Dani Alves hoy, en directo | Última hora de la sentencia absolutoria del TSJC

Bolaños respeta la sentencia del TSJC

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha expresado su respeto a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que ha absuelto al futbolista Dani Alves de un delito de violación, y ha indicado que la ley de eficiencia judicial contará con jueces especializados para casos de violencia sexual.

"Es un pronunciamiento judicial y yo, por tanto, tengo que respetarlo y no puedo hacer ninguna valoración sobre unos hechos que ya han valorado los jueces y tribunales de nuestro país", ha dicho el ministro poco antes de clausurar unas jornadas en Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo, ha indicado que la ley de eficiencia judicial va a "apostar muy claramente por la especialización de los jueces y juezas que juzguen delitos de violencia sexual, porque que va a haber secciones especializadas en los tribunales de instancia para precisamente juzgar con mayor cercanía este tipo de delitos". También aumentará en un 50 % el número de jueces que van a ocuparse de las violencias sexuales.

"Van a ser juzgados por jueces mejor formados, con mayor capacidad para conocer los hechos y desde luego con más medios de los que tienen ahora", ha asegurado Bolaños.

"La sociedad española no tolera agresiones sexuales a las mujeres, no tolera comportamientos vejatorios, machistas contra las mujeres, y por eso las mujeres están perdiendo el miedo y denuncian", ha manifestado el ministro, quien cree que los procedimientos judiciales "mediáticos no son fáciles para las mujeres, pues las revictimizan". EFE