizando el cambio de hora.

Efectos negativos

El cambio al horario de verano puede causar síntomas similares a los que provoca el 'jet lag': cansancio general, somnolencia durante el día, dificultad para conciliar el sueño, falta de concentración y disminución del rendimiento físico e intelectual. La falta de apetito o, por el contrario, tener hambre a horas intempestivas, también pueden tener su origen en este cambio horario.

¿El fin del cambio de hora?

Por estas razones, ha habido varias propuestas para poner fin a estos cambios. En 2022, se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los cambios de hora hasta 2026, el último previsto si las autoridades europeas deciden eliminar el cambio de horario.

La Comisión Europea tenía como objetivo poner fin a los cambios en 2019, algo que finalmente no se cumplió. Posteriormente, el Parlamento Europeo propuso que el último año fuera el 2021, pero la falta de unanimidad entre los estados miembros y la pandemia provocaron que tampoco terminase de cumplirse.

Países que ya no realizan el cambio

Fuera de la Unión Europea son muchos los países que han dejado de hacer el cambio, tratando de paliar los efectos negativos que conlleva. Algunos casos son los de Turquía y Georgia, países del continente europeo, pero que no forman parte de la UE.

En Sudamérica, por ejemplo, tan solo Chile y la Guayana Francesa -región de Francia- mantienen el cambio horario. En cambio, algunos de los países que, siguiendo el paso de otros países alrededor del mundo, han abandonado recientemente esta práctica en el mismo continente son Paraguay (2024), Brasil (2019), Uruguay (2015) y Argentina (2009).

Historia del cambio horario

Aunque el origen del cambio de hora se remonta a la Antigua Roma, no fue hasta 1974 cuando se introdujo en España. Coincidiendo con la primera crisis del petróleo, varios países tomaron esta medida para aprovechar mejor la luz solar y consumir menos electricidad.