El Ramadán en la cárcel de jóvenes de La Roca del Vallès: "Es como ponerte a prueba para cambiar"

El aroma de las especias inunda la cocina del Centre Penitenciari de Joves (La Roca del Vallès), y su olor transporta a Younes El Yazidi a un lugar muy lejos de la cárcel. "Es algo que no se puede explicar, hace un mes que siento mariposas en el estómago. Me acuerdo de Tánger con mi madre, mi padre, mis cuatro hermanos pequeños que ya no lo deben ser, de mi abuelo que murió... Es algo muy bonito", explica el joven. Tiene 22 años, hace 12 que se separó de su familia y dos que está preso. Desde la cocina penitenciaria prepara la 'harira', la sopa tradicional con la que alimenta, durante todo el mes sagrado de los musulmanes, a los 183 internos que celebran el Ramadán (el 62%). Es más del doble si lo comparamos con la media de las cárceles catalanas, del 30%. La celebración religiosa, a la que los presos tienen derecho, altera los ritmos de la cárcel, pero según los responsables de la prisión, es también una puerta a la reinserción como pocas.

LA ROCA DEL VALLÈS 26/03/2025 Sociedad. Modulos de cocina de jovenes reclusos. Entramos en la cárcel de Jóvenes de Catalunya para hacer un reportaje de como hacen en Ramadàn dentro de la prisión. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

Es la primera vez que El Yazidi es responsable de cocinar la sopa tradicional marroquí con la que los musulmanes rompen el ayuno. "Si no está buena me cae un muerto... de momento vamos muy bien, el problema es que no la puedo probar porque cuando la hago estoy ayunando", bromea.

"No diré que la cárcel ha sido un regalo para mí, pero era necesario. Yo estaba podrido por dentro, era muy chungo"

Empieza ablandando garbanzos la noche anterior y la cocción se alarga seis horas. "La 'harira' es la mitad del Ramadán, te hace sentir de nuevo en tu casa, te hace recordar vivencias", rememora El Yazidi. A él se le humedecen los ojos cuando habla de la sopa. Porque no es una sopa, es la videollamada semanal de 29 minutos con su madre comentando la receta. "Me está ayudando mucho, me da trucos y pistas... a los dos nos hace mucha ilusión", sigue, con la voz entrecortada.

Recuperar la fuerza de voluntad

No la abraza desde que, con 10 años, se subió en una patera rumbo a España. Ha vivido en centros de menores de Andalucía y Zaragoza. A los 18 se quedó en la calle sin permiso de trabajo. Entró en la rueda de ocupaciones, drogas y robos. Le detuvieron y encarcelaron por falsedad documental y atentado contra la autoridad. "No diré que la cárcel ha sido un regalo para mí, pero era necesario. Yo estaba podrido por dentro, era muy chungo" cuenta.

"Si puedo con esto, ¡puedo con muchas otras cosas! El Ramadán me da fuerza para cumplir mis objetivos: terminar la ESO y volver a trabajar"

Si preparar la 'harira' diaria durante los 30 días de Ramadán no era suficiente presión, le toca aguantar sin comer ni beber mientras prepara la comida y la cena para el resto de presos. "Es como ponerte a prueba a tí mismo para cambiar. Si lo logras, piensas, si puedo con esto, ¡puedo con muchas otras cosas! El Ramadán me da fuerza de voluntad, me ayuda a superarme y cumplir mis objetivos". ¿Cuáles? Terminar cuarto de la ESO y cuando pasen seis meses y recupere la libertad, volver a trabajar. Le tocará hacerlo sin contrato ya que sigue sin autorización de empleo en España.

LA ROCA DEL VALLÈS 26/03/2025 Sociedad. Samir Benasaten Valero, preso de la prisión encargado de la distribución de la comida de la cárcel. Entramos en la cárcel de Jóvenes de Catalunya para hacer un reportaje de como hacen en Ramadàn dentro de la prisión. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

"El Ramadán es un momento para pensar en ti, para limpiarte, para cambiar las cosas negativas y entender los problemas", opina Samir Benaisatar. Es su tercer año en la cárcel. Ahora tiene 23 años, en agosto termina su condena. "Lo que yo tenía fuera no se podía llamar vida. Estuve cinco años viviendo en la calle, sin una rutina, muy perdido y distraído...", explica el joven, de nacionalidad española por parte de madre. Para él, el Ramadán es una pequeña libertad, tal vez la única. "Aquí tienes la libertad de elegir si lo haces o si no quieres hacerlo, nadie nos obliga", cuenta mientras prepara los 'kits Ramadán'. Son bolsas de plástico con fruta, azúcar, te, pastas, zumo, melmelada, queso, leche y dátiles que entregan después de la cena a los presos musulmanes para que coman de noche.

Este año, el horario solar ha facilitado mucho la organización del Ramadán en las prisiones que realizan 2.257 internos catalanes, el 30,5%. Los presos pueden comer en la celda desde las nueve de la noche, cuando les encierran, hasta el alba, a las cinco de la madrugada. Ayunan a partir de esa hora hasta las 19:10, la puesta, que prácticamente coincide con el horario de la cena en prisión, a las 19:30. "Todo el mundo colabora para que salga bien, hasta los funcionarios ponen de su parte. Que alguien que no tiene nada que ver con tu religión te entienda es increhible, lo agradezco mucho", dice El Yazid. "Gracias a Dios vivimos en un país abierto que nos ayuda bastante", añade Benaisatar.

El papel de los sanitarios

Los trabajos previos para preparar el Ramadán en la cárcel empezaron en enero, con la colaboración activa del Consell Islàmic de Catalunya desde 2004. "El Ramadán supone el 80% de la atención cultural y religiosa, por eso tan importante que vayamos todos a la una", explica Mehdi Salouji, mediador intercultural de la prisión. Sanitarios, policías, funcionarios, educadores, psicólogos, maestros, mediadores y el imán trabajan conjuntamente. "Procuramos que no haya incidentes que tengan que ver con el desconocimiento de la cultura. El horario de medicación tiene que estar coordinado con el ayuno, puede ser un motivo de conflicto si se desconoce", apunta Nicolàs Barnes, subdirector de tratamiento de la cárcel. "Hay que tener claro que son los médicos quienes dicen quién puede y quién no puede hacer el Ramadán", indica el imán del centro, Zakariya Mesbah. Todos los trabajadores y los internos han pasado una formación sobre este rito, para romper mitos y potenciar el entendimiento.

LA ROCA DEL VALLÈS 26/03/2025 Sociedad. Partido de futbol sala en la cárcel. Entramos en la cárcel de Jóvenes de Catalunya para hacer un reportaje de como hacen en Ramadàn dentro de la prisión. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

"Para nosotros es muy importante que estén ocupados, que no se interrumpa su vida más de lo necesario", sigue Barnes. Es por ello que la cárcel ha organizado un torneo de fútbol en motivo del Ramadán, a propuesta de Mesbah. "Deben vivirlo como lo vivimos fuera, la importancia del Ramadán es que el resto de la vida no se detiene", añade Mohamed Halhoul, coordinador del Consell Islàmic, que teme que mucha gente siga sin comprender la importancia de este rito. "Hablamos de la libertad religiosa, un derecho fundamental que recoge la constitución, el estatut y el derecho internacional", apunta Halhoul. "No hacerlo sería como negarles un vi a vis", apunta el mediador.

Youmes El Yazdi, interno del Centro Penitenciario de Jóvenes y encargado de la 'harira', la sopa tradicional para romper el ayuno. / Zowy Voeten

Actitud de introspección

A parte de ser un derecho, el Ramadán ha resultado ser una oportunidad de reinserción. "Aquí hay chicos de 18 a 21 años muy desarraigados en un ambiente hostil, lejos de su familia... cuando ven que les ayudamos a volver a casa se tranquilizan, se alivian... ¡es esperanzador!", opina Salouji. "El Ramadán es un ejercicio de autocontrol durante un mes. Inconscientemente, a través del ayuno, están haciendo una rehabilitación personal y emocional de revisión de errores y de objetivos de cambio", explica Halhoul. "Es como cuando son Navidades y genuinamente te sale escribir a los familiares... cuando huelen la 'harira' se dejan llevar y entran en el 'mood' introspectivo de autoconocimiento", añade el mediador. "Hablando con ellos, hay mucho arrepentimiento", aporta el imán.

LA ROCA DEL VALLÈS 26/03/2025 Sociedad. Youmes ElYazidi. Modulos de cocina de jovenes reclusos. Entramos en la cárcel de Jóvenes de Catalunya para hacer un reportaje de como hacen en Ramadàn dentro de la prisión. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

La cocina de la cárcel es uno de los lugares donde más se nota el cambio organizativo de este mes en la prisión. "Es un circo que no te puedes imaginar, pero cuando les es ves sonreír, notas que sienten orgullosos de poder cumplir la tradición de sus familias, ves como sienten que están limpiando su historial... todo merece la pena", dice Federico Adamson, responsable de la cocina. "Yo no lo hago... es muy difícil, son muy valientes", aporta Mateos Ferreira, otro interno que entra en la conversación desde la panadería. Younes, con un brazo lleno de cicatrices y cortes, remueve la sopa y se transporta a Tánger. Samir viaja al restaurante que sueña abrir cuando logre la libertad. "Ahora estoy en otro mundo, ahora no estoy preso", sonríe El Yazidi.

Suscríbete para seguir leyendo