Francesc Miralles: "Una soledad no buscada envejece como fumar 20 cigarrillos al día"

Francesc Miralles, prolífico escritor, divulgador y experto en desarrollo personal, se abstiene de definir lo que es la felicidad o el éxito pero sí tiene una idea muy clara de lo que es una vida plena: la que no se cambiaría por ninguna otra.

- Hace poco ha presentado su última novela ‘Viaje a Andrómeda’. ¿Es una novela de amor?

-‘Viaje a Andrómeda’ es una novela de amor y superación porque es la historia de amor entre dos personas que no tienen una fácil adaptación a este mundo. Él porque es como un tipo asperger muy tímido y que no sabe cómo conectar con los demás. Y ella porque es lo que se conoce como una ‘hater’, alguien que está muy resentido con la vida, con ella misma y con los demás. Es la historia del amor difícil entre dos corazones rotos.

-¿Ha escrito mucho sobre el amor?

-Bastante. De hecho, la primera novela que tuvo traducciones en mi caso, fue ‘Amor en minúscula’ que era una historia de amor así muy intimista que tenía lugar en la calle Tallers, donde estamos ahora. Y sí, es un tema recurrente en mis obras de ficción.

-¿Nos falta amor hoy?

- Sí. Falta amor porque hay mucha crispación, mucha polarización, muy malos modos, incluso en la gente que tiene altas responsabilidades y, por lo tanto, falta amabilidad. Y esta amabilidad está bien que nos llegue, a través de la música, a través del arte, a través de los libros, de la forma que sea, pero es como un bálsamo contra la dureza de los tiempos.

-Uno de sus libros más conocidos se titula ‘Ikigai’. ¿Qué es ‘Ikigai’?

- Se traduce como propósito de vida. Y este es un libro que hicimos con Héctor García en Okinawa, que es la zona azul número uno del mundo en el sentido que es un lugar en el que se vive más que en ninguna otra parte, en donde hay muchos centenarios. Y ahí escribimos este ensayo divulgativo que tiene dos temas. Por un lado, los secretos de la longevidad de los centenarios japoneses y por otro, el propósito en la vida, que es uno de los factores que hacen que vivan tanto. Básicamente cuando te preguntan cuál es tu ‘Ikigai’, lo que te están preguntando es cuál es tu misión en la vida, qué es lo que te da sentido en este momento vital.

-¿Estamos preparados en Occidente para la longevidad?

-Unos más que otros, en el sentido que hay personas que el día después de jubilarse ya se aburren. Y de eso va el libro ‘Ikigai’, en el sentido de que cuando termina tu etapa oficial trabajando has saber que harás con ese todo ese tiempo que recuperas para ti. Si llegamos a ver vivir 120 años, cuesta de pensar que se hará con esos 50 años que sobran.

-¿Somos una sociedad demasiado apegada al trabajo?

-Sí que hay una parte de la sociedad que tiene el trabajo como obsesión, pero no todo el mundo. Y sí es verdad que a veces es la zanahoria que nos ponen, es muy parecida a la del catolicismo. Trabaja mucho ahora que luego ya descansarás. Pero la pregunta es, ¿y en qué estado estarás cuando puedas descansar?

-¿Cuál el camino a la felicidad del que habla en sus obras?

- Bueno, el camino de felicidad es distinto para cada persona. Felicidad y éxito son dos palabras comodín, o sea, significan algo distinto para cada persona. Pues para un deportista de élite el éxito pues es terminar una maratón o batir una marca: Para una persona que está enferma el éxito o la felicidad sería pues poder revertir la enfermedad. La felicidad sería como el paraguas bajo el que se engloban muchas cosas en realidad: el éxito profesional, la gestión del tiempo, las relaciones que tenemos. El famoso estudio de Harvard de las ocho décadas que se publicó hace un par de años y se hizo a lo largo de toda la vida de centenares de personas, descubrió que la felicidad y el bienestar tiene como factor número uno las buenas relaciones con los demás. Si tú tienes buenas relaciones con tu familia y tus compañeros de trabajo, tu pareja y tus amigos de la escuela, tienes muchos más números para ser feliz o sentirte en paz con la vida.

-¿Y el éxito, que es?

-Pero yo creo que una muy buena definición del éxito es la que da Morgan Housel en su libro ‘La psicología del dinero’ que él dice éxito es tener tiempo, o sea, una persona exitosa es aquella que cuando se levanta por la mañana puede decir ‘hoy puedo hacer lo que me da la gana’. Eso es éxito, porque al final no hay divisa más fuerte que el tiempo.

-¿Y nos falta tiempo o no sabemos administrarlo?

-Tenemos una tendencia de llenar el calendario, a rellenar cualquier casilla que haya con algo, también en el tiempo libre. Es raro encontrar a alguien a quien puedas llamar el mismo sábado para salir a pasear porque ya tiene programadas toda una serie de cosas. Todo está cuadriculado y pautado y eso hace que el tiempo lo vivamos con ansiedad, como algo escaso que no controlamos.

-¿Ni controlamos ni valoramos?

-No valoramos el tiempo y valoramos poco la amistad y ambas cosas están relacionadas. Les dedicamos poco tiempo porque no tenemos una buena gestión del tiempo y no lo valoramos. Pero se ha demostrado que tener un círculo de amigos a lo largo de vida es lo que te puede sostener en momentos de gran dificultad, como una separación, una enfermedad, una crisis financiera, lo que sea.

-En su opinión, ¿que es una vida plena?

-Yo la definiría como una vida que tú no cambiarías por ninguna otra. Poder decir el tipo de vida que estoy haciendo, dónde estoy viviendo y con quién y la manera en que yo me gestiono, pues no la cambio por la de nadie. Eso sería una vida plena, una vida de aceptación, de decir 'Siento gratitud hacia todo esto y no echo en falta nada'. Pero eso no depende tanto de lo que tienes o de lo que has conseguido, como de tus expectativas. Si tú tienes unas expectativas muy altas, siempre estarás en falso, siempre estarás en carencia. Y eso es un poco la trampa del capitalismo, que es lo que Kiyosaki llamó la carrera de la rata, que es que a medida que suben los ingresos, suben los gastos también. Una persona que está hipotecada en un piso pequeño, la ascienden y tiene un sueldo mucho más alto, inmediatamente se va a una hipoteca mayor, con lo cual siempre estamos corriendo para pagar facturas y no tenemos tiempo. O sea, volvemos a lo mismo.

-La tecnología, ¿nos roba demasiado tiempo?

-El problema llega cuando la tecnología ya no es algo que nos acompaña, sino algo que nos esclaviza en el sentido que tienes dos horas libres y gastas las dos horas en contestar en grupos de whatsapp, mensajes, etcétera. Entonces, ya no está a tu servicio, ya eres tú que está el servicio de eso. El problema es que la tecnología ha evolucionado muy rápidamente y el cerebro humano sigue aún en el punto del cazador recolector y aún no nos hemos hecho a los ritmos que nos imponen estos aparatos que hemos diseñado.

-¿Nos domina entonces la tecnología?

-Nos domina porque se ha convertido en el único entretenimiento. Antes cuando ibas en el metro, veías gente leyendo y ahora casi el 100% están mirando la pantalla del móvil. Algunos leen, sí, pero si te fijas, la mayoría está haciendo ‘scrolling’, están pasando fotos, están en Facebook, en Instagram en cosas así. Bueno, es una manera de relajarse, pero yo creo que la prueba de algodón es decir, ‘¿cómo te sientes después?’ ‘¿Te sientes satisfecho?’ ‘¿Has aprendido algo o te has sorprendido con algo que has visto y que te cambia al punto de vista?’ Si no es así, entonces es anestesia. No es algo que te aporte.

-¿La soledad es buena?

- Sí. De hecho, todas las tradiciones espirituales basan lo que sería la contemplación, el progreso espiritual, en la soledad, en el encuentro con uno mismo. Porque eso es lo que estamos evitando todo el tiempo, con lo que hablábamos antes de llenar todas las casillas, de querer tenerlo programado todo. En realidad hay un miedo a estar olo tranquilo y que aparezcan en preguntas. La soledad es buena porque es reveladora. Primero que te permite descansar a nivel neurológico porque estamos sometidos a tantísimos impulsos que sufrimos lo que Alfons Cornella llamó infoxicación, intoxicación por exceso de información. Tenemos tantísimos mensajes, notificaciones, respuestas que el espacio mental está siempre embotado. Es difícil pensar con claridad que si estamos fatigados debido al exceso de información.

-¿Y si no se quiere estar solo?

-El problema es todas las personas que están solas no lo desean. De hecho, hay estudios que se han hecho en la tercera edad con de personas a las que se les ha muerto el cónyuge, que se han separado, que tienen a los hijos lejos y se calculó que una soledad no buscada envejece el equivalente a fumar 20 cigarrillos al día. Porque esa persona que está sola sin quererlo relaja sus hábitos de higiene, empieza a comer más comida basura o precongelada. Se hace más sedentaria. Pasa mucho tiempo delante del televisor, deja de salir y deja de cocinarse para sí misma. Entonces la soledad, según como la gestionemos, puede ser un espacio de mucha libertad o puede ser un castigo y una tristeza.

